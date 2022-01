“Siêu vòng 3” chốt 1 câu bất ngờ sau khi lộ clip ngồi trên xe 30 tỷ với chồng cũ Lệ Quyên

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 14:06 PM (GMT+7)

Khánh My cho biết cô không quen lên tiếng giải thích những tin đồn vì sợ bị nói “có tật giật mình”.

Nhân dịp đầu năm 2022, siêu mẫu Khánh My vừa thực hiện bộ ảnh mới gửi đến khán giả. Cô sử dụng tông màu nude, đỏ và trắng kết hợp với những dáng đầm ôm body khéo khoe đường cong gợi cảm. Khánh My toát lên khí chất sang trọng, phong thái tự tin và bản lĩnh sau mọi sóng gió tình cảm.

Khánh My khoe sắc tại Hà Nội

Mỹ nhân Sài thành cho biết, cô vốn là tuýp người lạc quan nên nhìn mọi chuyện rất tích cực. Dù chuyện có to tát mấy cô cũng vượt qua khá nhanh. Hiện tại, nữ diễn viên dồn sức phát triển những dự án nghệ thuật còn dang dở và phát triển công việc kinh doanh. Trong năm 2022, người đẹp dự định sẽ cầm mic trở lại để viết tiếp giấc mơ ca hát của mình.

Về clip được doanh nhân Đức Huy (chồng cũ Lệ Quyên) chở trên xem 30 tỷ trong đêm Noel 2021 gây xôn xao cộng đồng mạng, Khánh My chốt 1 câu: “Hiện tại tôi chưa muốn yêu ai”. Theo chân dài quê Kiên Giang, những sự cố bị quay lén hay gán ghép với ai đó, cô xem như tai bay vạ gió. Cô cũng cho biết bản thân không có thói quen lên tiếng giải thích tin đồn vì “giải thích nhiều lại bị nói có tật giật mình”.

Chân dài sinh năm 1991 khẳng định hiện vẫn độc thân

Noel 2021, Khánh My bị bắt gặp đi chung xe với chồng cũ Lệ Quyên

Vào tháng 12.2021, thông qua trang cá nhân, diễn viên Tiến Vũ thông báo đã chia tay bạn gái Khánh My, khiến khán giả và đồng nghiệp bất ngờ. Trước đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật, tham gia chung các sự kiện giải trí, đi du lịch sang chảnh cùng nhau...

"Cảm ơn em đã thật sự cố gắng tử tế với tôi 4 năm qua. Dù rất yêu và hợp nhau về mọi mặt, nhưng từ đây chúng ta sẽ thật sự không cùng nắm tay nhau bước tiếp con đường mà 2 chúng ta đã cùng mơ ước đến được nữa rồi. Chúc em sống tốt và đạt được những điều to lớn hơn mà em mong muốn với cuộc sống mà em chọn", Tiến Vũ đăng thông báo.

Trước đây, khi nhắc về bạn trai cũ Tiến Vũ, Khánh My cho biết, cô không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm vì thích mọi người cảm nhận và nhìn thấy kết quả hơn là ngôn từ hoa mỹ, nhưng cuối cùng không đạt được gì. Với cô, tình yêu không chỉ là cảm xúc của con tim mà còn là sự hoà hợp về quan điểm sống.

“Yêu là cùng nhau xây dựng sự nghiệp chứ không phải thân ai nấy lo. Khi bạn một thân một mình, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau từ cuộc sống đến những công việc kinh doanh. Đó mới là sự gắn kết và nâng nhau cùng tiến bộ. Và khi có được thành quả, mọi thị phi hay tin đồn không hay tự khắc tan biến mà không cần tốn công giải thích”, Khánh My từng trải lòng.

Khánh My và tình cũ - Tiến Vũ

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như "Cuối đường băng", "Váy hồng tầng 24,", "Mỹ nhân Sài thành", "Ba vợ cưới vợ ba", "Tình xuyên biên giới"... Năm 2016, Khánh My thi "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành ngôi Á quân. Cô từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV "Be Strong".

Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga, Khánh My sở hữu body nóng bỏng với số đo 3 vòng: 88-59-103cm. Vòng 3 của cô thuộc Top "khủng" nhất nhì làng mỹ nhân Việt.

Sắc vóng nóng bỏng của Khánh My

Nguồn: http://danviet.vn/sieu-vong-3-chot-1-cau-bat-ngo-sau-khi-lo-clip-ngoi-tren-xe-30-ty-voi-chong-cu-le-quyen-502022211464582.htm