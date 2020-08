MC Cát Tường bị trai trẻ đào mỏ: "Nhà bán được 1000 cây vàng không?"

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 13:35 PM (GMT+7)

Qua câu chuyện của mình, Cát Tường muốn nhắc mọi người đừng vội quy chụp chỉ trích phi công trẻ là đào mỏ.

Cát Tường được nhiều khán giả biết đến là diễn viên, MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cô từng để lại dấu ấn qua những vai diễn trong bộ phim Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí... Sau khi rút khỏi vai trò "bà mối" trong "Bạn muốn hẹn hò" vào tháng 5/2019, không ít người hâm mộ tò mò về cuộc sống và chuyện tình cảm hiện tại của bà mẹ đơn thân. Thời gian gần đây, trên kênh YouTube với hơn 100 nghìn lượt theo dõi của nữ MC đã đăng tải khá nhiều clip về cuộc sống cũng như công việc.

Mới đây nhất, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã tiết lộ nhiều điều trong chuyện tình cảm của mình. Theo đó, "bà mối" nổi tiếng cảm thấy luôn gặp khó khăn trong tình yêu bởi với người đàn ông trẻ tự tin, không để ý chuyện tiền bạc thì Cát Tường lại bị tự ti vì chênh lệch tuổi tác. Cô lo lắng sau này hai người sẽ không thể đi cùng nhau cho tới già. Chính vì thế, đa phần Cát Tường chọn rút lui, không phát triển sâu mối quan hệ tình cảm.

Thế nhưng khi tìm hiểu một người đàn ông cùng trang lứa, Cát Tường lại trở thành người lo lắng chuyện kinh tế sẽ ảnh hưởng đến quan hệ lâu dài của họ. Cô cho rằng, nếu người đàn ông đó lo sợ không nuôi được mình thì chính họ rút lui trước.

Vì những do dự này, Cát Tường đã trải qua nhiều mối tình mà không đi đến đâu. Cô bộc bạch rằng, rất nhiều người khuyên cô nên chọn đại gia nhưng họ không hiểu được tình yêu cần có duyên số. Không phải cứ mình chọn đại gia thì họ cũng đáp lại. Bởi: "Lý do gì mà đại gia phải chọn tôi? Đàn ông trẻ thường muốn quen phụ nữ lớn tuổi như tôi vì họ bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi sự dày dạn kinh nghiệm. Ngược lại, đàn ông già lại thích quen gái trẻ, mới lớn, như kiểu trâu già thích gặm cỏ non. Đại gia giàu có lại thường lớn tuổi chứ không ai ít tuổi. Lúc đó, họ chẳng dại gì quen một con mẹ già như tôi rồi nuôi thêm mấy đứa con của tôi".

Bên cạnh tâm tư về mặt tiền bạc, Cát Tường cũng trăn trở trước định kiến cho rằng, một phụ nữ như cô từng trải qua nhiều lần đổ vỡ thì sẽ dễ dãi trong chuyện tình dục. Nữ MC cũng cho rằng, đa số đàn ông sẽ nghĩ nếu theo đuổi một cô gái trẻ mất nhiều thời gian, tốn công đưa đón, quà cáp nhưng với một người phụ nữ như cô thì chỉ cần chăm sóc, hỏi han một chút là sẽ được đồng ý chuyện ân ái.

Lấy một ví dụ thực tế, Cát Tường tiết lộ một kỷ niệm quá khứ, khi có chàng trai trẻ lập kế hoạch tán tỉnh vì nghĩ cô giàu có, lắm tiền nhiều của. "Chị em chúng tôi cũng hay đi chơi, làm việc chung rồi nói chuyện vui vẻ. Một ngày nọ, người đó nói thích tôi, nhưng tới nhà tôi chơi mà cứ đi đi lại lại, nhìn khắp nhà như đang định giá ngân hàng. Nhìn chán chê, người đó hỏi thẳng tôi: "Nhà này bán được 1.000 cây vàng không chị?". Tôi nghe xong tụt cảm xúc luôn", cô kể lại chàng trai có ý định "đào mỏ" mình.

Tuy nhiên, bên cạnh số ít người có động cơ xấu, Cát Tường vẫn có nhiều mối quan hệ chân thành, có người đến với cô bằng tình cảm thật. Nhiều chàng trai trẻ đàng hoàng, không lợi dụng tiền bạc và rất tự trọng trong suốt quá trình theo đuổi cô. Họ luôn đề nghị được trả tiền dù không giàu có mỗi lần đi ra ngoài cùng Cát Tường. Điều này khiến nữ MC cảm thấy rất tôn trọng và trân quý tình cảm của họ.

Nói về mối tình "phi công - máy bay" từng xuất phát từ mối quan hệ trong sáng đó, Cát Tường kể, cô và chàng trai trẻ mới chập chững vào đời này chơi với nhau một thời gian như chị em rồi đồng cảm và yêu nhau từ lúc nào.

Nửa đêm Cát Tường đói bụng, chàng trai này sẵn sàng chạy đi mua đồ ăn và mỗi khi đi ăn hàng quán, luôn đứng ra trả tiền. Số tiền không nhiều nhưng cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và nhân cách cũng như việc người này xác định nghiêm túc với mối quan hệ tình cảm đó.

Là người phụ nữ tinh tế nên thấy "một nửa" không dư dả, Cát Tường cũng chủ động chọn thời điểm như đi toilet rồi tranh thủ trả tiền trước. Cô còn tiết lộ: "Vài lần đầu, bạn trai tôi khá ngại, nhưng lâu dần thành quen. Đó là lỗi ở tôi khi tự làm hư bạn trai mình. Tiếp tục, người ta mua quà tặng tôi chỉ vài trăm ngàn. Nhưng tôi thấy người ta tốt nên đáp lại bằng cách mua đồ hiệu vài triệu tặng. Đúng là có những người muốn đến với tôi để đào mỏ. Nhưng tôi rất khó tính nên người nào tôi đã thích đều chân thành, muốn đi lâu dài cùng tôi".

Qua câu chuyện của mình, Cát Tường muốn nhắc mọi người đừng vội quy chụp chỉ trích phi công trẻ là đào mỏ. "Sống đến tuổi này, tôi chẳng ngại ai nhận xét mình. Tôi phải sống cho mình vì chẳng ai nuôi mình hết", cô nhấn mạnh.

