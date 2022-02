Thót tim vì váy xẻ cao tít của Khánh My, mặc kệ 'vùng cấm địa' lấp ló trước mắt người nhìn

Dự thảm đỏ vào dịp 14/02, Khánh My trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách sexy hết nấc.

Tối 14/02, Khánh My nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia một sự kiện thảm đỏ tại TP.HCM. Như mọi khi, người đẹp sinh năm 1991 luôn biết cách thu hút sự chú ý của đám đông. Cô diện đầm lụa đỏ với phần cut out khoe trọn vòng eo con kiến, vòng bụng phẳng lì và vòng ba phồn thực.

Nhan sắc nổi bật của Khánh My

Đặc biệt phần chân váy xẻ cao, ôm sát hông của Khánh My khiến quan khách mất tập trung. Trước ống kính, “siêu vòng 3” quê Kiên Giang khéo léo dùng tay che chắn và tạo dáng để tránh sự cố hớ hênh. Cách xử lý tinh tế của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Váy xẻ cao táo bạo của Khánh My khiến quan khách mất tập trung

Cách tạo dáng tinh tế của người đẹp

Đây cũng là trở lại của Khánh My sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19. Diễn viên phim “Váy hồng tầng 21” cho hay, trong năm 2022, cô sẽ chăm chỉ hơn với các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp hứa hẹn trở lại mạnh mẽ bằng sản phẩm âm nhạc mới trong vai trò ca sĩ mà cô đã tạm gác lại khá lâu và cả những dự án điện ảnh mới vì công việc kinh doanh bận rộn. “Nghệ thuật có thể dạo chơi nhưng mỗi cuộc chơi phải “lớn” và tạo ra dấu ấn để mọi người phải nhớ đến”, Khánh My khẳng định.

Valentine 2022 cũng là năm đầu tiên Khánh My độc thân. Cô cho biết một mình vẫn vui bởi “người yêu bạn nhất chắc chắn phải là bản thân bạn, chỉ cần bạn có năng lực làm mọi điều mình thích, thỏa mãn được bản thân thì chuyện yêu đương cũng chỉ là chữ duyên mà thôi”.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như "Cuối đường băng", "Váy hồng tầng 24,", "Mỹ nhân Sài thành", "Ba vợ cưới vợ ba", "Tình xuyên biên giới"... Năm 2016, Khánh My thi "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành ngôi Á quân. Cô từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV "Be Strong".

Mỗi lần xuất hiện, Khánh My đều "gây bão" vì phong cách táo bạo

Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga, Khánh My sở hữu body nóng bỏng với số đo 3 vòng: 88-59-103cm

Vòng 3 của cô thuộc top "khủng" nhất nhì làng mỹ nhân Việt

Cuối năm 2021, diễn viên Tiến Vũ thông báo đã chia tay bạn gái Khánh My, khiến khán giả và đồng nghiệp bất ngờ. Trước đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật, tham gia chung các sự kiện giải trí, đi du lịch sang chảnh cùng nhau...

"Cảm ơn em đã thật sự cố gắng tử tế với tôi 4 năm qua. Dù rất yêu và hợp nhau về mọi mặt, nhưng từ đây chúng ta sẽ thật sự không cùng nắm tay nhau bước tiếp con đường mà 2 chúng ta đã cùng mơ ước đến được nữa rồi. Chúc em sống tốt và đạt được những điều to lớn hơn mà em mong muốn với cuộc sống mà em chọn", Tiến Vũ đăng thông báo.

Khánh My và bạn trai cũ Tiến Vũ công khai chia tay cuối năm 2021

Trước đây, khi nhắc về bạn trai cũ Tiến Vũ, Khánh My cho biết, cô không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm vì thích mọi người cảm nhận và nhìn thấy kết quả hơn là ngôn từ hoa mỹ, nhưng cuối cùng không đạt được gì. Với cô, tình yêu không chỉ là cảm xúc của con tim mà còn là sự hoà hợp về quan điểm sống.

“Yêu là cùng nhau xây dựng sự nghiệp chứ không phải thân ai nấy lo. Khi bạn một thân một mình, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau từ cuộc sống đến những công việc kinh doanh. Đó mới là sự gắn kết và nâng nhau cùng tiến bộ. Và khi có được thành quả, mọi thị phi hay tin đồn không hay tự khắc tan biến mà không cần tốn công giải thích”, Khánh My từng trải lòng.

Vài ngày sau chia tay Tiến Vũ, Khánh My vướng nghi vấn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên – doanh nhân Đức Huy. Tin đồn lan truyền khi “team qua đường” bắt gặp ông chủ phòng trà lớn nhất Sài thành chở chân dài quê Kiên Giang vi vu trên đường phố đêm Noel bằng siêu xe 30 tỷ.

Các diễn đàn giải trí lan truyền clip Đức Huy và Khánh My trong đêm Noel

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, đại diện siêu mẫu Khánh My bày tỏ sự hoang mang vì "không hiểu chuyện gì đang xảy ra". Người đại diện thừa nhận Đức Huy và Khánh My có đi chung xe trong đêm Noel nhưng có thêm trợ lý và một người bạn của siêu mẫu.

“Ai đó quay clip rồi tự dựng chuyện, cắt ghép sao chỉ thấy mỗi 2 người. Khánh My và Đức Huy có gặp nhau qua vài sự kiện và giữ mối quan hệ bạn bè chứ không thân thiết. Video ai quay rồi bịa chuyện thì người đó phải lên tiếng đính chính chứ Khánh My không chia sẻ gì thêm”, đại diện của Khánh My cho hay.

Nguồn: http://danviet.vn/thot-tim-vi-vay-xe-cao-tit-cua-khanh-my-mac-ke-vung-cam-dia-lap-lo-truoc-mat-nguoi-nhin-502022152123210332.htm