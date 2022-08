Quỳnh Nga công khai cảnh "hơi nóng" với trai trẻ giữa đường: Thế nào mà dân mạng rôm rả bình luận?

Những hình ảnh được bạn thân Việt Anh chia sẻ đang thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Tối muộn ngày 5/8, trên trang Facebook cá nhân Quỳnh Nga bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh, clip tình tứ với một chàng trai trẻ ngay giữa đường.

Người đẹp 8X dí dỏm chia sẻ: "Thấy bảo ngày Thất tịch ăn chè đậu đỏ để có người yêu, thế mà đến hôm nay vẫn chưa có anh nào. 12h đã điểm, tự nhiên lại có anh đèo về ngã bổ nhào giữa đường. Không biết tại sao cảnh hơi nóng bây giờ lại có thêm cả mũ bảo hiểm cơ Minh Hoàng nhỉ".

Đây chắc hẳn là cảnh hôn có một không hai trên lịch sử màn ảnh phim truyền hình Việt Nam

Được biết đây là hậu trường cảnh quay tập 30 của "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". Quỳnh Nga trong vai Minh Minh đi uống rượu đến say xỉn và được Hào (do nam diễn viên trẻ Minh Hoàng thủ vai) đưa về. Tuy nhiên, trên đường về do quá say, Minh Minh liên tục có hành động sàm sỡ phi công trẻ. Đúng lúc Hào dừng xe xuống và hất tay Minh ra thì cả hai ngã khỏi xe, ở trong tư thế khá nhạy cảm. Chớp lấy thời cơ, Minh Minh chủ động hôn Hào ngay giữa đường.

Được biết, cảnh quay đặc biệt này được hoàn thành lúc 2h sáng, sau 25 đúp quay. Cặp đôi phải diễn đi, diễn lại nhiều lần do góc quay, bối cảnh làm "khó" diễn viên.

Cuối cùng, sau nhiều lần quay ưng ý, ê-kíp đã quyết định dùng đạo cụ là một lọat những chiếc hộp xanh, ghép thành đệm để cảnh quay dễ dàng hơn

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bình luận hài hước: "Ngã như thế này nguy hiểm quá", "Cảnh hôn giữa đường mà có luôn cả mũ bảo hiểm thế này, lần đầu thấy đấy", "Đẹp đôi lắm chị ơi", "Lên phim lãng mạn quá mà hậu trường chị đẹp té chắc bầm dập hết",... Tuy chỉ là vai phụ, song cặp đôi mới này của màn ảnh Việt lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ lối diễn tự nhiên và những màn tương tác, đấu khẩu ăn ý.

Trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" Quỳnh Nga vào vai Minh Minh - cô gái mạnh mẽ, cá tính nói là làm, thậm chí sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" nếu cần. Trong phim, Quỳnh Nga sẽ nên duyên với “phi công trẻ” là diễn viên Minh Hoàng trong vai “bé đường” Hào. Hào nhỏ tuổi hơn Quỳnh Nga cả trong phim lẫn ngoài đời. Ban đầu, anh sốc trước sự ngay thẳng, dữ dằn của Minh Minh, sau đó trải qua nhiều chuyện thì chàng trai trẻ đã nảy sinh tình cảm với bà chị.

Cặp đôi mới nổi của màn ảnh Việt gọi tên Quỳnh Nga - Minh Hoàng

Trong những diễn biến mới nhất của phim, từ "oan gia ngõ hẹp", cả hai dần có tình cảm với nhau. Ở tập 29, Hào đã chủ động làm bạn với Minh Minh. Anh thường xuyên đưa đồ ăn tới công ty cho cô. Tình tiết ở tập 30 cũng đã đẩy mối quan hệ của cả hai thêm một bước tiến mới. Chị đẹp và "bé đường" sẽ tiến xa hơn sau chuyện này? Hãy đón xem những diễn biến tiếp theo của "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" lên sóng lúc 21h30 thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần.

