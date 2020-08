Sao Việt tuyên bố "Không có CEO giàu có nào lên truyền hình kiếm người yêu" gây bão MXH

Chia sẻ đầy đủ của Pha Lê Đàn ông thành đạt, giàu có, đẹp trai, gia đình danh giá, liệu có thời gian để lên các show truyền hình tìm bạn gái? Nghe là thấy vô lý rồi, ai hay mơ mộng thì vẫn cứ tin vào cổ tích hoàng tử công chúa chứ mình là không bao giờ nhé! Thực tế chút đi các cô gái ơi, 1 triệu cặp may ra được 1 cặp, coi như là quá có duyên và cực kì may mắn, chứ ngoài kia tìm hiểu nhau các kiểu còn chưa đâu vào đâu mà lên show truyền hình vài tiếng có bồ ngay được thì loạn xã hội hết! Xác định là gameshow thì hãy cứ tận hưởng nó thật giải trí, đừng chửi người chơi nói dối hay cũng đừng chửi ban biên tập lừa đảo, mục đích của họ làm show để có rating cao, bán được nhiều quảng cáo, đó là công việc, là kinh doanh! Có thể khi bạn xem bạn rơi nước mắt vì 1 câu chuyện cảm động nhưng sau đó, bạn sẽ rất bực tức khi biết tất cả chỉ là dàn dựng, bởi vậy bạn lồng lộn cảm thấy bị xúc phạm về mặt cảm xúc nên bạn tức giận bạn chửi... nhưng sao không nghĩ lúc chúng ta xem phim Hàn cũng khóc như 1 con điên dù biết thừa chỉ là phim thôi mà! Đó, mình cứ coi như đang xem phim đi, phàm cái gì công khai lên hết thì đừng mong 100% nó là sự thật, đến như mình lên truyền hình dù có là chia sẻ với khán giả, nhưng chắc chắn vẫn phải giữ lại riêng cho mình góc an toàn, vẫn phải show ra cái đẹp hơn để mong khán giả có thiện cảm chứ, đó là nguyên tắc, chẳng ai dại public hết đời tư ra làm gì. Hãy cám ơn các show truyền hình thực tế vì nó cho mình cảm xúc, cho mình tiếng cười và nước mắt...hết! Đừng có kì vọng nó phải thật rồi ngồi đó mơ mình được như anh này chị kia. Thực tế tí đi!