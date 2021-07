Mẫu hình bạn trai lý tưởng của "đệ nhất mỹ nhân Việt" và "cô giáo gợi cảm nhất showbiz"

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 05:10 AM (GMT+7)

Hai người đẹp này được mệnh danh là hai nữ thần trong trái tim người hâm mộ, không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng.

Mới đây nữ diễn viên Midu đăng loạt ảnh xinh đẹp cùng caption thả thính: "Hướng dương sẽ đợi được tia nắng sớm bình minh. Còn em sẽ đợi được ai đó yêu thương mình". Người đẹp khiến ai nấy đều tò mò về hình mẫu lý tưởng người thương của một cô gái tài năng, giàu có và quyến rũ như Midu sẽ là một chàng trai như thế nào?

"Hướng dương sẽ đợi được tia nắng sớm bình minh. Còn em sẽ đợi được ai đó yêu thương mình" - Midu đăng caption "thả thính" nói về người thương

Khi tham gia chương trình “Ơn giời cậu đây rồi” vào năm ngoái, Midu thoải mái tiết lộ hình mẫu bạn trai lý tưởng. Trong hậu trường có dàn khách mời gồm Midu, Hồ Quang Hiếu và Song Luân, khi được hỏi về mẫu người yêu, người đẹp Thiên mệnh anh hùng chia sẻ: “Tôi thích con trai hài hước, vui vẻ, năng động. Tôi là người thích đi du lịch, vì vậy chàng trai tôi thích sẽ có cùng sở thích này, thích du lịch và tự do đi khắp nơi”.

Nữ diễn viên cho biết ngày bé, cô thích mẫu người con trai ít nói nhưng hiện tại tiêu chuẩn đó đã được thay đổi. “Càng lớn thì tôi càng thích con trai nói nhiều, tại tôi thấy nói nhiều vui” - Midu lý giải. Cô chia sẻ thêm: “Tôi cần người có đạo đức tốt, chân thành, vui vẻ, hợp với tính cách của tôi".

Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định bản thân không ngần ngại quen người làm cùng trong nghề. Bởi Midu nhận thấy đa phần đồng nghiệp nam có tâm hồn đồng điệu với mình, vì cùng hoạt động trong một ngành nghề nên dễ trao đổi, thấu hiểu nhau.

Midu không ngại yêu một người cùng trong ngành giải trí

Đúng ngày Cá tháng Tư năm nay, Midu gây bất ngờ khi tiết lộ “chính thức đăng tuyển người yêu” với quan điểm tuyển chơi, yêu thật. Nữ diễn viên đưa ra 5 yêu cầu thuộc về ngoại hình, tính cách, năng lực, tài chính và phương tiện đi lại.

Cụ thể Midu thích một chàng trai cao khoảng 1m7 trở lên, dáng người ốm hoặc rắn rỏi, gương mặt nam tính, mũi cao là điểm cộng. Về tính cách, cô thích một người mạnh mẽ, năng động tháo vát, nhiệt tình vui vẻ, lành tính trung thực, chung thủy, có đạo đức. Người bạn trai Midu mong muốn là một người luôn có ý chí cầu tiến, có kỹ năng cuộc sống tốt, không cần phải là người có trình độ học vấn cao, nếu có tài lẻ sẽ càng thích hợp hơn. Về chuyện tài chính hay phương tiện đi lại không quan trọng với người đẹp.

Midu thường được fan ghép đôi với các trai đẹp showbiz Việt như Quốc Trường, Anh Huy, Harry Lu

Là một cô gái độc thân vui vẻ, Midu cũng thường xem những show hẹn hò trên truyền hình khi có thời gian rảnh. Nữ diễn viên nhận thấy qua các game show thực tế này, đa phần các bạn nữ đều thích tìm kiếm các bạn nam lớn tuổi hơn, chững chạc và đặc biệt là từ khoá “công việc ổn định”. Midu cũng chia sẻ thêm sự thay đổi trong hình mẫu người đàn ông của cuộc đời: “Giai đoạn đầu của cuộc đời, khi 18-20 tuổi, mỗi lần có ai hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng mình cũng chỉ trả lời bâng quơ là chững chạc, trưởng thành,... Lúc ấy thật sự không suy nghĩ nhiều, thấy mấy cô gái khác sao thì nghĩ chắc mình cũng vậy thôi. Nhưng càng lớn lên mới phát hiện ra gu của mình chưa bao giờ là đàn ông chững chạc, trưởng thành cả.

Mình hơi lạ lùng một chút, mình thích những anh chàng thú vị, hơi trẻ con cũng được nhưng có nhiều kĩ năng trải nghiệm trong cuộc sống. Mình trân trọng những người có thể khiến mình cười vui mỗi khi gặp mặt.

Đến một giai đoạn trong cuộc đời bạn sẽ phát hiện ra rằng gặp được một người khiến mình vô tư vui cười, tỉ lệ đó còn hiếm hơn là gặp được những anh chàng công việc ổn định rất nhiều.

Suy nghĩ của mình là hai người gặp nhau quan trọng là phải vui, có vui vẻ hạnh phúc rồi mới cùng nhau làm được nhiều thứ. Chứ kiếm người đạo mạo chỉnh tề ổn định quá mà ở với nhau như nghĩa vụ thì cuộc sống nhàm chán lắm”.

Midu hiện tại không chỉ hoạt động showbiz mà còn là cô giáo tham gia giảng dạy tại trường đại học. Có mối quan hệ thân thiết với các sao nam vì tính cách hòa nhã, thân thiện, Midu thường xuyên được fan ghép đôi với các ngôi sao như Quốc Trường, Anh Huy, Harry Lu.

Á hậu Huyền My cũng khiến người hâm mộ tò mò về bạn trai

Á hậu Huyền My cũng là một bóng hồng được khán giả yêu mến. Ở tuổi 26, người đẹp vẫn chưa vội vã tính chuyện kết hôn. Huyền My khá kín tiếng trong chuyện yêu đương. Cô từng chia sẻ có lúc sợ cảm giác cô đơn, muốn có một ai đó bên cạnh chia sẻ vui buồn nhưng sau đó nhận ra một mình không đáng sợ, thậm chí còn hạnh phúc. Nói về hình mẫu lý tưởng, người đẹp không quan trọng người đó có đẹp trai, giàu có hay không. Cô chọn một người giỏi giang là đủ bởi chỉ cần vậy là đủ khả năng thành công. Đó là một người có chí, trưởng thành, sống trách nhiệm, thấu hiểu và thông cảm cho cô cũng như yêu thương gia đình.

Người đẹp có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ bóng đá nên từng vướng tin đồn hẹn hò Đức Huy khiến cô phải lên tiếng phủ nhận

Với người đẹp Á hậu, cô không “đóng đinh” tiêu chí chọn lựa bạn trai. Cô nghĩ việc gặp nhau đúng thời điểm, đúng người quan trọng hơn hơn những tiêu chuẩn hình mẫu. Từ câu chuyện tình yêu đẹp của bố mẹ, Huyền My chọn cho mình được hình mẫu: “Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là đẹp trai, sáu múi, ga lăng… Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thực lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất”.

Huyền My từng được báo Trung ca ngợi là "Đệ nhất mỹ nhân Việt" xinh đẹp như Côn Lăng, có body tựa Liễu Nham, đôi chân dài như Quan Hiểu Đồng. Cô được trang QQ giới thiệu là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đồng thời lọt vào top 10 cuộc thi Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế). Là một người đẹp tài năng, Huyền My không ít lần vướng tin đồn tình cảm nhưng cô khéo léo lên tiếng phủ nhận.

