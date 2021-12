Làm rõ thông tin Hoài Linh "trốn sang Mỹ" sau khi Công an kết luận điều tra vụ "ăn chặn 14 tỷ"

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 11:19 AM (GMT+7)

Quản lý của Hoài Linh lên tiếng về những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Theo báo Tiền Phong đưa tin sáng 22.12, sau khi nhận đơn của 4 cá nhân ở TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh, sinh năm 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM như sau: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”.

Công an TP.HCM kết luận Hoài Linh không ăn chặn tiền từ thiện

Sau kết luận của cơ quan chức năng, trên các diễn đàn mạng, chủ đề nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện vẫn là đề tài nóng được dư luận bàn tán rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng dù có được "minh oan" trong việc bị tố ăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung vào cuối năm 2020 thì hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khó lấy lại lòng tin của công chúng. “Hoài Linh không ăn chặn chỉ là anh quên mà thôi. Nếu sự việc không bị bại lộ thì Hoài Linh quên đến bao giờ?”, một khán giả bình luận.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn không có căn cứ như “Hoài Linh trốn sang Mỹ để tránh bão sao kê”; “Sức khỏe Hoài Linh suy yếu”; “Gia đình bí mật đứa Hoài Linh sang Mỹ”....

Trên mạng xã hội tràn ngập tin đồn Hoài Linh đã trốn sang Mỹ

Trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào. Người đại diện khẳng định, Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam và sức khỏe bình thường. “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông anh anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”, quản lý nam danh hài nói.

Về việc có tiếp tục khởi kiện các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt thông tin về Hoài Linh trong suốt thời gian qua, nhất là CEO Nguyễn Phương Hằng, thì đại diện của Hoài Linh khẳng định: “Tất cả chuyện này đều do anh Hoài Linh quyết định. Khi có tin mới, chúng tôi sẽ thông báo đến khán giả".

Đầu tháng 11, Dương Triệu Vũ – em ruột Hoài Linh tiết lộ sức khỏe nam danh hài không tốt từ hồi đầu năm. Nhất là sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ miền Trung và liên tục bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các video livestream, Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Anh cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào lên các trang mạng xã hội trong nhiều tháng qua. Gần nhất là hồi đầu tháng 8, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột.

Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty Đại Nam (Bình Dương) - về hành vi vu khống, làm nhục người khác.

Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh vắng bóng khỏi showbiz

Hồi tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều tháng trước.

Theo Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân.

Ngay sau đó, Hoài Linh đã giải ngân số tiền trên cho các tỉnh miền Trung trong khoảng 1 tuần lễ. Nam danh hài cũng xin lỗi dư luận và công khai các khoản thu – chi. Ngoài ra anh cũng tuyên bố rút khỏi ghế nóng gameshow “Thách thức danh hài” vì không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình. Cùng lúc đó, một sàn thương mại điện tử cũng gỡ các hình ảnh đại diện thương hiệu của Hoài Linh mà nam danh hài làm việc trước đó khỏi các nền tảng mạng xã hội.

