Lý Thùy Chang lái xế hộp hơn 20 tỷ đồng đi sự kiện

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 14:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bà xã Chi Bảo chọn món quà được chồng tặng để tới tham gia một sự kiện đặc biệt.

Sau khi sinh con trai đầu lòng vào tháng 1 năm nay, CEO Lý Thùy Chang nhanh chóng lấy lại vóc dáng và sớm trở lại với công việc bận rộn. Ngày 24/4 vừa qua, bà xã nam diễn viên Chi Bảo xuất hiện trên chiếc Bentley Flying Spur V8 màu xanh dương đắt đỏ. Xế hộp được dự đoán trị giá hơn 20 tỷ, là quà ông xã tặng cho cô nhân dịp đón con trai.

Thùy Chang diện đầm đuôi cá kiêu sa, khoe nhan sắc “gái một con trông mòn con mắt”. Nữ CEO không chỉ được khen ngợi với làn da đẹp mà còn sớm lấy lại vóc dáng dù trước đó tăng hơn 10kg lúc mang bầu.

Bà xã Chi Bảo chia sẻ, cô không thấy vất vả khi vừa làm việc, vừa chăm con nhỏ. Cô tìm thấy nhiều cảm xúc tích cực trong công việc và vì thế luôn duy trì điều hành chuỗi thẩm mỹ viện, công ty mỹ phẩm suốt thai kỳ.

Giai đoạn đó, nữ CEO thường xuyên livestream chia sẻ bí quyết chăm sóc sức khỏe bà bầu. Sau khi sinh, cô hạnh phúc đăng lại những khoảnh khắc đáng nhớ từ lúc nhập viện chuẩn bị sinh tới khi đón con đầu lòng. Chính cách sống lạc quan, luôn vui vẻ đã giúp nữ doanh nhân trẻ trung hơn so với tuổi.

Trước khi kết hôn với ông xã hơn 16 tuổi, cô là một doanh nhân thành đạt. Không những vậy, cô còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều sao Việt.

Tham gia sự kiện do CEO Lý Thùy Chang tổ chức với khoảng 130 khách mời có sự hiện diện của nhiều sao Việt. Hoa hậu Giáng My và diễn viên Thân Thúy Hà rạng rỡ với phong cách đơn giản mà sang trọng. Diện đầm đơn sắc, Giáng My tạo điểm nhấn bằng phụ kiện thời trang hàng hiệu.

Trịnh Thăng Bình là nam ca sĩ duy nhất góp mặt trong dàn khách mời. Anh diện suit bảnh bao, khoe vẻ điển trai với chiều cao là lợi thế.

Nam ca sĩ mang tới sân khấu những bản hit gắn liền tên tuổi như Khác biệt to lớn, Người ấy, Tâm sự tuổi 30…

