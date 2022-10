Đời thực không vợ con ở tuổi U50 của MC Đại Nghĩa - người vừa xuống tóc học lớp gieo duyên

Thứ Sáu, ngày 28/10/2022 17:21 PM (GMT+7) Chia sẻ

MC Đại Nghĩa mới đây đã gây sốt với hình ảnh xuống tóc đi học lớp gieo duyên. Cuộc sống của anh trước đó được nhận xét là bình yên với nhiều công việc khác nhau.

Mới đây, MC Đại Nghĩa xuống tóc nhận được nhiều sự quan tâm, bất ngờ của khán giả. Nam nghệ sĩ hiện đang theo học khóa gieo duyên tại một ngôi chùa ở Huế trong khoảng thời gian ngắn.

Trước hoạt động này, MC Đại Nghĩa đã ăn chay trường khoảng 11 năm. Nam nghệ sĩ cho biết từ khi thực hiện quyết định này, bản thân không còn nóng tính, có thể kiềm chế tốt hơn trước đây. Đại Nghĩa chia sẻ: "Ăn chay mà đúng cách sẽ giúp con người có sức khỏe rất tốt, tinh thần cũng thoải mái, nhẹ nhàng, sảng khoái. Tôi ăn chay nhiều năm rồi nhưng lúc nào cũng hừng hực, chưa bao giờ rệu rã, suy sụp hay yếu đuối".

Hình ảnh MC Đại Nghĩa xuống tóc đi học gieo duyên ở một ngôi chùa ở Huế.

Nam MC còn sáng lập nguồn quỹ An Vui với ba mục đích lớn là cầu An Lạc, xây nhà An Bình và giếng An Vui. Tính đến nay, đã có hơn 400 giếng nước sạch, hơn 70 ngôi nhà An Bình và 60 cây cầu An Lạc được đích thân nam diễn viên vận động thực hiện.

Việc thiện nguyện của Đại Nghĩa cũng không phô trương như nhiều ngôi sao khác vì anh ngại. "Và trong các công tác thiện nguyện, Nghĩa cũng không bao giờ muốn đưa lên báo mà chỉ chia sẻ trên trang cá nhân cho các mạnh thường quân gần xa có đóng góp thì họ biết rõ thôi. Các anh chị có viết thì cũng hãy viết rằng Đại Nghĩa vận động mọi người, chứ đừng để tên Nghĩa không, người ta lại nghĩ là một mình Nghĩa làm nên tất cả thì thật là không đúng. Tất cả chương trình thiện nguyện Nghĩa làm đều là công sức của rất nhiều người chứ không riêng một ai, mà Nghĩa chỉ là người đại diện mà thôi. Vài lời chia sẻ, mong các anh chị hiểu cho Nghĩa nhé", nam MC 44 tuổi chia sẻ.

Anh còn chăm chỉ trong các hoạt động từ thiện.

Trong các hoạt động showbiz, MC Đại Nghĩa được biết đến nhiều với lối diễn hài hước, nhất là trong lĩnh vực hài kịch dành cho thiếu nhi với những vai như "Cá mặt ngu" ngốc nghếch, bướng bỉnh trong Na Tra đại náo thủy cung, "Chuột ú" trong "Cô bé Lọ Lem", "Vua sư tử" trong "Cậu bé rừng xanh", Tể tướng lùn Japha vui tính trong vở "Một ngày làm vua"; Thần khói trong loạt chương trình "Ngày xửa ngày xưa",...

Đại Nghĩa là MC đắt show trong nhiều chương trình.

Hiện tại, Đại Nghĩa là diễn viên của Sân khấu kịch Idecaf và được đánh giá triển vọng nhất của sân khấu này. Bên cạnh đó, anh còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với công việc làm người dẫn chương trình cho một số chuyên mục giải trí của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và VTV9 như: Chuẩn cơm mẹ nấu, Gương mặt thân quen,...

MC Đại Nghĩa: Đời thường tuổi U50 không vợ con

Đại Nghĩa hiện tại được xem là MC "hot" trên các gameshow truyền hình, anh chỉ xếp sau các MC Trấn Thành, Trường Giang. Thành công trong sự nghiệp, được khán giả mến mộ nhưng chuyện riêng tư Đại Nghĩa lại cực kỳ kín tiếng. Đã sang tuổi 44 nhưng MC Đại Nghĩa vẫn độc thân vui vẻ, chính thông tin này đã khiến nhiều người đồn đoán anh có "vấn đề" về giới tính.

Trên báo Thanh Niên, khi nói về vấn đề này, Đại Nghĩa tâm sự: "Hãy cứ để họ thắc mắc giới tính của tôi đi. Vì bây giờ tôi không biết nên trả lời như thế nào… Dù nói đằng nào thì cũng bị người khác trề môi phán xét, cũng bị búa rìu của dư luận. Thôi thì cứ để họ tò mò".

MC Đại Nghĩa vẫn độc thân ở tuổi U50.

Đại Nghĩa còn bổ sung: "Vì tôi nói "tôi không phải là gay, là trai thẳng" thì liệu có bao nhiêu người tin, họ sẽ bảo tôi xạo xạo? Và nếu trả lời "tôi là gay" thì sẽ có người chỉ trỏ nói ngay "thấy chưa, thằng đó là gay mà" hay "cha nội đó là gay lâu rồi"… Dù nói đằng nào thì cũng bị người khác trề môi phán xét, cũng bị búa rìu của dư luận".

Trong lúc mọi người đồn đoán về giới tính thì Đại Nghĩa chỉ muốn tập trung thật tốt cho công việc và hoạt động thiện nguyện của mình. Hiện tại, Đại Nghĩa bị đồn là MC giàu nhất Việt Nam. Trong một gameshow truyền hình, MC Đại Nghĩa bị Trấn Thành và Trường Giang "bóc phốt" anh đang xây biệt thự.

Cụ thể, diễn viên Trường Giang hé mở: "Đại Nghĩa đẹp hơn mọi năm chắc hẳn có lí do. Năm ngoái, anh Đại Nghĩa lúc ngồi nói chuyện với chúng tôi có tiết lộ là đang xây một căn nhà ở quận 7 mà tới năm nay chưa xong. Nhà mà Đại Ngĩa xây hơn 1 năm chưa xong thì phải là biệt thự to lắm". Trấn Thành tiếp lời: "Nhà mà xây một năm không xong thì phải rộng và to như cái cánh đồng vậy".

Nam MC có cuộc sống vui vẻ và bình yên ở đời thực.

Khi nghe có người gọi mình là "MC giàu nhất Việt Nam" thì Đại Nghĩa cảm thấy ái ngại. Anh viết trên trang cá nhân như sau: "Đừng gọi Nghĩa là 'MC giàu nhất Việt Nam', đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi".

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/doi-thuc-khong-vo-con-o-tuoi-u50-cua-mc-dai-nghia-nguoi-vua-xu...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/doi-thuc-khong-vo-con-o-tuoi-u50-cua-mc-dai-nghia-nguoi-vua-xuong-toc-hoc-lop-gieo-duyen-172221028143311101.htm