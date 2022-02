Hội mỹ nhân “tắc kè hoa” của Hollywood: “Bom sex” nước Pháp vẫn chưa choáng ngợp bằng người này

Chủ Nhật, ngày 20/02/2022 04:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hội mỹ nhân Hollywood này luôn được đánh giá cao, nhìn diễn xuất đa dạng mà bất ngờ trước năng lực biến hóa.

Cate Blanchett

Trong bộ phim “Cinderella” kinh điển phiên bản live-action, Cate khiến người xem trầm trồ với thần thái ngút ngàn áp đảo cả nữ chính. Dù vào vai thiện hay ác thì Cate Blanchett vẫn biến hóa khôn lường từ Mẹ Kế ác độc đến "Nữ thần Chết chóc". Trước đó, Cate Blanchett gây ấn tượng khi tái hiện cuộc đời nữ hoàng Elizabeth I từ trẻ tới già.

“Nữ hoàng Oscar” khởi điểm trên con đường nghệ thuật sau khi tốt nghiệp là một diễn viên sân khấu. Đến tận năm 28 tuổi, cô mới bắt đầu có duyên với điện ảnh. Cate được khán giả chú ý với vai Nữ hoàng Elizabeth trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Shekhar Kapur. Thành công của bộ phim chính là bệ phóng giúp Cate trở thành ngôi sao thảm đỏ Hollywood với một đề cử Oscar ở hạng mục nữ chính. Từ đó, Cate tham gia vào những dự án điện ảnh lớn hơn.

Bước ngoặt thực sự đến trong sự nghiệp của cô là vai diễn trong bộ ba bom tấn “The Lord of The Rings” của đạo diễn Peter Jackson. Vai diễn này đã góp phần không nhỏ vào thành công của một trong những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Cate Blanchett cũng là một trong những ngôi sao hiếm hoi khi thành công ở cả dòng phim nghệ thuật và cả những bộ phim bom tấn. Không chỉ là một ngôi sao hạng A của Hollywood mà Cate Blanchett còn được người hâm mộ đặc biệt yêu thích bởi vẻ đẹp quyền lực và thần thái sang trọng. Nữ diễn viên còn luôn đấu tranh cho sự bình đẳng giới và luôn có mặt ở tuyến đầu chống nạn bạo hành phụ nữ.

Ở độ tuổi ngoài 50, Cate Blanchett vẫn là “nàng thơ” của điện ảnh Mỹ, một người phụ nữ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Anne Hathaway

Anne Hathaway cũng chẳng ngại xả thân vào vai diễn khó. Hành trình diễn xuất đa dạng của Anne Hathaway: từ nữ chính "The Princess Diaries", nàng Fantine khốn khổ trong "Les Misérables", đến phù thủy phim "Witches, Witches".

Anne Hathaway tỏa sáng nhờ vai công chúa bị bỏ rơi Mia Thermopolis trong "Nhật ký công chúa" (The Princess Diaries). Cô từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc, danh hiệu lớn nhất trong sự nghiêp của cô cho đến nay.

Không chỉ thành công ở sự nghiệp, cô còn có gia đình hạnh phúc viên mãn. Năm 2012, cô kết hôn cùng nam diễn viên, nhà thiết kế thời trang Adam Shulman và có với nhau hai người con.

Ở tuổi ngoài 40, Anne Hathaway đạt được độ chín mùi về nhan sắc. Đến nay sau gần 20 năm, sức hút đến từ tên tuổi của cô vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Eva Green

Không chỉ là “bom sex” 18+ mà còn diễn xuất thần thái, Even Green được khen ngợi là: Nàng thơ nước Pháp. Eva Green xuất thần trong các vai diễn khác nhau: Thiếu nữ trung học trong "The Dreamers", phù thủy Angelique trong "Dark Shadows" , nữ hoàng Sibylla trong "Kingdom Of Heaven".

Eva Green sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với mẹ là nữ diễn viên Marlène Jobert. Bất chấp việc mẹ ngăn cản con gái nối nghiệp, Eva Green vẫn quyết theo đuổi nghệ thuật. Nổi tiếng nhờ phim 18+ "The Dreamers", nàng "Bond Girl" đang là một trong những minh tinh Pháp thành công nhất tại Hollywood đầu thế kỷ 21.

Ngoài đóng phim và sân khấu, Eva Green thích dành thời gian cho người yêu - nam diễn viên Marton Csokas gốc New Zealand. Hiện tại, dù đã ở tuổi ngoài 40 nhưng Eva Green vẫn chưa có ý định kết hôn mà cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Nguồn: http://danviet.vn/hoi-my-nhan-tac-ke-hoa-cua-hollywood-bom-sex-nuoc-phap-van-chua-choang-ngop-ba...Nguồn: http://danviet.vn/hoi-my-nhan-tac-ke-hoa-cua-hollywood-bom-sex-nuoc-phap-van-chua-choang-ngop-bang-nguoi-nay-50202220235911416.htm