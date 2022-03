"Ngọc nữ trăm tỷ" lộ hình xăm khi diện váy cưới có táo bạo bằng "vợ U50 của Trấn Thành"?

Diện váy cắt xẻ táo bạo, dàn mỹ nhân lộ hình xăm lấp ló thêm phần cuốn hút, bí ẩn.

Để chuẩn bị cho hôn lễ cùng bạn trai lâu năm, diễn viên Phương Trinh Jolie hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đi thử váy cưới với thiết kế hở bạo, sexy khoe tối đa đường cong cơ thể. Không ít khoảnh khắc nữ diễn viên dùng tay che khoảng hở giữa vòng 1 vì quá gợi cảm.

Đáng chú ý nhất là bộ váy thứ 2 có thiết kế khoét eo để lộ hình xăm dọc mạn sườn. Hình xăm tiếng Phạn dọc mạn sườn trái của Phương Trinh là một mật ngữ Tây Tạng mang ý nghĩa về sự bình an trong tâm hồn. Mỗi lần diện váy hở eo, nữ diễn viên để lộ hình xăm lấp ló thêm phần cuốn hút, bí ẩn.

Trước đó, có không ít mỹ nhân Việt khoe khéo hình xăm khi diện váy cưới sexy. Lê Lộc - con gái nghệ sĩ Lê Giang, từng hào hứng khoe hình ảnh mẹ diện váy cưới trắng cùng dòng trạng thái: "Hôm nay em lên xe hoa, mọi người ơi nếu có thật mọi người chúc mừng cho Lê Giang không?".

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn chính là hình xăm lớn ở phần lưng của Lê Giang, vì trước đó hiếm khi cô mặc áo hở hưng hay khoe ảnh đằng sau nên ít người biết đến chi tiết này. Ở tuổi 50, bà xã màn ảnh của Trấn Thành vẫn khiến nhiều người xuýt xoa vì vẻ ngoài sexy, vòng 1 đẫy đà cùng phong cách thời trang gợi cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc có một hình xăm ở vị trí chân ngực phải, khá kín đáo trên cơ thể. Vì thế chỉ khi diện trang phục khoét lưng mới để lộ hình xăm này. Nữ diễn viên từng tiết lộ các chữ của hình xăm là "Ninh Dương Lan Ngọc never give up" (Ninh Dương Lan Ngọc không bao giờ bỏ cuộc). Có thời điểm, cuộc sống Lan Ngọc gặp khá nhiều thăng trầm khiến cô rơi vào khủng hoảng nặng nề nên quyết định xăm dòng chữ này để nhắc nhở, động viên chính mình không được bỏ cuộc.

Hot girl Hà Lade cũng sở hữu hình xăm bông cúc lớn ở tay trái cùng dòng chữ "I'd give my life if i could command smile of your eyes, one touch of your hand" (Em có thể trao đi cả cuộc đời mình để được thấy anh cười, được nắm tay anh). Khi diện váy cưới có thiết kế cúp ngực, cô thoải mái để lộ chi tiết này.

Trong lễ cưới cùng "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis, hot girl Xoài Non diện váy cưới lộng lẫy, được đính kết cầu kỳ với hơn 30.000 viên đá swarovski (là một sản phẩm pha lê cao cấp). Điều đáng chú ý là phần trễ vai khiến cô nàng để lộ hình xăm ở thềm ngực là năm sinh của bố mẹ. Người đẹp từng tiết lộ cô xăm mình khi mới 15 tuổi: "Trang xăm từ lúc 15 tuổi. Đợt ấy xảy ra nhiều chuyện nên Trang quyết định đi xăm hình xăm đầu tiên. Hình xăm này là một câu liên quan tới câu chuyện lúc đó và nó giúp cho Trang khi nhìn thấy câu này phải tự tin hơn, sống tốt hơn.

Lúc đầu bố mẹ thấy xong sốc. Mẹ thì khóc, ba thì im lặng chán luôn. Sau thời gian khủng hoảng đó thì Trang đi xăm trên ngực là năm sinh bố mẹ. Ban đầu, Trang giấu xong mặc áo 2 dây đi biển thì ba mẹ thấy, ba mẹ ngồi nói chuyện với Trang là ba mẹ thấy hình xăm rồi, xăm năm sinh ba mẹ lên thì nhớ thương ba mẹ nhiều hơn nhé, đừng hư nữa", Xoài Non chia sẻ.

Trong dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới, vợ chồng Ốc Thanh Vân thực hiện bộ ảnh cưới diện váy ngày xưa: “Mặc lại áo cưới 11 năm trước. Đây là chiếc áo cưới của NTK Lê Minh Khoa, tất cả đồ cưới của hai vợ chồng Ốc còn giữ đủ hết. Chiếc áo này Ốc rất yêu, thật sự còn định giữ lại để dành cho Cola mặc cưới”. Với thiết kế trễ vai, nữ diễn viên để lộ hình xăm lớn là họa tiết hoa hồng cùng tên các con ở sau lưng.

Tú Vi cũng để lộ hình xăm khá lớn ở lưng khi diện váy cưới cắt xẻ táo bạo. Dòng chữ ghi lại ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình chính là dấu ấn có ý nghĩa lớn đối với nữ diễn viên nên cô thoải mái khoe hình xăm.

