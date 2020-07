"My sói" Động Thiên Thai tiết lộ "giá sốc" giữa vụ bán dâm 30.000 USD

Thứ Sáu, ngày 17/07/2020 12:04 PM (GMT+7)

"Ngày xưa ở Thiên Thai em cứ nghĩ My sói là oách lắm rồi! Ai dè...", nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Giữa lúc mọi người đang xôn xao bàn tán về scandal bán dâm do Lục Triều Vỹ cầm đầu, nữ diễn viên thủ vai My Sói trong phim Quỳnh Búp Bê đã có bình luận đáng chú ý dưới bài viết của nam ca sĩ Minh Quân. Theo đó, nữ diễn viên Thu Quỳnh đã đăng ảnh chụp sổ ghi chép của ông Cấn ở Thiên Thai và than thở: "Ngày xưa ở Thiên Thai em cứ nghĩ My sói là oách lắm rồi! Ai dè...".

Trong ảnh Thu Quỳnh chia sẻ, bảng thống kê chi tiết các khoản thu chi của My "Sói" trong phim "Quỳnh Búp bê" bao gồm phí đầu vào, tiền quần áo, ăn ở, tiền bảo kê, chi phí phá thai, khám sức khỏe và cả mức giá mỗi lần đi khách. So với Lan "Cave", có thể thấy tiền đi khách của My "Sói" cao ngất ngưởng khi lên đến 3.000 USD (tương đương gần 70 triệu đồng). Tuy nhiên mức giá này so với 18.000-30.000 USD của vụ Lục Triều Vỹ vẫn chả thấm là bao.

Sau chia sẻ của Thu Quỳnh, nhiều người cho rằng cô thiếu tế nhị vì giữa thời điểm nhạy cảm, lấy câu chuyện trong phim, để nói chuyện thật, không khác gì đang "cà khịa" việc chân dài đi khách. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng, đây chỉ là chuyện đùa vui của nữ diễn viên mà thôi, không nên nhìn nhận nó ở góc độ quá nghiêm túc.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, từng theo học khoa Diễn viên của trường Đại học Sân khấu điện ảnh và từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Cô có 9 năm công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ và hơn 10 năm gắn với nghiệp diễn.

Bên cạnh hình ảnh My sói trên phim "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh cũng chuộng phong cách sexy ở ngoài đời thường.

Khác với hình ảnh Thu Huệ trong "Về nhà đi con", trên trang cá nhân Thu Quỳnh cũng đăng khá nhiều hình ảnh nóng bỏng.

Đường cong của bà mẹ một con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau khi chia tay diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và đang có những màn lột xác ngoạn mục về phong cách.

Nguồn: http://danviet.vn/my-soi-dong-thien-thai-tiet-lo-gia-soc-giua-vu-ban-dam-30000-usd-5020201771231...Nguồn: http://danviet.vn/my-soi-dong-thien-thai-tiet-lo-gia-soc-giua-vu-ban-dam-30000-usd-5020201771231871.htm