Ông trùm phim kiếm hiệp Hà Bình qua đời ở tuổi 65

Ngày 11/1, tờ Sohu đưa tin, Hiệp hội đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc thông báo, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng, cựu Tổng thư ký Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc - Hà Bình đã qua đời vào ngày 10/1 tại Bắc Kinh do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 65 tuổi. Theo Sina, đạo diễn Hà vừa tổ chức sinh nhật cách đây 3 tháng. Thông tin ông qua đời khiến nhiều đạo diễn, diễn viên và người hâm mộ xót xa, tiếc nuối.

Đạo diễn Hà Bình qua đời ở tuổi 65 vì nhồi máu cơ tim.

Đạo diễn Hà Bình sinh năm 1957 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cha ông là người sáng lập phong trào kịch nói Sơn Tây, mẹ là diễn viên nữ duy nhất xuất hiện trong phim Kiều của điện ảnh Trung Quốc thời kỳ đổi mới. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình, ngay từ nhỏ, Hà Bình đã có niềm khao khát được hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật.

Năm 22 tuổi, ông bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh, làm phóng viên hậu trường cho đoàn phim Trúc. Từ năm 1980, Hà Bình đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho nhiều phim nghệ thuật như Tạp kĩ nữ biệt, Âu muội, Sơ hạ đích phong, Đông Lăng đại đạo,... Từ trợ lý, Hà Bình dần chuyển sang quay phim và làm đạo diễn phim điện ảnh.

Bộ phim "Thiên địa anh hùng" là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hà Bình.

Năm 1988, Hà Bình tham gia dàn dựng bộ phim Chúng ta là thế giới (We are the world) với vai trò đạo diễn. Từ đây, sự nghiệp đạo diễn của ông mới bắt đầu thăng hoa. Sina cho biết, Hà Bình là người đi đầu trong số thế hệ đạo diễn thứ 5 của điện ảnh Trung Quốc, đại diện cho phẩm chất ưu việt nhất của các đạo diễn tiên tiến.

Thế hệ đạo diễn thứ 5 của Trung Quốc bao gồm: Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng, Hoắc Kiến Khởi, Hạ Cương, Trương Kiến Á, Hoàng Kiến Tân,... Những người thuộc thế hệ đạo diễn thứ 5 được ám chỉ những đạo diễn trẻ nhập học năm 1978 và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sau năm 1982. Các tác phẩm của họ đều có sự tương đồng nhất định trong quan niệm văn hóa, tính thẩm mỹ và có phong cách sáng tạo riêng trong quá trình làm phim, tạo nên huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc.

Phạm Băng Băng và đạo diễn Hà Bình tại khai mạc LHP Thượng Hải năm 2009 (ảnh trái) và buổi họp báo ra mắt phim "Mạch điền" năm 2009.

Năm 1991, Hà Bình gây "chấn động" làng điện ảnh Trung Quốc với tác phẩm võ hiệp Kiếm khách song kỳ trấn/Swordsmen in Double Flag Town. Theo Baidu, thập niên những năm 90 là thời kỳ phim võ hiệp đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, một thể loại phim võ hiệp khác cũng được ưa chuộng không kém là "Tây bộ võ hiệp điện ảnh", ý chỉ những bộ phim võ hiệp lấy bối cảnh ở phía Tây Bắc Trung Quốc làm trung tâm của câu chuyện. Bộ phim nổi bật nhất chính là Kiếm khách song kỳ trấn của Hà Bình.

Theo Baidu, Kiếm khách song kỳ trấn được điện ảnh Hong Kong đánh giá là một trong mười phim điện ảnh Trung Quốc hay nhất năm. Thậm chí, khi làm phim Quốc sản 007 (From Beijing with Love), "vua hài" Châu Tinh Trì cũng bắt chước cốt truyện của Kiếm khách song kỳ trấn. Baidu cho biết, toàn bộ tổng kinh phí làm phim vào thời điểm đó là 1,2 triệu NDT (tương đương 4,1 tỷ VND hiện nay).

Một cảnh trong phim võ hiệp "Kiếm khách song kỳ trấn".

Sohu cho biết thêm, để tìm được "Song kỳ trấn" hoàn hảo như trong kịch bản, đạo diễn Hà Bình và ê-kíp đã đi bộ khoảng 10.000 dặm (16.000km) ở Hành lang Hà Tây (khu vực nằm ở phía Tây Bắc của Trung Quốc, nối liền nội địa với phía Tây Vực).

Ngoài ra, đạo diễn Hà còn tham khảo nhiều sách cổ và tiến hành kiểm tra bối cảnh để có thể lên hình được ưng ý nhất. Kiếm khách song kỳ trấn giới thiệu một phương pháp kể chuyện hoàn toàn mới, khác hẳn với dòng phim võ hiệp truyền thống. Nhờ đó, Kiếm khách song kỳ trấn nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong đó có giải Kim kê lần thứ 11.

Ngoài Kiếm khách song kỳ trấn, Hà Bình còn làm đạo diễn nhiều phim võ hiệp khác như Thiên địa anh hùng, Pháo đả song đăng. Ngoài ra, ông còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim nổi tiếng như Kiến đảng vĩ nghiệp, Đại uyển,...

Hà Bình là đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc.

Kể từ năm 2010, số lượng phim ảnh của đạo diễn Hà giảm dần. Ông là người có đóng góp to lớn cho điện ảnh Trung Quốc và ngành công nghiệp phim ảnh nói chung.Nổi tiếng và thành công nhưng đạo diễn Hà Bình rất thận trọng và kín tiếng, không bàn luận công việc chuyên môn của mình.

Dù đạt được nhiều danh hiệu nhưng Hà Bình từng cho biết, trở thành đạo diễn chỉ là một phần lý tưởng trong cuộc sống của ông. "Tôi hy vọng có thể trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp, bao gồm biên kịch, nhà sản xuất,...", đạo diễn Hà Bình nói thêm.

