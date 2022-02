Hot girl "gây bão" sân Mỹ Đình khiến dân mạng TQ xuýt xoa sau trận "thảm họa" trước VN

Thứ Tư, ngày 02/02/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ cổ động viên này nhưng "chính chủ" lại rất bất ngờ.

Sau trận thua bất ngờ của tuyển Trung Quốc trước đội tuyển bóng đá Việt Nam vào đúng ngày mồng 1 Tết, báo giới nước này đã dùng những từ như “thảm họa”, “thất bại đáng xấu hổ” để nói về trận đấu. Trong khi đó, mạng xã hội xứ Trung lại bùng nổ những bình luận xin thông tin về chàng cầu thủ số 22 đẹp trai của đội Việt Nam cũng như nữ cổ động viên xinh đẹp ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình tối qua.

Hình ảnh Tiến Linh được một số cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ khi anh phát biểu sau trận đấu

Nữ cổ động viên trên khán đài cũng được dân mạng Trung Quốc khen ngợi nhan sắc

Dù chỉ xuất hiện vài giây trong trận đấu trên khán đài cổ vũ nhưng nữ cổ động viên đã thu hút mọi chú ý. Trên Weibo nhiều lời khen “có cánh” được dành cho nhan sắc của cô gái này. Thậm chí có những bình luận mong muốn hình ảnh về fan nữ đó được quay nhiều hơn trong 90 phút thi đấu của hai đội.

Bạch Trà My là cô gái được gọi tên nhiều nhất trên khán đài sân Mỹ Đình tối qua

Rất nhanh chóng cư dân mạng đã tìm ra thông tin về nữ cổ động viên chính là Bạch Trà My năm nay 25 tuổi. Cô sống ở Hà Nội, là chủ một shop thời trang. Trà My đi cùng ông xã tới sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ông xã cô là một fan bóng đá, đã đặt vé của trận đấu quan trọng này từ nhiều ngày trước. Trước đây, cô chủ yếu xem bóng đá qua truyền hình nên lần này khi có mặt trên sân, thấy không khí cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà, Trà My cảm nhận rõ rệt sức nóng từ khán đài. Cô rất bất ngờ khi hình ảnh bản thân đang ngồi trên khán đài lại lọt vào ống kính camera.

Trà My rất bất ngờ khi hình ảnh của bản thân được chú ý sau trận đội tuyển VN thắng Trung Quốc

