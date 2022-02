"Mẫu Tây vướng scandal trên phố Hàng Trống" gây sốc vì ảnh 18+

Chân dài sinh năm 1995 gây hiểu lầm "quên nội y" vì trang phục màu nude và tư thế khá độc đáo.

8 năm sau vụ xô xát với bạn trai cũ trên phố cổ Hà thành, mới đây người mẫu An Tây (tên thật Andrea Aybar_ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh mới vô cùng gợi cảm: "Vẫn là con mèo hóng hớt vào phá hình". Sự hài hước của dòng caption cùng độ táo bạo của chân dài 9x đã nhanh chóng hút hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận của fan. Đáng chú ý, trang phục ren dạng liền thân ôm sát cơ thể cùng tư thế tạo dáng của An Tây đã khiến dân mạng hiểu lầm cô... không mặc quần áo: "Ủa, mặc quần vào chứ?", "Quyến rũ quá", "Vào nhà không gió lạnh An ơi",...

Andrea Aybar khiến nhiều người hiểu nhầm vì cách tạo dáng và trang phục màu nude

Andrea Aybar (được fan Việt gọi là An Tây), sinh năm 1995, là một trong số những chân dài ngoại quốc nổi tiếng ở Việt Nam. Cô theo bố về Việt Nam sống từ năm lên 2 tuổi, với tên tiếng Việt là Lê Thị Thúy An. Sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng đẹp, Andrea nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả và truyền thông. Cô hoạt động showbiz với vai trò người mẫu và diễn viên trong một số dự án như “Những ngọn nến trong đêm 2”, “Để Mai tính 2”, “Hit: Hoàng tử và Lọ lem”… Cô từng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang táo bạo với trang phục tạp dề không nội y hay bikini nóng bỏng. Người đẹp tiết lộ được gia đình ủng hộ dù theo đuổi hình tượng gợi cảm.

Từ trước đến nay, không ít mỹ nhân Việt khiến nhiều người hiểu lầm vì diện đồ màu nude. Đồ bơi có màu tệp với da như "tàng hình" khiến người hâm mộ cho rằng Thủy Tiên quên mặc đồ.

Jolie Nguyễn cũng từng chụp ảnh với bộ đồ màu nude, nhiều ý kiến cho rằng khi nhìn xa cứ như không mặc gì.

Diễn viên Quỳnh Nga khiến nhiều người dụi mắt khi đăng ảnh mặc đồ màu nude có thiết kế táo bạo, khoe triệt để đường cong cơ thể.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng gây tranh cãi khi diện chiếc bodysuit màu da và nằm khoe dáng trên ghế sofa: "Công nhận đẹp thật. Tuy nhiên, việc mặc đồ khoe dáng như thế này hơi làm người nhìn mất máu", một tài khoản để lại bình luận.

Với thiết kế dạng jumpsuit ôm sát cơ thể, Hương Giang cũng phô diễn được đường cong nóng bỏng của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn không kỹ, bạn có thể nhầm tưởng người đẹp không mặc gì bởi màu sắc của bộ đồ tệp với màu da.

Elly Trần quyến rũ trong chiếc áo màu nude có thiết kế xẻ độc đáo. Đi cùng với đó, bà mẹ 2 con kết hợp quần short họa tiết camo cùng kính retro, chiếc túi kẹp nách vừa trẻ trung, năng động vừa cuốn hút.

