Dàn phù dâu xinh đẹp lộ diện bên Minh Hằng: Toàn chân dài Vbiz, nhan sắc không kém cô dâu

Bên cạnh Minh Hằng, dàn phù dâu "đẹp như hoa" khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Sáng 13.6, lễ gia tiên của Minh Hằng đã chính thức diễn ra ở nhà riêng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh nhân vật chính, dàn phù dâu cũng gây chú ý không kém với những bóng hồng như Khả Như, Khả Ngân, Á quân The Face 2018 Trâm Anh, ca sĩ Emmy Lê, Annie Thu Thủy (thành viên nhóm nhạc LipB), Như Mỹ (thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022).

Từ trái sang phải: Thu Thủy, Khả Ngân, Trâm Anh, Như Mỹ, Khả Như và Emma Lê

Trong ngày trọng đại của đồng nghiệp, các chân dài showbiz diện áo dài hồng nền nã nhường spotlight cho cô dâu, song nhan sắc của các mỹ nhân vẫn được khán giả khen ngợi hết lời.

Khả Ngân là một trong những người bạn thân nhất của ca sĩ Minh Hằng. Cùng là thành viên trong hội bạn “Gia đình văn hóa”, cả hai diễn viên thường xuyên khoe ảnh đi du lịch, ăn uống cùng nhau. Đáng chú ý, Khả Ngân cũng là một trong những người hỗ trợ ông xã Minh Hằng tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn trên du thuyền. Cho đến khi “anh rể” cầu hôn và Minh Hằng nói lời đồng ý, diễn viên “11 tháng 5 ngày” bật khóc vì xúc động và mừng thay cho người chị thân thiết.

Khả Ngân là nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của phim Việt. Cô lấn sân màn ảnh truyền hình lẫn điện ảnh từ năm 2014 và góp mặt trong nhiều bộ phim như “Nàng tiên có 5 nhà”, “Bí mật của gió”, “100 ngày bên em”, “Hậu duệ mặt trời” bản Việt, “11 tháng 5 ngày”... Bên cạnh đó, hot girl sinh năm 1997 còn ghi dấu ấn với nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang gợi cảm.

Khả Như (trái) và Minh Hằng đóng chung trong bộ phim “Mẹ ác ma, cha thiên sứ” – tác phẩm quay lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm của giọng ca “Một vòng Trái đất”. Trong phim, Khả Như vào vai chị chồng của Minh Hằng – người có những phát ngôn ấn tượng và đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích cho em dâu. Sau khi hợp tác chung phim, mối quan hệ của Khả Như và Minh Hằng trở nên thân thiết.

Emma Lê là con gái của diễn viên Lê Hóa. Người đẹp lai Tây cũng góp mặt trong bộ phim “Mẹ ác ma, cha thiên sứ”. Chiều cao nổi bật, những đường nét sắc sảo trên gương mặt cùng đôi mắt sâu hút hồn giúp Emma Lê trở thành cái tên nổi bật trong làng giải trí. Bắt đầu đóng phim từ năm 3 tuổi, Emma Lê còn tham gia đóng minh họa một số MV, trong đó có “Nơi này có anh” (Sơn Tùng M-TP).

Annie Thu Thủy (ngoài cùng bên trái) là thành viên nổi trội của nhóm nhạc Lip B với vai trò hát chính. Sở hữu giọng hát trong trẻo và cao vút, cô nàng sinh năm 1995 đã từng là vũ công chuyên nghiệp và tham gia nhảy minh hoạc cho các MV “Bad Boy” (Đông Nhi), “Hold Me To Night” (Noo Phước Thịnh), “You Only Live Once” (Minh Hằng)...

Trâm Anh (thứ 3 từ trái sang) và Hoàng Như Mỹ (thứ 2 từ phải sang) là hai học trò của Minh Hằng trong “The Face 2018”.

