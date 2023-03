Nam diễn viên 36 tuổi dương tính với 4 loại ma túy

Mới đây, chương trình thời sự TV Chosun đưa tin Yoo Ah In dương tính với 4 loại ma túy: cần sa, propofol, cocaine và ketamine. Được biết, cảnh sát có kế hoạch triệu tập điều tra Yoo Ah In với tư cách nghi phạm vào tuần tới, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm tóc đầy đủ.

Yoo Ah In dương tính với 4 loại ma túy

Một chuyên gia về ma túy nói với Sports Chosun: “Cocain gây ảo giác mạnh và gây nghiện. Đây được coi là một trong ba loại ma túy nguy hiểm nhất cùng methamphetamine và heroin”. Trong khi đó, propofol là thuốc gây mê, được xếp vào nhóm ma túy dạng nhẹ ở Hàn Quốc. Ketamin từng được sử dụng để gây mê nhưng đã bị xếp vào danh sách ma túy từ năm 2006 ở nước này, do những lo ngại về sử dụng sai cách và quá liều.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, lọt top tìm kiếm ở Hàn và Trung Quốc. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về nam diễn viên. Nhiều thương hiệu mà Yoo Ah In đang làm đại diện đã gỡ bỏ hình ảnh của anh ra khỏi các đoạn quảng cáo lẫn cửa hàng. Các bộ phim sắp lên sóng của Yoo Ah In là "The Match" và "Goodbye Earth" bị ảnh hưởng nặng nề. "Hellbound" mùa 2 dự kiến có lịch quay vào tháng 6 đã bị hủy bỏ.

Từ ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc, Yoo Ah In có thể đánh mất sự nghiệp vì bê bối dùng ma tuý

Truyền thông Hàn Quốc nhận định rằng Yoo Ah In khó có thể trở lại làng giải trí sau bê bối này. Trước Yoo Ah In, hàng loạt nghệ sĩ như Kim Sae Ron, Ha Jung Woo, Kwak Do Won, Hyesung (Shinhwa) đều bị cấm sóng vì say rượu lái xe, dùng chất cấm. 3 nhà đài lớn KBS, SBS, MBC có truyền thống cấm sóng các nghệ sĩ tai tiếng.

Trước đó, "ảnh đế" bị cảnh sát tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5/2, ngay sau khi tài tử từ nước ngoài hạ cánh xuống sân bay Incheon. Cơ quan Pháp y Quốc gia thông báo kết quả phân tích nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cần sa và tóc của anh cho kết quả dương tính với propofol. Ngoài ra, Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul tiết lộ Yoo Ah In sử dụng propofol 73 lần vào năm 2021. Tổng lượng propofol là hơn 4.400 ml.

Yoo Ah In sinh năm 1986, được biết đến qua nhiều phim như: "Veteran", "Án mạng học đường", "Burning", "Lục long tranh bá", "Tình yêu bị cấm đoán", "#Alive"... Tại giải Rồng Xanh lần thứ 41 hồi đầu năm 2022, Yoo Ah In thắng Ảnh đế cho phim kinh phí thấp "Voice of Silence". Anh từng là đại diện châu Á duy nhất xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times.

