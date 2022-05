"Mỹ nhân mắt biếc" có cảnh nóng lịch sử, hẹn hò bạn trai U60

Mỹ nhân đẹp nhất Hollywood hiện nay với đôi mắt biếc cùng thân hình quyến rũ đã tìm được hạnh phúc bên bạn trai hơn 17 tuổi

Mỹ nhân có đôi mắt biếc khởi nghiệp từ "cảnh nóng lịch sử"

Alexandra Daddario sinh năm 1986 tại New York trong một gia đình danh giá. Cha cô là công tố viên và từng đứng đầu đơn vị “Phòng chống khủng bố” của sở cảnh sát New York, còn mẹ cô là luật sư. Nữ diễn viên mang vẻ đẹp của dòng máu lai Italy, Ireland, Hungary và Anh mà cô thừa hưởng từ cha mẹ.

Daddario từng chia sẻ về xuất thân liên quan đến nghề nghiệp: “Tôi đến từ New York và lớn lên trong một môi trường mà diễn xuất không được xem như một lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc. Con đường tôi được định sẵn là lên đại học, vào Havard và trở thành một luật sư hay bác sĩ. Khi còn nhỏ, tôi từng muốn trở thành luật sư nhưng mẹ tôi đã dặn: ‘Con có thể trở thành mọi thứ con muốn, trừ luật sư’. Đến năm 11 tuổi, tôi nhận ra mình muốn trở thành một diễn viên. Tôi hạnh phúc với lựa chọn này và may mắn có bố mẹ ủng hộ".

Alexandra Daddario có vai diễn truyền hình đầu tay với series All My Children. Cô bắt đầu gây chú ý khi tham gia bộ phim Percy Jackson & the Lighting Thief (2010) được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên. Trong phim, người đẹp vào vai con gái của nữ thần Athena là Annabeth Chase.

Diễn xuất của Daddario được đánh giá là tròn vai trong một bộ phim dành cho giới trẻ. Tác phẩm cũng thành công về doanh thu với 226 triệu USD thu về trên toàn cầu. Năm 2013, Daddario tái xuất với Annabeth trong tập phim Sea of Monsters, thu về gần 200 triệu USD.

Sự bùng nổ nhan sắc của Alexandra Daddario trong vai Annabeth của Percy Jackson đã giúp mỹ nhân này có nhiều cơ hội góp mặt trong loạt bom tấn như: Texas Chainsaw 3D, San Andreas, Rampage,... Chính sự phát triển về điện ảnh đã giúp Daddario ngược lại có thêm nhiều vai diễn ở mảng truyền hình hơn. Những vai trong American Horror Story: Hotel, New Girl,... chính là minh chứng rõ ràng nhất.

True Detective là phim truyền hình của đài HBO ra mắt đầu năm 2014 mà Daddario tham gia, mang đến thành công cho nữ diễn viên. Nhân vật Lisa của Daddario là một trong những mối quan hệ ngoài hôn nhân của Martin (Harrelson). Trong tập hai, họ đã có cảnh nóng, trong đó Daddario khoe trọn thân thể một cách gợi cảm. Sau khi tập phim trên được lên sóng, cái tên Daddario liên tục được nhắc tới nhờ vẻ đẹp hoàn mỹ. Tạp chí GQ thậm chí còn xếp cảnh phim trên vào danh sách “16 khoảnh khắc nóng bỏng nhất lịch sử phim truyền hình”.

Dù là điện ảnh, truyền hình hay thậm chí đóng MV, mỹ nhân này đều để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần giúp sản phẩm thêm thành công. Không chỉ là nữ diễn viên sở hữu đôi mắt xinh đẹp nhất thế giới, Alexandra Daddario còn được xem là biểu tượng nhan sắc nói chung. Ở tuổi 36, diện mạo và hình thể của cô vẫn không khác gì thuở đôi mươi, thậm chí càng trẻ ra.

Vươn lên thành ngôi sao và hạnh phúc bên bạn trai kém 17 tuổi

Sau khi mùa đầu tiên của True Detective kết thúc, Alexandra Daddario liên tiếp nhận được những lời mời đóng phim. Mùa hè này, cô thủ vai cô con gái Blake của tài tử Dwayne Johnson trong bom tấn San Andreas. Vẻ đẹp của Daddario đã giúp cô trở thành lựa chọn phù hợp cho Blake - nhân vật lanh lợi và luôn bình tĩnh tìm cách xoay sở trong cơn động đất thảm họa. Trong tuần đầu tiên ra mắt, bộ phim thu về 53 triệu USD để thống trị bảng xếp hạng doanh thu khu vực Bắc Mỹ. Ở thị trường quốc tế, bom tấn này cũng đã thu về thêm 60 triệu USD.

San Andreas chỉ là sự khởi đầu trong sự nghiệp phát triển của cô. Mỹ nhân còn sát cánh cùng Kate Upton trong phim hài The Layover, trước khi vào vai chính trong phim tình cảm The Choice dựa trên tiểu thuyết của Nicholas Sparks. Cả hai dự án được chờ đợi trên đều được ra mắt vào năm 2016.

Về đời tư, mỹ nhân từng dính nghi vấn hẹn hò với Zac Efron sau Baywatch. Hiện tại Alexandra Daddario đã đính hôn cùng bạn trai U60 Andrew Form - NSX phim nổi tiếng đứng sau Thứ 6 Ngày 13, The Purge,...

