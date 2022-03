"Mẫu Việt nhận cát-xê 2 tỷ" bất ngờ từ bỏ showbiz, tu tại gia

Người đẹp hài lòng với cuộc sống độc thân, hướng về Phật pháp.

Tinna Tình được biết đến là một nữ ca sĩ theo phong cách nhạc Rock. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều giải thưởng lớn nhỏ, cô bỏ lại tất cả và quyết định theo con đường tu tập. Thời gian qua, nữ ca sĩ lập kênh YouTube riêng nói về đời sống tâm linh, ra mắt các album nhạc Phật... để thư giãn, tái tạo tâm hồn.

Ca sĩ, mẫu nude đình đám Tinna Tình bất ngờ từ bỏ showbiz, tìm đến Phật pháp

Mới đây, Tinna Tình cho ra mắt cùng lúc 3 album nhạc Phật “Buddhist Mantras” vol.1, vol.2 và vol.3. Nữ ca sĩ cho biết, cô làm nhạc Phật phần lớn bằng tiếng Phạn Ngữ - là tiếng gốc của Đức Phật. “Tôi biết rằng tuổi trẻ gần như rất ít ai thích nghe nhạc Phật nên tôi đã quyết định pha trộn âm nhạc hiện đại. Những video sản xuất cầu kỳ bắt mắt để các bạn trẻ dễ tiếp cận. Thông qua đó trong tiềm thức của họ sẽ được gieo mầm móng của trí tuệ, từ bi, yêu thương, hạnh phúc và an lạc. Từ đó họ cũng thay đổi tâm tính tốt lên, có trách nhiệm với bản thân, xã hội, biết yêu thương hơn và chịu khó học hỏi”, Tinna Tình chia sẻ.

Về lý do quyết tâm theo con đường tu tập, làm nhiều dự án âm nhạc, điện ảnh về Phật giáo và hoàn toàn phi lợi nhuận, từ số tiền tích luỹ của mình, Tinna cho biết: “Việc tu tập của tôi xuất phát từ việc mẹ tôi bị bệnh thần kinh. Tôi dẫn mẹ đi rất nhiều bác sĩ và họ đều bảo bệnh của mẹ khó lòng chữa khỏi. Thậm chí mẹ còn cạo đầu và nhiều lần muốn tự sát. Lúc đó tôi rất stress vì không biết phải làm sao để cứu mẹ. Trong một lần tôi ngồi thiền, tự nhiên tôi nghe tiếng mách bảo mình nên làm gì để có thể cứu mẹ. Đó là bản thân tôi phải tu tập. Lạ kỳ, sau một tháng tu tập, thiền định, bệnh của mẹ tôi khỏi hoàn toàn như một phép màu và các bác sĩ cũng không thể nào hiểu được”.

Cũng theo Tinna Tình, Phật pháp đã mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới: an lạc, hạnh phúc và bình an. Cô cũng dùng chính những năng lượng tích cực đó để lan tỏa đến mọi người. “Ngày xưa tôi khá nóng tính. Phật pháp đã giúp tôi an nhiên hơn, bình tĩnh, kiên nhẫn hơn. Trước đây, tôi có thể nhìn vào vật chất là tất cả và là những thứ mình sở hữu. Bây giờ thì nhận ra “mình không sở hữu vật chất. Vật chất chỉ là phương tiện mang lại cho mình trải nghiệm”, cô bày tỏ.

Về viêc tu tập của mình, Tinna Tình cho hay cô tu tại gia chứ không cạo đầu. Cô cũng khẳng định bản thân khu phù hợp với việc lập gia đình, sinh con... “Tôi chọn cách sống độc thân, tu tại gia, dành trọn những phút giây quý báo để ở cạnh những người mình yêu thương nhất và đặc biệt là mang nhiều hơn những sản phẩm nhạc Phật đến với công chúng. Thật ra tu chỉ là sửa đổi, sửa sai. Đi ngược vào bên trong để hiểu được chính mình. Khi đã hiểu được chính mình, sẽ hiểu được tất cả”, cô nói thêm.

Tinna Tình hài lòng với cuộc sống độc thân, tu tập hiện tại

Trước đây, Tinna Tình từng được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và một người mẫu chụp ảnh nude có tiếng. Cô có tính cách mạnh mẽ và phóng khoáng. Vì vậy, Tinna Tình không ngần ngại tham gia các bộ ảnh có ý tưởng táo bạo.

Sau bộ ảnh "Tắc kè và tôi" năm 2014, Tinna Tình nhận được lời mời chụp loạt ảnh nude nghệ thuật từ Mỹ với chủ đề Âm nhạc và nhạc cụ. Đây là một dự án nghệ thuật nhằm lột tả tinh thần, cái hồn của âm nhạc và nhạc cụ dựa trên hình ảnh con người.

Bộ ảnh "Tắc kè và tôi" của Tinna Tình cách đây 8 năm

Trước những lời dị nghị, lời ra tiếng vào khi cho rằng Tinna Tình chụp nude vì tiền, cô thẳng thắn: “Ai cũng cần phải sống, dù nghệ thuật hay không thù lao cũng phải xứng đáng”.

Ngoài ra, cũng có thông tin Tinna Tình được trả 2 tỷ đồng để thực hiện bộ ảnh này. Cô cho rằng mọi người chỉ nhìn vào bề nổi. Ai nghe xong cũng nói: “Chụp vài tấm hình nude mà được nhiều tiền vậy? Sướng như tiên”. Tuy nhiên, cô khẳng định, để đạt được mức cát-xê đó thì cần có nhiều năm “lăn lộn” trong nghề, từ từ đi lên. Không có chuyện tự nhiên mà có được.

