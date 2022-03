Sao nhí sau khi dậy thì gây thất vọng vì nhan sắc, sự nghiệp "lên 1 lần" rồi chìm vào quên lãng

Từng được kì vọng trở thành mỹ nhân mới của làng giải trí nhưng sau khi trưởng thành, nhan sắc của họ lại gây thất vọng.

Dominique Swain

Năm 15 tuổi, Dominique Swain đã vượt qua 2500 cô gái để trở thành nàng Lolita trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Adrien Lynn. Bộ phim Lolita đến hiện tại vẫn được xếp vào top những bộ phim hay khi thể hiện mối quan hệ yêu đương giữa một người đàn ông trung niên và cô bé 14 tuổi. Dù phim có nội dung gây tranh cãi thì diễn xuất lẫn vẻ ngoài của Dominique vẫn được đánh giá cao.

Theo Independent, Dominique Swain mới 15 tuổi khi đóng Lolita nên cô buộc phải sử dụng diễn viên đóng thế ở nhiều cảnh quay thân mật. Dù vậy, bộ phim vẫy gây bão dư luận. Với mái tóc đỏ cùng nét đẹp vừa ngây thơ, vừa quyến rũ, cô được nhận xét như “Lolita trong truyện bước ra”.

Sau thành công của Lolita, Dominique Swain được săn đón nồng nhiệt, năm nào cũng có ít nhất 1 dự án để tham gia. Thế nhưng vì phần lớn đều là phim độc lập nên danh tiếng của Dominique dần dần phai mờ theo năm tháng. Các bộ phim cô tham gia sau này đều là những tác phẩm không tên tuổi hay phim độc lập.

Hiện tại Dominique Swain đã ngoài 40, nhan sắc đã bắt đầu có vết tích của thời gian khiến nhiều người không còn nhận ra nàng Lolita năm nào. Hiện tại, cô vẫn chăm chỉ đóng phim, đồng thời có cuộc sống vui vẻ cùng gia đình và bạn trai của mình.

Morgan Lily

Đóng vai Juli hồi nhỏ trong Flipped, Morgan nhanh chóng ghi điểm trong mắt công chúng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nữ diễn viên sinh năm 2000 có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh nước biển và gương mặt đẹp. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mỹ nhân mới của Hollywood.

Tuy nhiên, sau khi dậy thì, Morgan lại bị tăng cân quá đà, che lấp những đường nét thanh tú của cô hồi nhỏ. Cô cũng thường tự chọn cho mình lối trang điểm đậm, khiến bản thân trông già hơn so với tuổi.

Lên 4 tuổi, Morgan Lily đã trở thành một người mẫu nhí nổi tiếng thế giới. Cô bé từng góp mặt trong hơn 21 quảng cáo trên truyền hình và là người mẫu ảnh trước khi lấn sân sang điện ảnh.

Bonnie Wright

Vào vai em út trong gia đình Weasley, Ginny Weasley, Bonnie ghi điểm từ những phần đầu nhờ vẻ đẹp duyên dáng, cá tính của mình. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh cùng với mái tóc đỏ đầy cuốn hút.

Nhưng càng về phần cuối, Bonnie ngày càng trưởng thành và bị đánh giá già hơn so với tuổi. Cô cũng lép vế khi đứng cạnh dàn diễn viên nữ xinh đẹp như là Emma Watson hay Evanna Lynch.

Khi bắt đầu đóng Harry Potter, nữ diễn viên mới chỉ 9 tuổi. Sau 10 năm dài gắn bó với loạt phim, sự nghiệp của cô nàng cũng không vụt sáng như kỳ vọng của nhiều khán giả. Thay vào đó, Bonnie Wright dường như đã tìm cho mình một lối đi riêng với điện ảnh và nghệ thuật.

Nữ diễn viên Bonnie Wright không tham gia dự án đình đám nào sau khi Harry Potter kết thúc. Thay vào đó, cô theo học trường Đại học Nghệ thuật London danh giá. Nữ diễn viên tham gia làm đạo diễn và diễn xuất trong một số tác phẩm độc lập: Before I Sleep, Who Killed Nelson Nutmeg... Ngoài ra, cô còn làm đạo diễn MV cho các ngôi sao như: Sophie Lowe, Pete Yorn, và Scarlett Johansson.

Hiện tại, nữ diễn viên đã ngoài 30 tuổi. Bonnie Wright cũng không thường xuyên make-up mà thay vào đó, nữ diễn viên yêu thích việc để mặt mộc tự nhiên.

Madeline Carroll

Bộ phim điện ảnh Flipped ra mắt vào năm 2010 đã thu hút hàng triệu khán giả bởi nội dung về mối tình đầu ngọt ngào giữa Juli và Bryce. Bên cạnh nội dung lãng mạn, phim còn ghi điểm nhờ vào ngoại hình đẹp của dàn diễn viên chính Madeline Carroll và Callan McAuliffe. Trong đó, Madeline có vẻ đẹp rất riêng được người hâm mộ khen ngợi.

Thế nhưng, sau thành công của Flipped, Madeline đa phần xuất hiện trong các dự án được đánh giá thấp như: Machine Gun Preacher, The Magic of Belle Isle... Cô cũng tăng cân và trở nên già dặn hơn nhiều so với độ tuổi, khiến nhiều fan tiếc nuối.

