Mỹ nhân ảnh lịch đẹp như "chim sa cá lặn" từng bị bắt oan giờ ra sao?

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 19:30 PM (GMT+7)

Mộng Vân là mỹ nhân gốc Huế có vẻ đẹp "chim sa cá lặn" từng làm say lòng đấng mày râu những năm 90 đã có một cuộc đời nhiều sóng gió.

Sinh năm 1969, Mộng Vân là cô gái xuất thân trong một gia đình dòng dõi ở đất cố đô. Sau này, cô vào Sài Gòn sinh sống và học tập rồi trở thành đóa hoa rực rỡ trở thành hình mẫu phụ nữ của bao người đàn ông những năm 90.

Được biết, Mộng Vân từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 1988, lúc ấy cô mới có 19 tuổi.

Vẻ đẹp của nàng thơ xứ Huế, Mộng Vân.

Nhờ vẻ đẹp ngọt ngào "chim sa cá lặn", Mộng Vân đã nổi tiếng khắp trường Đại học Sân khấu điện ảnh lúc bấy giờ. Người đẹp xứ Huế được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn làm gương mặt để chụp ảnh lịch và nhiều chương trình khác nhau.

Sở hữu nhan sắc cùng khả năng diễn xuất tốt trước ống kính, Mộng Vân được nhiều đạo diễn yêu mến và mời vào nhiều bộ phim khác nhau. Cô sớm bén duyên với điện ảnh và cùng với Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh làm mưa làm gió phim những năm của thập niên 90.

Những tác phẩm Mộng Vân từng tham gia được khán giả yêu mến như: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Tây Sơn hiệp khách, Sơn thần thủy quái, Kiều Nguyệt Nga, Đằng sau một số phận, Nước mắt học trò, Cuộc tình hai mặt,Tình ngỡ đã phôi pha...

Mộng Vân cùng diễn viên Công Hậu trong "Lửa cháy thành Đại La".

Thời ấy, theo như lời của Mộng Vân kể, phim được khán giả đón nhận nên cô kiếm được khá nhiều tiền. Nói về sự nghiệp điện ảnh đã qua của mình, Mộng Vân chia sẻ: “Tôi quá may mắn trong nghiệp diễn. Tôi không phải cố gắng làm điều gì cả, điện ảnh đã cho tôi một hành trình dễ ngay từ đầu chứ không trầy da tróc vẩy như người khác".

Sự nghiệp đang lên với hàng loạt bộ phim được khán giả yêu mến thì bất ngờ năm 1992 khi bước sang tuổi 23, Mộng Vân "gặp nạn". Được biết, 26 năm trước tại TP.HCM đã xảy ra một vụ án ầm ĩ dư luận cả nước có liên quan đến một số nghệ sĩ đương thời, trong đó có Mộng Vân.

Sau đó, Mộng Vân được giải oan và được tòa tuyên vô tội. Tuy nhiên, "vết xước" ấy đã khiến Mộng Vân không còn hứng thú với điện ảnh nữa, bắt đầu từ đó, cô lùi vào hậu trường với cuộc sống khép kín khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

Khi sự nghiệp đang lên cao thì Mộng Vân "gặp nạn" và rời xa màn ảnh.

Cuộc sống của Mộng Vân chỉ thực sự được biết những năm về sau, còn ở thời điểm ấy, không ai hay cô đi đâu và làm gì. Sau này, khán giả mới được biết, Mộng Vân lấy chồng là một doanh nhân nước ngoài và cô hạnh phúc với cuộc sống làm vợ làm mẹ.

Năm 2010 khi trở lại trong một dự án điện ảnh, Mộng Vân mới tâm sự với về các con của mình. Cô nói với tạp chí Herworld: "Tôi vui và hạnh phúc vì các con rất yêu mình. Tôi cho các con bao nhiêu thì nhận lại từ chúng bấy nhiêu. Các con tôi có suy nghĩ như người lớn và thường động viên me - (cách xưng hô trong gia đình dòng dõi của người Huế xưa) rất nhiều".

Nhờ có các con cô mới tạm quên được những hồi ức sôi nổi mà cũng sóng gió trong cuộc đời làm nghề của mình. Chính bản thân cô đã tập quên cô từng là người nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Thỉnh thoảng ra ngoài đường có những khán giả của những năm 90 nhận ra và chị mới "ớ ra" mình từng là người nổi tiếng một thời.

Đối với Mộng Vân, con cái là tất cả quý giá nhất trong cuộc đời của chị.

Mộng Vân kể: "Nhưng đôi lúc, chúng hỏi nhiều câu rất ngây ngô, chẳng hạn như: “Me ơi me, tại sao mọi người gặp me ở ngoài đời lại nhận ra me, xin chụp ảnh chung? Me nổi tiếng lắm à?”. Các con tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ như tôi, hằng ngày tất bật với gia đình lại từng là người của công chúng. Nhiều khi, chính tôi cũng quên mình từng là diễn viên nổi tiếng. Ra đường, mọi người vẫn nhớ khiến tôi cũng tự hỏi hóa ra mình là người nổi tiếng một thời sao?".

Mộng Vân là người yêu con bất chấp nhưng chị vẫn chọn cách nén những cảm xúc bồng bột để giúp con trưởng thành. Ví dụ như thấy con đạp xe đi học bị ngã đau, cô nén sự đau lòng để giúp con trưởng thành hơn sau những vấp ngã.

Còn về chồng, đã lâu lắm rồi, Mộng Vân không hay nhắc đến, báo chí hỏi Mộng Vân chỉ gói gọn: "Vợ chồng cũng có những bất trắc. Thực sự anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Anh thường nói: “Có hàng nghìn người đàn bà ở trong em, để kiếm một người như em thì không có”. Tôi rất trân trọng điều đó nhưng trong lòng tôi, tình yêu đã nguội đi. Vợ chồng tôi giờ như bạn".

Hiện tại, sau sự trở lại của 2 phim "Tây Sơn hào kiệt" và "Nghe trà", Mộng Vân không còn xuất hiện trước truyền thông. Với những ai quan tâm Mộng Vân và theo dõi cô qua Facebook chỉ thấy cuộc sống của cô rất an nhàn và vui vẻ. Mộng Vân cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè trong giới của mình và vui vẻ "hết nấc" khiến ai cũng quý mến.