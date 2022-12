Nick Cannon chia sẻ cách phát hiện con trai bị u não khi mới 5 tháng tuổi

Ngày 15/12, People đưa tin khi tham gia chương trình The Checkup with Dr. David Agus, Nick Cannon chia sẻ lý do vợ chồng anh phát hiện ra con trai bị ung thư não khi mới 5 tháng tuổi.

“Thằng bé khỏe mạnh, năng động, luôn tươi cười. Cho đến khi Zen được hai tháng tuổi, tôi cảm thấy con thở khác lạ, không bình thường như trẻ sơ sinh khác", Nick Cannon nói.

Ngoài ra, danh hài cũng cảm thấy con trai mình có phần đầu to hơn các em bé khác. Ban đầu, vợ chồng Nick Cannon nghi ngờ con bị hen suyễn nên đã đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Con trai Nick Cannon phát hiện u não khi mới 5 tháng tuổi. Ảnh: People.

Danh hài sinh năm 1980 kể lại hành trình đưa con đi khám. Theo lời Nick Cannon, vợ chồng anh đã cho bé Zen làm nhiều xét nghiệm.

"Điều tồi tệ nhất chúng tôi nghĩ đến là con bị hen suyễn. Tới khi bác sĩ chẩn đoán Zen bị ung thư não, đó là cú sốc quá lớn với tôi", Nick Cannon nói.

Danh hài yêu cầu bác sĩ hãy nói cho anh biết sự thật về tình trạng của con để tìm cách. Bé Zen được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm cấp độ cao, một dạng ung thư não hiếm gặp và nguy hiểm. Vì thế, bác sĩ đã gợi ý cho bé làm một đợt hóa trị.

Nick Cannon nhớ lại lúc bác sĩ dùng ống dẫn lưu để hút bớt chất lỏng trong não của Zen, nhằm ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Bác sĩ nói với Nick Cannon rằng con trai của anh có thể sống được tối đa tới năm 3 hoặc 4 tuổi. Nghe tới đây, danh hài muốn con sẽ được sống những ngày tháng tuyệt vời nhất. Với lời gợi ý làm hóa trị, Nick Cannon cho rằng việc này chưa chắc đã khiến Zen bớt đau đớn. Thay vào đó, con trai của anh sẽ thường xuyên phải trải qua những đợt hóa trị trong khoảng thời gian ngắn.

Ngoài ra, nếu lựa chọn hóa trị, con trai Nick Cannon sẽ phải sống chủ yếu ở bệnh viện. Anh không muốn điều đó. Danh hài muốn con trai được ở cạnh bố mẹ, trong ngôi nhà của họ.

Những ngày tháng cuối cùng của Zen đã trôi qua theo cách mà gia đình Nick Cannon muốn. Họ cùng nhau đi biển, ngắm hoàng hôn, ăn những món gia đình cùng thích. Nick Cannon đau đớn khi nhớ lại những ngày Zen cận kề cái chết. Với anh, đây là ký ức buồn đau mà anh mãi không thể quên.

Ngày 5/12, Zen qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ác tính.

Nick Cannon (sinh năm 1980) là người dẫn chương trình, danh hài, diễn viên nổi tiếng. Tính đến tháng 9/2022, Nick Cannon làm bố của 9 đứa bé với nhiều phụ nữ khác nhau.

Danh hài là bố của cặp song sinh Moroccan và Monroe 11 tuổi với vợ cũ - diva Mariah Carey. Anh có con trai Golden 5 tuổi và con gái Powerful Queen hai tuổi với Hoa hậu Guam Brittany Bell. Với người mẫu Abby De La Rosa, anh có hai bé trai sinh đôi Zion và Zillion 15 tháng tuổi. Anh là cha của bé trai Legendary Love hai tháng tuổi với người mẫu Bre Tiesi. Zen là con của Nick Cannon với Alyssa Scott.

