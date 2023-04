Giáng My khóc mừng em gái út "bắt tay" Thanh Bùi mở trường cảm thụ âm nhạc sớm

Ngày 9/4, Hoa hậu Giáng My bất ngờ xuất hiện rạng rỡ tại Hà Nội, cùng em gái ruột “bắt tay” nghệ sỹ Thanh Bùi mở ngôi trường dạy cảm thụ âm nhạc sớm cho trẻ từ 4 tháng- 7 tuổi.

Hoa hậu Giáng My xúc động bộc bạch đầy tự hào về cô em gái út Giáng Hương cùng hành trình theo đuổi đam mê sự nghiệp trồng người, gieo mầm tài năng nghệ thuật. Theo hoa hậu, lựa chọn làm giáo dục của em gái út được chắp cánh từ truyền thống gia đình. Mẹ Giáng My và Giáng Hương từng là hoa khôi Nhạc viện Hà Nội. Cách nhau 3 tuổi, ngay từ nhỏ, Giáng My và Giáng Hương cùng được theo học Nhạc viện. Tình yêu âm nhạc và nghệ thuật từ sớm đã giúp hai chị em khi trưởng thành dù rẽ hướng khác nhau nhưng đều theo đuổi đam mê giáo dục và nghệ thuật.

“Giáng Hương học chuyên về thanh nhạc. Sau khi tốt nghiệp, em sang Nhật du học và khi về thì chọn mở trường dành cho trẻ mầm non. Giáng My luôn ủng hộ và tự hào về con đường của em út. Trẻ mầm non là lứa tuổi non nớt nhất nhưng đòi hỏi phương pháp giáo dục căn bản và kỹ lưỡng, nhân văn nhất. Giáo dục cảm thụ sớm về nghệ thuật cho trẻ nhỏ chính là tạo ra lớp phù sa để ươm mầm tinh hoa cho trẻ. Đó là hành trình đi từ gốc để dưỡng ngọn”.

Cũng theo hoa hậu Giáng My, cuộc sống ngày càng hiện đại, trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều công cụ giải trí thì giáo dục sớm bồi đắp tâm hồn, chân thiện mỹ càng trở thành kỹ năng và lớp áo giáp để nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ. “Tôi nghĩ thời nào cũng vậy, giáo dục sớm về cảm thụ nghệ thuật luôn giúp khơi dậy tiềm năng cho người thành công. Tôi may mắn được lớn lên trong bầu không khí nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc từ sớm. Cho đến tận bây giờ, tình yêu dành cho âm nhạc và cái đẹp luôn là nguồn sống và ưu tiên giúp tôi cân bằng, giữ được sự tươi trẻ, tích cực và vượt qua mọi sóng gió.”

Sự kiện còn có sự hiện diện của nghệ sỹ/nhà hoạt động giáo dục Thanh Bùi. Với triết lý giáo dục phát triển con người Việt Nam toàn diện bằng hệ sinh thái giáo dục đề cao học thuật, kích thích sáng tạo bao gồm học vấn- nghệ thuật- vận động (body- soul - mind), Thanh Bùi nỗ lực đưa hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế về Việt Nam từ năm 2018 để trẻ nhỏ từ 4 tháng- 7 tuổi có cơ hội tiếp xúc với chương trình giáo dục bằng âm nhạc hàng đầu trên thế giới.

Sau 5 năm đồng hành cùng hàng nghìn các bạn nhỏ Việt Nam trong các lớp học cũng như các sự kiện âm nhạc được tổ chức cho trẻ em, các giảng viên được trải qua hệ thống đào tạo và khảo nghiệm nghiêm ngặt, được cấp chứng nhận giảng dạy Quốc tế. Đó là thúc đẩy sự phát triển toàn diện và kích hoạt trí tưởng tượng với âm nhạc; Hỗ trợ sự phát triển và thắt chặt sự gắn bó gia đình; Phát triển não bộ, thúc đẩy các liên kết thần kinh và có tác dụng cộng hưởng cho mọi lĩnh vực; Nuôi dưỡng những kỹ năng cần thiết cho trẻ: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng vận động…; giúp trẻ tỏa sáng, phát triển sự tự tin, độc lập...

Bà Giáng Hương chia sẻ: “Với tình yêu trẻ, đam mê với hành trình giáo dục sớm cho trẻ mầm non, trung tâm đã có một hành trình đầu tư, học tập và chuẩn bị nghiêm túc trong một thời gian dài để có đủ điều kiện đưa các giáo trình giảng dạy cảm thụ âm nhạc sớm với trẻ em và các cha mẹ ở Hà Nội. Đây là bước khởi đầu mạnh mẽ, là dấu ấn quan trọng việc hiện thực hóa ước mơ đưa các giá trị tốt đẹp của Giáo dục sớm đến với thật nhiều trẻ em Hà Nội nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung”.

Đây là một chương trình giáo dục thông qua âm nhạc và chuyển động hình thể được hình thành từ năm 1978. Trải qua 45 năm phát triển, chương trình này đã được áp dụng thành công tại Hoa Kỳ, Úc, Anh, … và hơn 74 Quốc gia trên thế giới, giúp mang lại cho trẻ không chỉ là kiến thức về nhạc lý mà còn giúp trẻ hình thành nền tảng cho những giác quan và chức năng trọng yếu của não bộ. Từ đó, các con có thể phát triển về nhận thức, thể chất, kỹ năng xã hội, âm nhạc, các chỉ số cảm xúc… góp phần xây dựng nền tảng cho những kỹ năng đọc, viết, kỹ năng toán học, tư duy về sau.

