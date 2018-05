Tài tử "Ma trận" dạo chơi ở Hà Nội

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 11:51 AM (GMT+7)

Khi Hugo Weaving xuất hiện tại khách sạn, không có nhiều người nhận ra nam diễn viên, chỉ có một vài fan yêu điện ảnh và bộ phim "Ma trận" vô tình bắt gặp và xin chụp ảnh cùng trước khi Hugo rời đi.

Hình ảnh của nam diễn viên Hugo Weaving chụp tại Hà Nội vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngôi sao Ma trận đến thăm Việt Nam khá lặng lẽ mà không hề chia sẻ bất cứ thông tin nào trên trang cá nhân. Nhìn vào khung cảnh bức ảnh có thể dễ dàng nhận ra diễn viên 58 tuổi đang đứng tại sảnh ngoài khách sạn 5 sao nổi tiếng Sofitel Metropole trên con phố Ngô Quyền. Đây cũng là nơi được rất nhiều ngôi sao thế giới lựa chọn khi ghé thăm Việt Nam như vợ chồng Brad Pitt - Angelina Jolie, David Beckham, Châu Tấn, Yoon Eun Hee...

Theo nguồn tin riêng, Hugo Weaving tới Việt Nam trong chuyến du lịch châu Á cùng vợ. Anh đã có 7 ngày tham quan Hà Nội và tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô trong đó có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi xuất hiện tại khách sạn không có nhiều người nhận ra nam diễn viên, chỉ có một vài fan yêu điện ảnh và bộ phim Ma trận vô tình bắt gặp và xin chụp ảnh cùng trước khi Hugo rời đi.

Hình ảnh của Hugo Weaving tại Hà Nội.

Hugo Weaving là nam diễn viên người Australia sinh năm 1960. Anh được biết đến là một diễn viên nổi tiếng ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Trong sự nghiệp điện ảnh, anh ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim bom tấn Hollywood được khán giả Việt Nam yêu thích như vai điệp vụ Smith trong ba phần của bộ phim Ma trận và Chú tể của tộc yêu tinh - Elrond trong The Lord of The Ring.

Vai diễn trong bộ phim Ma trận khiến một số khán giả nhận ra Hugo khi anh đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hugo cũng rất nổi tiếng với vai anh hùng V trong V For Vendetta, thám tử Aberline trong The Wolf Man. Bộ phim bom tấn gần đây gần đây nhất anh góp mặt là Captain America: The First Avenger trong vai ác nhân Red Skull.

Ngoài đóng phim, Weaving còn được nhiều nhà sản xuất tin tưởng giao lồng tiếng chi nhiều bộ phim như Bab và Babe: Pig in the City; Megatron trong ba phần của Transformers, Happy Feet và Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole.

Vai diễn Red Skull trong Captain America của Hugo nhận được nhiều sự khen ngợi.

Sau hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật Weaving rất tích cực đóng góp cho điện ảnh của Australia bằng cách tham gia rất nhiều bộ phim được đánh gia cao như Strange Planet, Wendy Cracked a Walnut... Bộ phim hài châm biếm Proof đã mang đến cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Viện điện ảnh Australia.

Tiếp đó Hugo còn được vinh dự giành được giải nam chính xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình điện ảnh và Viện điện ảnh Australia qua bộ phim Little Fish. Năm 2008, anh được nhận giải thưởng cống hiến dành cho những đóng góp của anh cho nền điện ảnh Australia.