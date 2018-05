Khánh My đụng độ Nhã Phương tại sự kiện: "Nghi án" đổi chỗ, tránh mặt

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 06:45 AM (GMT+7)

Hai nữ diễn viên đã vướng phải tình huống “dở khóc dở cười” khi được xếp ngồi cạnh nhau tại sự kiện.

Tối 11.5, Khánh My và Nhã Phương cùng tham dự một sự kiện ở TP. HCM với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ đình đám trong showbiz.

Sẽ không có gì đáng nói khi chỉ cách đây vài ngày, Khánh My lên truyền thông tiết lộ từng bị Trường Giang nhắn tin tán tỉnh, giữa thời điểm nam diễn viên hài đang hẹn hò với Nhã Phương.

Lần đầu tiên chạm mặt nhau sau ồn ào tình cảm, Khánh My - Nhã Phương lại gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi được BTC xếp ngồi cạnh nhau. Ngay khi phát hiện ra điều này, Nhã Phương đã nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài để nói chuyện cùng ê-kíp khá lâu. Trong khi đó, Khánh My vẫn thoải mái ngồi ở vị trí đã sắp xếp và tạo dáng chụp hình.

Chỗ ngồi của Khánh My và Nhã Phương được xếp cạnh nhau.

Cho đến khi sự kiện chuẩn bị bắt đầu, Nhã Phương mới quay lại ghế ngồi và lúc này, nữ diễn viên không ngồi ở vị trí được sắp xếp ban đầu. Thay vào đó, chen giữa Khánh My - Nhã Phương là người mẫu Quỳnh Thy, Diệp Linh Châu và chị gái của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân.

Điều này đã khiến rất nhiều người có mặt tại sự kiện đặt dấu hỏi lớn, cho rằng Khánh My và Nhã Phương khó nhìn mặt nhau sau ồn ào tình cảm với Trường Giang.

Sau khi phát hiện ra điều bất thường ở vị trí ghế ngồi, Nhã Phương đã di chuyển ra phía ngoài và nói chuyện với ê-kíp khá lâu.

Liên hệ với phía Khánh My để làm rõ hơn sự việc, đại diện nữ diễn viên cho biết không hề can thiệp đến chuyện thay đổi vị trí ghế ngồi nên lý do vì sao lại có sự việc như vậy, cô không thể đưa ra lời giải thích.

Cho đến khi chương trình bắt đầu, vị trí ghế ngồi đã được thay đổi.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí chiều 10.5 về ồn ào tình cảm với Trường Giang, Khánh My cũng thẳng thắn cho biết: “Tôi không chơi với Nhã Phương làm sao có thể nhắn tin chia sẻ được. Mọi người vẫn không hiểu tại sao tôi chia sẻ, đơn giản vì những tin đồn đó không tốt cho tôi và sản phẩm chuẩn bị ra mắt nên tôi chỉ lên tiếng một lần”.

Về phần Nhã Phương, sau khi Khánh My lên tiếng tiết lộ từng bị Trường Giang nhắn tin tán tỉnh, cô hoàn toàn giữ thái độ im lặng và vẫn thoải mái đăng tải hình ảnh, trạng thái nói tới công việc lên trang cá nhân.