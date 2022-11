Tăng Thanh Hà thức trắng đêm vì con, dàn sao nữ "cùng cảnh" được dịp trút nỗi lòng

Là những sao nữ bận rộn nhưng khi rũ bỏ ánh hào quang sân khấu, họ cũng là một bà mẹ bỉm sữa hết lòng vì con, nhất là khi con ốm.

"Mỗi lần nói về các con là nước mắt tuôn trào một tình yêu không từ nào có thể diễn tả hết", Tăng Thanh Hà từng chia sẻ

Là người ít chia sẻ hình ảnh riêng tư nhưng mỗi câu chuyện của Tăng Thanh Hà về gia đình, con cái đều nhận được nhiều tương tác của khán giả. Mới đây, "ngọc nữ màn ảnh" kể mẩu chuyện ngắn ấm áp đầy ấm áp: "Trên đường đi bộ về khách sạn sau ăn tối, Riki nhìn rất mệt vì dậy sớm và chạy nhảy cả ngày. Mẹ hỏi con có muốn mẹ ẵm con không. Riki nói dạ có. Ôm một cục hơn 20 ký, vừa ôm mẹ con thỏ thẻ:

How can i live without the love of mommy and daddy? Thank you for always looking out for me. You teach me everything i can learn (tạm dịch: Làm sao con có thể sống thiếu tình yêu thương của ba mẹ? Cảm ơn mẹ đã luôn quan tâm đến con. Mẹ dạy cho con tất cả những gì con có thể học được)

Làm sao một đứa trẻ 7 tuổi có thể nói được những lời như vậy, cuộc hành trình làm cha mẹ thật kỳ diệu. Những giây phút thế này những đêm mất ngủ, thức khuya dậy sớm không là gì hết".

Tăng Thanh Hà gần như "ở ẩn" để có thời gian chăm sóc cho con cái nhiều hơn

Là nghệ sĩ, doanh nhân bận rộn nhưng khi trút bỏ ánh hào quang sân khấu, công việc và trở về nhà, Tăng Thanh Hà cũng là một bà mẹ bỉm sữa hết lòng vì con như bao người khác. Trong một bài chia sẻ của bạn thân Thân Thúy Hà về chuyện con gái bị ốm, Tăng Thanh Hà chỉ bình luận đôi dòng nhưng như trút hết thảy tâm tư, nỗi lo của mình vì tình trạng con ốm mãi không dứt khiến nhiều người cũng phải động lòng.

Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà từng bày tỏ lo lắng vì con ốm

Không chỉ Tăng Thanh Hà mà với nhiều sao nữ khác như Hồ Ngọc Hà, Phạm Quỳnh Anh... cũng vấp phải nỗi lo tương tự. Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần phải đăng tải dòng trạng thái đầy lo lắng đồng thời gửi lời khuyên tới các bà mẹ. "Những đợt dịch sốt của trẻ cứ liên tục, Lisa và Leon cứ chiến đấu hoài, thương quá. Các mẹ cẩn thận các bé nha. Ho, người cứ hâm hấp nóng và đặc biệt mắt có ghèn nhiều ạ. Chủ nhật mà phải chạy đua với những cơn ho, đành lôi clip trước khi bệnh đăng cho có động lực nè".

Thời gian vừa qua cặp sinh đôi nhà Hà Hồ là bé Lisa và Leon cũng "lũ lượt rủ nhau ốm" khiến nhiều lần Leon đi học thì vắng Lisa hay chị hai Lisa khỏe mạnh thì cậu em Leon lại phải ở nhà.

Tăng Thanh Hà động viên Phạm Quỳnh Anh những lúc con ốm.

Chung cảnh mẹ bỉm sữa, mối quan tâm nhất của Phạm Quỳnh Anh lúc này cũng là việc chăm con ốm chưa biết ngày nào dừng. Cụ thể ngay giữa đêm, bà mẹ 3 con đã phải đăng đàn buồn bã chia sẻ chuyện hai con lớn Tuệ Lâm và Tuệ An cách đây ít ngày bị cảm, sổ mũi nên phải cách ly với em út Zoey. Thế nhưng chẳng được ít hôm thì bé Zoey cũng... ốm lây theo khiến Phạm Quỳnh Anh "nhăn mặt" hơn vì con út còn quá nhỏ, khó xử lý.

Hà Hồ luôn thu xếp thời gian rảnh để cho con đi chơi ngoài trời, giúp các bé tăng hệ miễn dịch, giảm thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ.

Ngoài ra, các thiên thần nhỏ luôn được chú ý cân bằng từ bữa ăn hàng ngày cho tới việc bổ sung các vitamin cần thiết như A,B,C, kẽm, sắt… nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút xâm nhập, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo dõi trang cá nhân của các sao nữ showbiz, khán giả có thể thấy việc chăm sóc cho các thiên thần nhỏ luôn được quan tâm số 1. Sau những phút giây chăm con ốm căng thẳng, các bà mẹ showbiz chú ý hơn chuyện dinh dưỡng lẫn sinh hoạt của con để các bé được khỏe mạnh vui vẻ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tang-thanh-ha-thuc-trang-dem-vi-con-dan-sao-nu-cung-canh-duoc-dip-trut-noi-long-1418294.ngn