Phát ngôn chê bai nhạc của Jack, Châu Đăng Khoa gây tranh cãi dữ dội

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 08:20 AM (GMT+7)

Phát ngôn của Châu Đăng Khoa về Jack đang trở thành tâm điểm bàn tán, tranh cãi dữ dội.

Dân mạng đang tranh luận dữ dội trước phát ngôn của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa về Jack. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn mới đây, Châu Đăng Khoa cho rằng, ngoại trừ ca khúc đình đám đầu tiên là "Hồng nhan", anh không thích, không cảm được và cũng không nghe những ca khúc sau đó của Jack.

Nhận định về lý do khiến Jack trở nên nổi tiếng và thành công, Châu Đăng Khoa cho rằng Jack nhờ may mắn, "thời tới đỡ không kịp". Bên cạnh đó, vị nhạc sĩ trẻ cho rằng, các MV của Jack có được lượng view lớn là do có ekip, mẹ nuôi đứng sau là những người có quan hệ rộng và tài chính lớn. Ngoài ra, Châu Đăng Khoa còn cho rằng, không phải bài hát nào của Jack cũng đều thành công và có bài cũng flop. Tuy nhiên nhờ lượng fan hùng hậu, truyền thông mạnh mẽ và nhiều yếu tố khác để Jack và K-ICM trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt.

Châu Đăng Khoa gây tranh cãi và bị "ném đá" vì phát ngôn phủ nhận tài năng của Jack.

Phát ngôn của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận và vướng nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, Châu Đăng Khoa có phần đụng chạm và phủ nhận tài năng, sự nỗ lực của Jack khi anh đang là cái tên nổi đình nổi đám với loạt bản hit được yêu thích trong thời gian qua.

"Không biết hay dở thế nào, miễn là không đạo nhạc", "Mỗi người mỗi thể loại, mỗi phong cách sáng tác, chê bai nhau làm gì", "Bởi vì không cảm được nên mới phải lôi tên của đàn em ra để nhận xét, bình luận"... Một số bình luận cho rằng, Châu Đăng Khoa mượn tên tuổi của Jack để gây chú ý.

Trong khi đó, một số bênh vực Châu Đăng Khoa khi anh có quan điểm riêng về âm nhạc và sáng tác: "Nói có sai đâu. Nhạc Jack là nhạc thị trường, nghe giải trí thì được. Trong giới nghệ sĩ cũng nhiều người nói rồi", "Không thích Châu Đăng Khoa lắm nhưng người ta nói vậy cũng chẳng sao. Âm nhạc tùy gu từng người. Khán giả nghe nhạc người này, không nghe người kia là chuyện bình thường, thế thì nhạc sĩ cũng thế thôi, không sao cả. Lỗi lớn nhất của ông này là quá thật thà khi trả lời phỏng vấn thôi"...

Jack sắp sửa trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mới sau ồn ào với công ty quản lý.

Về phần Jack, sau lùm xùm mâu thuẫn với công ty quản lý và tan rã nhóm với K-ICM, nam đã chính thức tái xuất bằng sản phẩm âm nhạc mới sắp sửa được ra mắt. Anh cũng thông báo về việc lập kênh YouTube riêng và đã đăng tải 2 video đó là "Jack và Đóm 2020" và "Hậu trường bộ ảnh Jack và Đóm 2020" để hé lộ cho màn trở lại của mình.

Chỉ trong 7 ngày lập kênh YouTube, Jack-J97 hiện tại đã đạt hơn 1 triệu người theo dõi và là nghệ sĩ chạm mốc này nhanh nhất Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Jack đã phá kỷ lục, trở thành chủ nhân nút Vàng YouTube nhanh nhất Việt Nam.

