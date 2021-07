Thủy Tiên “choáng váng” tiết lộ thường xuyên bị mẹ ruột xin tiền: Lý do bất ngờ

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 04:04 AM (GMT+7)

Bà xã Công Vinh cho biết mỗi lần mua xe cho mẹ, bà lại bán lấy tiền để làm điều này.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người khi đăng tải dòng trạng thái dài tiết lộ chuyện thường xuyên bị mẹ ruột xin tiền. Thế nhưng thay vì xin cho bản thân thì mẹ ruột của giọng ca “Ngải tình” lại “xin hộ” và “than hộ” cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khổ cực.

Mẹ con ca sĩ Thủy Tiên

Theo đó, bà xã Công Vinh đã cho biết nhiều năm nay cô luôn lo lắng và chăm sóc mẹ chu đáo. Tuy nhiên, mẹ nữ ca sĩ lại thường xuyên bắt cô gửi tiền để làm thiện nguyện. Mỗi lần đến cuối tháng, Thủy Tiên lại “choáng váng” khi nhìn tổng số tiền gửi cho mẹ. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy vui vì thấy bà khỏe mạnh và hạnh phúc khi làm điều mình muốn. Kèm theo dòng trạng thái dài, Thủy Tiên chia sẻ những bức ảnh mẹ tham gia các hoạt động thiện nguyện từ khi còn trẻ đến cả thời điểm hiện tại.

Cụ thể, Thủy Tiên chia sẻ: “Mẹ em! Em bảo “mẹ nghỉ làm đi con nuôi” nhiều năm nay rồi. Mẹ ăn chay trường 46 năm nay, lại tu hành sống tiết kiệm, nên em lo cho mẹ thì không có tốn bao nhiêu cả, nhưng mẹ xài tiền thì thôi em gửi... mỏi cả tay. Cứ 1 - 2 ngày là mẹ gọi “Tiên ơi chỗ này hết gạo”, “Tiên ơi chỗ kia thiếu nước”, “Tiên ơi chỗ này người ta bệnh đau nhiều lắm người ta cần thuốc”, “Tiên ơi có trường hợp này nghèo quá người ta cần mổ”, “Tiên ơi chỗ này cầu bị gãy”, “Tiên ơi nhà dưỡng lão này sập rồi cần làm lại”, “Tiên ơi người ta bò lết không à, cần xe lăn”, “Tiên ơi đám rùa này sắp bị giết tội quá, mình cứu nó vô chùa cho nó nghe kinh đi con”, “Tiên ơi...”.

Mẹ ruột Thủy Tiên không ngại nắng mưa, vất vả tới những vùng hẻo lánh để trao quà cho người dân

“Cứ 1 - 2 ngày là mẹ than giùm người ta rồi bắt em gửi tiền, mà nhiều khi cuối tháng nhìn số tiền em cũng choáng váng với mẹ em. Nhưng mà thấy mẹ còng cọc hàng ngày phi xe tận vùng sâu vùng xa bất kể nắng mưa từ sáng đến tối mịt lại thấy an tâm là mẹ mình còn sức khỏe để làm điều mẹ muốn. Nhìn thời gian trôi qua nhanh mà lo lắng... Hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy những người mình yêu thương khỏe mạnh mọi người ha. Chúc mọi người ngày mới an yên", Thủy Tiên viết.

Sau khi đăng tải, chia sẻ của Thủy Tiên về mẹ ruột của mình đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đây có thể xem là lần hiếm hoi Thủy Tiên nhắc về mẹ. Có fan hóm hỉnh nhận xét đây là “màn bóc phốt phụ huynh chất nhất quả đất” khiến nhiều người bật cười thích thú. Đáng chú ý, khi có một dân mạng nhận ra mẹ vợ cầu thủ Công Vinh hiện đang chạy xe số trông khá cũ và đề nghị nữ ca sĩ thay xe tay ga để mẹ di chuyển dễ dàng, đỡ vất vả hơn, Thủy Tiên đã bộc bạch đầy bất ngờ. Theo đó, diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” cho biết cô cũng nhìn ra được vấn đề này nhưng mỗi lần mua xe, mẹ lại bán đi để lấy tiền giúp người khiến người đẹp gốc Kiên Giang vô cùng “đau đầu”.

Hình ảnh Thủy Tiên lội nước đi phát quà cho bà con miền Trung trong đợt lũ lịch sử năm 2020

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tấm lòng thiện nguyện của mẹ ruột Thủy Tiên. Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ ngày nay ca sĩ 8X rất chăm làm từ thiện, thích giúp đỡ người khác cũng là thừa hưởng từ mẹ tấm lòng bao la. “Xem hình xúc động rớt nước mắt”, “Mẹ tốt bụng quá bảo sao con gái hay làm từ thiện”, “Chúc bác và chị có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ mọi người”... là một số bình luận của dân mạng.

Thủy Tiên từng tiết lộ, mẹ của cô là người theo đạo Phật và thường xuyên đi làm từ thiện. Trong nhà bà lúc nào cũng có gạo để hỗ trợ cho người nghèo. Mẹ Thủy Tiên chính là người thường xuyên thay nữ ca sĩ làm những công việc hỗ trợ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Thủy Tiên từng tâm sự, cô thấy hạnh phúc nhất là được làm con của mẹ. Hiện tại, mẹ ruột của Thủy Tiên đang ở quê và không sống cùng với con gái. Bà chỉ thỉnh thoảng lên thăm gia đình con gái, ở lại chơi vài ngày.

