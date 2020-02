Giữa tâm dịch Corona, Song Hye Kyo gây tranh cãi vì dành tình yêu cho Vũ Hán

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 10:35 AM (GMT+7)

Sau vụ ly hôn ồn ào, chia sẻ mới nhất của vợ cũ Song Joong Ki thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong tình hình dịch bệnh do virus Corona ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp, nhiều ngôi sao giải trí cũng đã vào cuộc, đồng lòng, kêu gọi mọi người phòng chống dịch bệnh. Nếu như nhiều ngôi sao giải trí của showbiz Hoa ngữ chia sẻ về các thực phẩm và bài tập tốt cho sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, thì ở tại Hàn Quốc xa xôi, "nữ thần màn ảnh" Song Hye Kyo cùng đàn em thân thiết lại có động thái khiến nhiều người hâm mộ xúc động. Theo đó, cô chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh: "Love for Wuhan. Love for Human" (Tạm dịch: Tình yêu dành cho Vũ Hán. Tình yêu dành cho con người) trên trang cá nhân.

Động thái của Song Hye Kyo ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, có không ít ý kiến tranh cãi xoay quanh bức ảnh này.

Nếu như nhiều người lời khen ngợi vợ cũ Song Joong Ki khi có hành động thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Vũ Hán - nơi dịch bệnh virus Corona bùng phát. Vì Vũ Hán được coi là "ổ dịch", nhiều người bày tỏ sự hoang mang, xa lánh và kỳ thị người dân nơi đây. Bởi thế, hành động của nữ thần màn ảnh Hàn được coi là ý nghĩa và nhân ái. Sau vụ ly hôn ồn ào, Song Hye Kyo hạn chế chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội. Thế nên bài đăng mới nhất của nữ diễn viên lập tức thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Bên cạnh đó, cư dân mạng xứ sở Kim chi lại lên tiếng chê bai, chỉ trích nữ diễn viên. Họ cho rằng Song Hye Kyo nên quan tâm đến những công dân Hàn Quốc đang phải đấu tranh, chống chọi với nạn dịch chứ không phải là những người ở quốc gia khác.

Ngoài Song Hye Kyo, đàn em thân thiết của cô - Yoo Ah In cũng chia sẻ hình ảnh tương tự: "1111. We are human. We are earth. We are one" (Tạm dịch: Chúng ta là con người. Chúng ta là trái đất. Chúng ta là một). Nam tài tử cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ phía người hâm mộ.

Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi do virus Corona liên tục gây hoang mang khi có thêm bệnh nhân bị cách ly. Làng giải trí Hoa ngữ chịu thiệt hại lớn khi hàng loạt rạp chếu phim đóng cửa, nghệ sĩ hủy show và cùng đồng lòng ủng hộ, quyên góp giúp người dân phòng chữa dịch bệnh. Tại Hàn Quốc và Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng đã tạm dừng hoạt động và kêu gọi mọi người cùng nhau phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người xung quanh.

