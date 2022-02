Hoàng Thùy Linh nói một câu trước tin đồn được Gil Lê cầu hôn

Mai Phương Thúy, Minh Hằng và Hoàng Thùy Linh là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất với nghi vấn chuẩn bị lên xe hoa.

Từ chiều ngày 15/2, hội bạn trong nhóm "Gia đình văn hóa" như ca sĩ Đông Nhi, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Gil Lê, Noo Phước Thịnh, Phạm Quỳnh Anh... gây chú ý khi đồng loạt đăng tải bức ảnh có dòng chữ "Marry Me" cỡ lớn cùng nhiều người nâng ly chúc mừng. Đi cùng đó, các nghệ sĩ đều để dòng trạng thái: "We love you, 14/2/2022" (Tạm dịch: Chúng tôi yêu bạn, 14/2/2022) khiến nhiều người đồn đoán một thành viên trong hội bạn được cầu hôn thành công.

Bức ảnh gây "sốt" mạng xã hội khi được loạt sao đăng tải trên Facebook cá nhân

Không ít người hâm mộ đồn đoán Mai Phương Thúy được bạn trai cầu hôn nhân ngày đặc biệt Valentine. Có người lại cho rằng Minh Hằng sắp lên xe hoa. Một số khác dự đoán Gil Lê đã cầu hôn Hoàng Thùy Linh bởi trên trang cá nhân, giọng ca 9X còn có động thái đặc biệt khi đăng tải bức ảnh ôm 1 bó hoa hồng khá to kèm dòng trạng thái nói về tình yêu đã làm bản thân trở nên xinh đẹp, hoàn hảo hơn. Không ít người hâm mộ cho rằng Gil Lê đã có đêm Valentine lãng mạn với tình tin đồn. Tuy nhiên, chủ nhân hit "Gieo quẻ" đã nhanh chóng phủ nhận và cho biết: "Mọi người ơi, em đi dự tiệc ạ".

Dù đã giải thích nhưng bên dưới dòng trạng thái của Minh Hằng hay Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đều để lại bình luận bày tỏ sự tò mò đối với bức ảnh này và không biết ai sẽ là cô dâu mới của Vbiz.

Dương Thùy Linh không giấu được sự "hoang mang": "Ơ, là như thế nào? Sao lại we love you? Có được chúc mừng không Linh ơi?". Ca sĩ Tùng Dương cũng gửi lời: "Chúc mừng nhé, chốt!". Diễn viên Hồng Ánh dành sự quan tâm đến Minh Hằng: "Rồi gật đầu chưa?". "Anh Noo cầu hôn chị Thúy ạ?", "Vụ gì mà thấy 3 cô gái up chung tấm hình",… một số người hâm mộ để lại bình luận.

Việc Mai Phương Thúy, Minh Hằng và Hoàng Thùy Linh khiến dân mạng nghi vấn được cầu hôn bởi cả ba thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với tin đồn bí mật hẹn hò. Theo đó, cựu Hoa hậu Việt Nam từng tiết lộ có bạn trai lâu năm yêu chiều và rất hiểu cô.

Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn vướng tin đồn tái hợp tình cũ Noo Phước Thịnh khi cả hai chơi chung nhóm bạn, thường xuyên đứng cạnh nhau trong các tấm hình chụp chung. Trên mạng xã hội, hai người thoải mái xưng hô vợ chồng và dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt.

Trong khi đó, Minh Hằng cũng từng tâm sự với báo chí rằng cô có bạn trai là doanh nhân. Tuy nhiên, nữ diễn viên phim “Bẫy ngọt ngào” quyết giấu kín danh tính bạn trai vì không muốn đời tư bị chú ý, bàn tán quá nhiều.

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê liên tục vướng tin đồn bí mật hẹn hò, thậm chí sống chung nhà khi để lộ nhiều hình ảnh tương đồng. Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất cứ phát ngôn nào về chuyện tình cảm.

Hội bạn "Gia đình văn hóa" của showbiz Việt

"Gia đình văn hóa" là nhóm bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt gồm Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Khả Ngân, Minh Hằng, Mai Phương Thúy... cùng nhiều người khác. Mỗi dịp đặc biệt như sinh nhật thành viên trong nhóm hay Giáng sinh, Valentine, mọi người đều tụ tập đi du lịch cùng nhau. "Chỉ cần có cái cớ thì cuộc vui nào cũng sẽ đều có thể được diễn ra liền - ngay - và lập tức với Gia đình văn hoá nhé", Đông Nhi chia sẻ trong dịp sinh nhật Gil Lê. Sau hơn 10 năm, “gia đình văn hóa” có thêm nhiều thành viên nhưng vẫn gắn bó, duy trì tình bạn thân thiết.

