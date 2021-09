Mai Phương Thuý đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, đơn giản nhưng không hề dễ dàng

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 10:30 AM (GMT+7)

Nghe qua có vẻ là tiêu chí đơn giản nhưng không phải ai cũng đáp ứng được.

Mới đây trên mạng xã hội, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi đăng tải bài viết về tiêu chí chọn bạn trai lên đến 20 điều. Người đẹp đưa ra nhiều tiêu chí như là người có trái tim ấm áp, thích phiêu lưu mạo hiểm, biết giúp đỡ người khó khăn, yêu thiên nhiên, thích đọc sách, yêu thể thao, có tài chính ổn định, ngoại hình cao trên 1,75m càng tốt... Hoàng My cũng cho rằng đã từng kết hôn cũng không sao, chỉ cần biết cảm thông và sẵn sàng để xây dựng gia đình. Với loạt yêu cầu như vậy, Á hậu Hoàng My tự kết luận: "Làm gì có người như vậy trên đời".

Á hậu Hoàng My đưa ra 20 tiêu chí chọn bạn trai

Sau khi đọc 20 tiêu chuẩn tìm bạn trai của Hoàng My, Mai Phương Thuý đã vào bình luận góp vui, cho biết cô chỉ có 1 yêu cầu duy nhất, đó là... "đẹp trai". Hoa hậu Việt Nam 2006 còn khẳng định "tình nguyện khổ dài dài" nếu yêu được trai đẹp. Bình luận của Mai Phương Thúy nhận được nhiều chú ý của người hâm mộ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn hồi năm 2020, Mai Phương Thúy thẳng thắn cho biết tiêu chí để đi đến hôn nhân của cô là đẹp trai. Cựu Hoa hậu Việt Nam cũng dự định sẽ kết hôn trước năm 40 tuổi: "Dự là trước 40, còn không được nữa thì Thúy quyết sẽ làm cô dâu U50 cho thiên hạ trầm trồ". Mai Phương Thúy còn tâm sự rằng ưu tiên người yêu là diễn viên, làm nghệ thuật vì các chàng trai làm nghệ thuật đều đẹp trai và lãng mạn.

Trong khi đó, Mai Phương Thúy chỉ đưa ra 1 tiêu chí duy nhất

Nổi tiếng xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Mai Phương Thúy rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đây cô có thời gian hẹn hò nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Sau khi chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các buổi tiệc hay đi chơi cùng bạn bè, tích cực "thả thính" nhau trên mạng xã hội khiến người hâm mộ hy vọng sẽ sớm tái hợp. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy khẳng định cả hai không thể quay lại.

Cô cũng tiết lộ đã có bạn trai lâu năm nhưng kiên quyết giấu kín danh tính người ấy. Khi nói về ngoại hình của đại gia yêu nhiều năm, nàng Hậu cho biết: "Tôi rất thích gầy. Gu của tôi cả gái lẫn trai là phải thật gầy, gầy trơ xương, gầy hốc hác thì mới đẹp. Mọi người cứ bảo tôi như thế là không đẹp nhưng tôi vẫn thích. Chỉ có điều là tôi không gầy như thế được. Tôi có cơ thể đồng hồ cát, 3 vòng khá chuẩn nhưng lại không thích như vậy. Tôi thích một cơ thể gầy thẳng tắp, không có vòng nào.

Vì thế tôi cũng thích bạn trai mình gầy. Bạn trai tôi hiện tại là người cao cao gầy gầy, nhưng không đến nỗi rất gầy. Tôi thích mấy anh vai rộng, người dong dỏng, dù gầy đến đâu nhưng vai vẫn phải rộng. Con trai vai rộng rất đẹp".

Hoa hậu Việt Nam 2006 còn khẳng định "tình nguyện khổ dài dài" nếu yêu được trai đẹp

Cô cũng tâm sự rằng thích người yêu đẹp trai, đào hoa, được nhiều người yêu mến vì sẽ có cảm giác tự hào: "Bạn trai tôi rất đẹp trai, đào hoa. Nếu bỏ một cô gái đã ngoài 30, luống tuổi như tôi đi, anh ấy sẽ yêu được không biết bao nhiêu em trẻ đẹp, xinh xắn, đáng yêu, tươi mới, nhưng anh ấy vẫn ở lại với tôi. Tôi hiểu đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Tôi không hề ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng bạn trai".

Nói về tính cách, Mai Phương Thuý hài hước cho biết bạn trai nhiều lần thấy cô "hâm", hay sai vặt nhưng vì yêu nên bỏ qua: "Ở bên cạnh anh, tôi hay sai vặt lắm. Tôi nhờ anh đóng cửa, rót nước, đi mua đồ".

Mai Phương Thúy cho biết thêm, cô muốn kết hôn nhưng hiện tại chưa phải lúc: "Cho đến giờ, dù kết hôn hay không tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình ổn định. Tôi cũng thích kết hôn nhưng phải để cho bản thân một hai năm để xem sau này có đổi ý không, chứ kết hôn rồi lại đổi ý, tôi sẽ bị mọi người mắng là thiếu nghiêm túc. Mẹ tôi và người yêu tôi sẽ mắng tôi như vậy".

Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-dua-ra-tieu-chi-chon-ban-trai-don-gian-nhung-khong-he-de-dang-...Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-dua-ra-tieu-chi-chon-ban-trai-don-gian-nhung-khong-he-de-dang-50202117910283437.htm