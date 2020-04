Lâm Khánh Chi bị co giật vì uống thuốc quá liều giữa nghi vấn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ xác nhận đã dọn về nhà bố mẹ ở quận 9, TP.HCM để sinh sống.

Các diễn đàn giải trí đang xôn xao trước thông tin mỹ nhân chuyển giới - Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi – Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc tình cảm. Tin đồn xuất phát từ dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi với nội dung: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Lâm Khánh Chi dọn đồ về nhà bố mẹ ở đây".

Thông tin này khiến khán giả đều bất ngờ, bởi cách đây ít giờ, nữ ca sĩ 40 tuổi còn vui vẻ chia sẻ hình ảnh mới chụp cùng chồng trẻ.

Lâm Khánh Chi một mình dọn về nhà bố mẹ đẻ

Liên hệ với Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ cho biết cô đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở quận 9, TP.HCM được 1 ngày. Ông xã Nguyễn Phi Hùng vẫn ở căn hộ tại quận 4. Về lý do dọn ra ở riêng, mỹ nhân chuyển giới cho hay, hiện cô chưa thể tiết lộ được vì “quá mệt, cần thời gian nghỉ ngơi...”.

“Tôi bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều. Lý do là qua giờ tôi không ăn uống gì cả nên rất mệt, người suy yếu. Môi tôi tím lại, tưởng đâu là không qua khỏi. May mắn là tôi không sao chứ không đã nhập viện. Bố mẹ biết sức khỏe tôi không được tốt nên đã kêu về nhà nghỉ ngơi”, Lâm Khánh Chi chia sẻ với chúng tôi.

Lâm Khánh Chi và Nguyễn Phi Hùng trong lễ cưới năm 2017

Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng. Ngoài ca hát, cô cùng chồng kinh doanh thêm về thời trang. Nữ ca sĩ thừa nhận, quyết định chuyển giới của mình là đúng đắn vì được trở thành con gái thực thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương.

Sau phẫu thuật chuyển giới để được sống thật với giới tính, Lâm Khánh Chi còn hạnh phúc lên chức mẹ khi sinh con từ tinh trùng lưu trữ trước khi cô chuyển giới, và trứng của người chị dâu, mang sang Thái Lan nhờ mang thai hộ.

Con trai được sinh từ tinh trùng lưu trữ trước khi chuyển giới của Lâm Khánh Chi

Cuối tháng 1.2019, Lâm Khánh Chi đón con trai về nước. Khi cậu bé được 4 tháng tuổi, mỹ nhân chuyển giới bất ngờ “nhá hàng” chân dung hút chú ý của dư luận.

Con trai của Lâm Khánh Chi tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên ở nhà là Cu Bi. “Con trai rất quấn bố. Từ ngày có con, anh Phi Hùng chồng tôi bớt chơi điện tử lại hẳn, anh phụ vợ chăm con, thức đêm cùng vợ lúc con ốm, có trách nhiệm hơn trong gia đình”, nữ ca sĩ từng kể.

