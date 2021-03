Ngô Thanh Vân tung ảnh “không che” của tình tin đồn kém 11 tuổi, thổ lộ muốn yêu đến khi “bạc đầu”

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 16:02 PM (GMT+7)

Không còn giấu mặt “người ấy”, lần đầu tiên Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc khiến cô hạnh phúc.

Mới đây, trên Story cá nhân, Ngô Thanh Vân đã cập nhật hình ảnh buổi chiều cuối tuần của mình, cùng dòng trạng thái: “Nothing much... but simple stuff is making us happier” (tạm dịch: Không có gì nhiều cả... Nhưng chính những điều đơn giản khiến chúng tôi hạnh phúc hơn).

Trong ảnh là gương mặt cận sát của nữ đạo diễn, còn phía xa là một chàng trai mặc áo trắng, đội mũ, đang chăm chú nấu ăn. Khác với mọi lần, lần này Ngô Thanh Vân “chơi lớn” đăng hình trực tiếp mà không che mặt “người ấy” bằng sticker. Trước đó, dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ, những khoảnh khắc lãng mạn của hai người trên trang cá nhân, song diễn viên “Hai Phượng” chưa bao giờ công khai gương mặt của người yêu. Nữ đạo diễn 7X luôn dùng những icon ngộ nghĩnh che mặt người yêu để tránh bị dư luận soi mói quá nhiều.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, “đả nữ số 1 của điện ảnh Việt” tiếp tục thu hút chú ý với hình ảnh cá tính khi đội nón, tạo dáng cool ngầu, cùng dòng chia sẻ: “Hay là mình thử yêu đi... Biết đâu hợp ý đến khi bạc đầu”. Nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt trẻ trung, sống mũi cao vút, đôi môi duyên dáng và ánh nhìn thu hút.

Vốn dĩ là người phụ nữ mang hình tượng mạnh mẽ nên những chia sẻ trên mạng xã hội của Ngô Thanh Vân cũng tạo cảm giác rất cứng rắn, bản lĩnh. Tuy nhiên, kể từ lúc vướng tin đồn hẹn hò, Ngô Thanh Vân gần như thay đổi hoàn toàn, bài đăng nào cũng nhắc đến từ khóa “love” (tình yêu), các trạng thái cũng ngập tràn tình tứ, câu chữ cũng nên thơ, bay bổng hơn.

Đặc biệt, kể từ ngày công khai tình tứ xuất hiện cùng “tình tin đồn” tại bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 42 của mình, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã thoải mái hơn trong việc đăng ảnh bên nhau. Dù vẫn không lộ mặt nhưng qua những chi tiết nhỏ như hình xăm, kiểu tóc, chiếc ghế sofa trong căn hộ Ngô Thanh V,ân thì có thể thấy cả hai đang ngầm xác nhận chuyện hẹn hò, thậm chí có thể là sống chung nhà.

Ngô Thanh Vân bên “tình tin đồn” Huy Trần trong tiệc sinh nhật

Valentine 2021, Ngô Thanh Vân tiếp tục gây chú ý đăng ảnh một bó hoa hồng cùng lời cảm ơn ngọt ngào dành cho người thương. Cô viết: “Thật là một bất ngờ dễ thương. Anh là điều tuyệt vời nhất đã đến với em trong năm 2021. Hãy cùng nhau tạo nên một năm mới đầy tình yêu. Happy Valentine người em yêu”.

Ngay sau ngày 14.2, Huy Trần đăng Story Instagram về chuyến du lịch Đà Lạt cùng người yêu. Ngô Thanh Vân không những có mặt ở ngay đúng khu resort đó, mà còn diện bộ pyjama y hệt người tình tin đồn. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây dường như là động thái “đánh dấu chủ quyền” đầy tinh tế của cặp đôi.

Trước khi thu hút sự chú ý bởi chuyện tình ái, Ngô Thanh Vân là ngôi sao kín tiếng của Vbiz. Thành danh từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2000, Ngô Thanh Vân bắt đầu thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất… Cô được khán giả chú ý với những vai diễn trong các dự án phim hành động như “Bẫy rồng”, “Dòng máu anh hùng”, “Hai Phượng”. Hiện tại, Ngô Thanh Vân có được chỗ đứng nhất định trong giới showbiz. Cô là một trong những bóng hồng sở hữu khối tài sản khủng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên 43 tuổi cũng được mến mộ với nhan sắc thu hút, quyến rũ.

Được biết, Ngô Thanh Vân hiện tại vẫn đang bận rộn với những dự án phim của mình. Bộ phim “Trạng Tí” do cô sản xuất đã chính thức công bố ngày chiếu sau loạt ồn ào xoay quanh vấn đề bản quyền. Song song đó, “đả nữ” cũng đang miệt mài với hai dự án mới là “Thanh Sói” và “Vinaman”.

