Sao Hollywood gốc Cần Thơ về Việt Nam dạo phố cổ, ăn bún chả

Thứ Tư, ngày 16/11/2022 17:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lana Condor khoe loạt ảnh thăm thú các địa điểm nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực Hà Nội trên trang cá nhân, đánh dấu lần trở lại Việt Nam sau 3 năm.

Lana Condor đăng ảnh check-in trước Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Instagram.

Ngày 16/11, Lana Condor đăng loạt ảnh mới trên Instagram, kèm dòng chú thích: “Được trở lại Việt Nam, khám phá đất nước nơi tôi sinh ra, không còn là một giấc mơ. Sẵn sàng cho tiếp nạp lượng lớn món ăn”.

Trong bài đăng, nữ diễn viên 25 tuổi khoe ảnh check-in cùng bạn bè trước Nhà hát Lớn Hà Nội, phố cổ và chùa Trấn Quốc – công trình Phật giáo hơn 1.500 năm lịch sử, được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội.

Lana còn khoe thưởng thức những món ăn, thức uống đặc trưng của Việt Nam, gồm bún chả, cà phê trứng và quả đu đủ.

Đây lần đầu Lana Condor trở lại Việt Nam sau 3 năm, đồng thời là lần thứ hai về thăm quê gốc kể từ khi được nhận nuôi.

Lana thưởng thức bún chả. Ảnh: Instagram.

Ngày 9/12/2019, người đẹp gốc Việt cùng cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama, con gái đầu lòng của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush - Jenna Bush Hager, minh tinh Julia Roberts và Ngô Thanh Vân đến thăm ghé thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An) để chia sẻ những câu chuyện liên quan đến thúc đẩy giáo dục cho bé gái. Chuyến đi nhân kỷ niệm một năm thành lập Girls Opportunity Alliance (tạm dịch: Liên minh cơ hội cho các bé gái) của tổ chức phi lợi nhuận Obama Foundation.

Trên trang cá nhân, Lana chia sẻ ảnh chụp trong chuyến đi ý nghĩa trên trang cá nhân. “Tôi đã có vinh dự to lớn được nói chuyện với một số cô gái dũng cảm nhất, những người đã chiến đấu để theo đuổi con đường học vấn bất chấp những khó khăn. Tất cả bạn là hình mẫu lý tưởng của tôi”, cô viết.

Khi kế hoạch đến Việt Nam được bà Obama thông báo vào tháng 10/2019, Lana cho biết phấn khích vì được trở lại quê hương lần đầu kể từ thời điểm sang Mỹ làm con nuôi. Cô cũng cảm thấy vinh dự khi trở về với tư cách một trong những đại sứ hỗ trợ các cô gái theo đuổi ước mơ.

Lana cùng bà Obama, Julia Roberts, Ngô Thanh Vân và các nhà hoạt động Mỹ đến Việt Nam 3 năm trước. Ảnh: Instagram.

Lana Condor (SN 1997, tên khai sinh là Trần Đồng Lan), sinh ra tại Cần Thơ, sau đó được một gia đình nhập cư ở Mỹ nhận nuôi. Lana được đánh giá là một trong những diễn viên gốc Việt thành công nhất Hollywood hiện nay.

Cô bước chân vào showbiz vào năm 2016, với bộ phim đầu tay là bom tấn X-Men: Apocalypse (thủ vai siêu anh hùng Jubilee). Đến năm 2018, cô gây tiếng vang toàn thế giới khi đóng vai chính trong tác phẩm tuổi teen của Netflix To All The Boys I’ve Loved Before. Cô tiếp tục nhận được sự yêu mến với phần 2 và 3 của phim. Người đẹp còn liên tục góp mặt trong các dự án lớn như Alita: Battle Angel, Summer Night, Deadly Class, Boo, B ** ch...

Về đời tư, Lana đính hôn với nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean Anthony De La Torre vào tháng 1 sau 6 năm yêu nhau. Hai người gặp nhau tại bữa tiệc chiêu đãi các đề cử giải Emmy ở Beverly Hills vào năm 2015 và nên duyên từ đó.

Lana và vị hôn phu. Ảnh: Instagram.

