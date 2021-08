My biết cuộc sống của mình đã không còn được như trước. 2 chữ "bình thường" đối với My khi đó thật xa xỉ. Lúc đó My chọn cách viết nhật ký, trút bỏ mọi cảm xúc trong lòng vào những trang giấy. My cũng dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn nữa. Ăn một món ăn ngon, mua một món đồ xinh, chụp một bức ảnh đẹp, khám phá một tiệm cafe mới, đi du lịch ngắn ngày... Những việc tưởng đơn giản nhưng lại khiến My có thêm động lực để cố gắng hơn rất nhiều.

Nhìn lại 2 năm qua, My luôn biết ơn tất cả mọi người từ gia đình, họ hàng, bạn bè, các anh chị đồng nghiệp ở VTC14, các y bác sĩ ở BV Ung bướu Hà Nội đều giúp đỡ, hỗ trợ My rất nhiều để My chữa bệnh. My có thể quay về cuộc sống bình thường như này ngoài sự cố gắng của bản thân thì còn là rất nhiều may mắn.

- Sau khi chia sẻ về việc vượt qua căn bệnh ung thư với khán giả thông qua mạng xã hội, cuộc sống của chị đổi khác ra sao?

Cuộc sống của My hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ việc My có thêm nhiều người bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều người quan tâm, tin tưởng My hơn.