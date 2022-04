Gia thế bí ẩn của Hà Anh Tuấn - nam ca sĩ tuổi Tý nhà mặt phố vướng tin đồ mua căn hộ 100 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 23/04/2022 00:16 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hà Anh Tuấn là nam ca sĩ tuổi Tý nổi tiếng giàu sang bậc nhất showbiz Việt. Mới đây, nam ca sĩ vướng tin đồn mua nhà 100 tỷ đồng.

Hà Anh Tuấn: Ca sĩ toàn tài, không chỉ hát hay mà còn học cực giỏi

Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006. Sau cuộc thi, anh cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album phòng thu đầu tay "Café sáng" (2007); đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải Cống hiến Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015).

Hà Anh Tuấn thời thi Sao mai điểm hẹn.

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên.

Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018). Hiện tại, anh còn đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí.

Không chỉ hát hay, Hà Anh Tuấn còn học cực giỏi. Trước khi gia nhập showbiz, anh từng học chuyên Hóa tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Trong thời gian ở đây, anh từng 3 lần là học sinh giỏi môn Hóa học toàn thành phố. Sau tốt nghiệp, Hà Anh Tuấn đậu cùng lúc 2 trường ĐH Ngân hàng và ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, giành luôn một suất học bổng du học tại Mỹ.

Anh không chỉ hát hay mà còn học cực giỏi.

Tuy nhiên với niềm say mê Hóa học, anh chàng đã lựa chọn đi du học tại trường Technik Universität – thường gọi tắt là TU – Đại học kĩ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức. Anh chọn nơi đây là điểm dừng chân vì vừa theo đuổi được ngành Hóa yêu thích, vừa có thể tiếp cận nền văn minh lâu đời của châu Âu.

Hà Anh Tuấn: Gia thế bí ẩn và cực giàu

Hà Anh Tuấn xuất thân từ gia đình giàu có. Ít ai biết Hà Anh Tuấn là một công tử thứ thiệt. Nhà anh mặt tiền trên đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bố mẹ Hà Anh Tuấn đều là những doanh nhân thành đạt. Nhưng khi ai gọi anh là công tử hay bố mẹ anh là đại gia, Hà Anh Tuấn phản bác ngay.

Nhà của Hà Anh Tuấn là căn biệt thự màu trắng nằm ở vị trí kim cương. Căn biệt thự này ở mặt tiền trên đường lớn trước Dinh Thống Nhất.

Theo con đường ca hát nhưng không có nghĩa Hà Anh Tuấn bỏ bê nghiệp kinh doanh của gia đình. Lúc 5 tuổi, anh từng hồn nhiên trả lời bố lớn lên sẽ làm giám đốc. Năm 23 tuổi, Hà Anh Tuấn vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố, điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Sau đó, anh tự tách khỏi gia đình và cùng các cộng sự mở một công ty giải trí. Công ty này đã tổ chức nhiều show diễn âm chất lượng trên toàn quốc. Gia cảnh giàu có, cộng thêm tài năng kinh doanh lẫn ca hát đã khiến Hà Anh Tuấn trở thành đại gia trong nghề.

Từ lâu, Hà Anh Tuấn đã có nhà mặt phố, xe riêng đi lại. Trang phục của anh đều là hàng hiệu giá trị. Giọng ca sinh năm 1984 cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài trên những dịch vụ hàng không cao cấp. Nên dù khiêm tốn, không khoe của bao giờ, khán giả vẫn nhận ra cuộc sống giàu có, dư dả của Hà Anh Tuấn.

Ngoài ca hát, kinh doanh và thưởng cho mình cuộc sống thoải mái về vật chất, Hà Anh Tuấn cũng tích cực với các công việc thiện nguyện. Lúc anh tham gia từ thiện cho sinh viên nghèo, khi lại thấy anh chuyển tiền giúp đỡ một vũ công bị suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, những việc làm ấy, Hà Anh Tuấn ít khi nói ra mà chỉ có ai đó biết rồi chia sẻ. Trong cuộc sống, nam ca sĩ này luôn tôn trọng sự kín đáo và giữ gìn để đời tư không ồn ào.

Mới đây, làng showbiz Việt bất ngờ xôn xao trước thông tin một ngôi sao hạng A đã mạnh tay chi số tiền 100 tỷ đồng để mua căn penthouse hàng sang. Được biết, đây là dự án căn hộ có mức giá bán đắt đỏ nhất tại TP.HCM với giá khoảng 16,000 USD/m2 (tương đương 366 triệu đồng/m2), có tọa lạc tại khu vực Ba Son của quận 1, ven bờ sông Sài Gòn.

Không chỉ gia đình giàu, Hà Anh Tuấn cũng rất biết kinh doanh để tự mình kiếm nhiều tiền.

Trang diễn đàn trên Facebook còn hé lộ ngôi sao hạng A này là một nam ca sĩ tên T. rất nổi tiếng trong sự nghiệp nhưng lại kín tiếng về tài sản cá nhân. Ca sĩ 8x này từng nổi danh từ cuộc thi âm nhạc đình đám, giữ vững phong độ sau rất nhiều năm hoạt động nghệ thuật để trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất hiện nay. Và nhiều khán giả đồn đoán, nam ca sĩ hạng A ấy là Hà Anh Tuấn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa lên tiếng về việc này.

Hà Anh Tuấn: Tình duyên bí ẩn, ngoài ca hát chỉ thích làm thiện nguyện

Hà Anh Tuấn đã bước sang tuổi 38 nhưng hiện tại trên truyền thông, anh vẫn kín tiếng chuyện đời tư. Nhiều khán giả nhận xét chuyện yêu đương của nam ca sĩ tuổi Tí khá bí ẩn. Thời thi "Sao mai điểm hẹn", Hà Anh Tuấn vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ Phương Linh. Cả một thời gian fan ghép đôi cho họ nhưng cuối cùng chuyện chẳng đi đến đâu.

Hà Anh Tuấn bị đồn yêu Mỹ Tâm nhưng cả 2 không thừa nhận.

Thời gian sau đó, chẳng ai đồn đoán về người yêu của Hà Anh Tuấn nữa. Có người còn nghĩ rằng Hà Anh Tuấn có phải không thích phụ nữ? Năm 2019, Hà Anh Tuấn lại gây sốt khi trong nhiều đêm nhạc hay buổi tập, anh thường hôn má, thơm tay Mỹ Tâm bằng sự chân thành.

Nói về đàn chị, Hà Anh Tuấn cho biết anh thần tượng đàn chị từ những ngày đầu cô bước vào nghề. Mỹ Tâm cũng khen Hà Anh Tuấn "đẹp trai, trí thức, thông minh, lịch thiệp". Hà Anh Tuấn kém Mỹ Tâm ba tuổi. Trên sân khấu, họ xưng tên thay vì gọi "chị - em" vì "không có tuổi tác trong nghệ thuật".

Sau những ồn ào, Hà Anh Tuấn vẫn im lặng. Anh chỉ chuyên tâm làm việc và tham gia thiện nguyện. Năm 2020, Hà Anh Tuấn cùng hai thành viên sáng lập công ty và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn đã tài trợ tặng thiết bị máy móc, phụ kiện tổng thể để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm tặng cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh.

Hành động thiện nguyện âm thầm của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Sau đó, anh còn quyết định ủng hộ "Như chưa hề có cuộc chia ly" số tiền 3 tỷ đồng, đủ để duy trì chương trình trong thời gian từ nửa cho đến 1 năm. Hành động này của anh đã nhận được sự ủng hộ lớn của truyền thông. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng khác mà không muốn tiết lộ với truyền thông.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gia-the-bi-an-cua-ha-anh-tuan-nam-ca-si-tuoi-ty-nha-mat-pho-vu...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gia-the-bi-an-cua-ha-anh-tuan-nam-ca-si-tuoi-ty-nha-mat-pho-vuong-tin-do-mua-can-ho-100-ty-dong-172220421204728638.htm