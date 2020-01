Mới đầu năm Mai Phương Thúy đã hững hờ khoe vòng một

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 09:58 AM (GMT+7)

Cư dân mạng tò mò về những ngày nghỉ Tết Nguyên đán của hoa hậu Việt Nam 2006.

Hoa hậu Việt Nam 2006 luôn trở thành tâm điểm chú ý khi một năm vừa qua cô có nhiều hoạt động sôi nổi trong showbiz. Bất ngờ, vào ngày mồng 5 Tết, người đẹp chia sẻ tấm hình mặc vest khoe khéo vòng một hững hờ cùng lời nhắn "Chân mỏi rồi, chiều thì quá nắng". Nhiều người bình luận khen ngợi Mai Phương Thúy có vóc dáng đẹp. Mới đầu năm mới, nàng hoa hậu chân dài của V-biz đã tung hình nóng bỏng khiến không ít fan trầm trồ, báo hiệu một năm 2020 nhiều bất ngờ và hot hơn nữa.

Với fan, những hoạt động của Mai Phương Thúy trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán luôn được quan tâm. Dù ngày Tết nhưng người đẹp vẫn chăm chỉ đến phòng tập. Tuy nhiên, đây mới là kết quả được chính khổ chủ thừa nhận hóm hỉnh: "Chỉ được 3 động tác là phải ngưng để thở oxy rồi".

Vật bất ly thân của người đẹp khi du xuân mùa Tết chính là chiếc khẩu trang để phòng chống dịch virus Corona. Không chỉ riêng Mai Phương Thúy, các nghệ sĩ Việt khác cũng liên tục cập nhật thông tin về dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan với tốc độ chóng mặt này, đồng thời chia sẻ về những phương pháp phòng chống cần thiết với mọi người.

Năm 2019 Mai Phương Thúy là giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp như Miss World Việt Nam 2019. Ngoài ra, người đẹp thường xuyên xuất hiện trong showbiz, tham gia làm khách mời chương trình Người ấy là ai, là một trong những nhà đầu tư phim điện ảnh Chị chị em em có Chi Pu, Thanh Hằng đóng chính. Mai Phương Thúy quan niệm: "Tôi xây dựng được bộ máy kiếm tiền tốt rồi, nên có thời gian rảnh. Khi nhận được những lời mời, tôi không từ chối nữa". Đó là lý do người đẹp hoạt động sôi nổi hơn so với những năm trước đó. Dịp Tết năm nay, không khí miền Bắc rét lạnh kèm mưa to nên sức khỏe của Mai Phương Thúy không đảm bảo, khiến cô phải bay vào Nam gấp. Người đẹp than về chuyện ăn uống ngày Tết: "Cái mặt của tôi to gấp đôi cái mặt của chị tôi rồi. Không biết tôi ăn sao mà 1 ngày tôi có thể tăng 1 kg".

Một năm 2019 vừa qua đánh dấu nhiều bộ hình táo bạo của Mai Phương Thúy. Có không ít tấm ảnh quá sexy khiến cư dân mạng giật mình. Khi nhận về những phản ứng trái chiều, người đẹp cho biết sẽ rút kinh nghiệm nếu mọi người không ủng hộ. Cô chia sẻ tấm hình khoe chân dài khi diện mốt giấu quần cùng lời nhắn "Sang năm mới Thuý sẽ cư xử bình thường hơn".

