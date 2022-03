Cô y tá yêu trưởng công an xã được ưu ái gọi "đệ nhất vòng ba" của vũ trụ VTV

Nữ diễn viên Ngọc Anh hớp hồn phái mạnh bởi những bức hình gợi cảm hiếm khi được chia sẻ.

Nữ diễn viên Ngọc Anh được khán giả nhớ tới qua các bộ phim truyền hình, gần đây nhất là vai diễn y tá Ngọc của Phố trong làng. Câu chuyện tình yêu giữa cô y tá xinh đẹp và anh trưởng công an xã nhận được ủng hộ từ người xem màn ảnh nhỏ. Tên tuổi Ngọc Anh nhờ đó được biết tới nhiều hơn, in dấu trong tâm trí khán giả.

Ngọc Anh khoe vóc dáng đẹp với vòng eo thon nhỏ

Không chỉ là một diễn viên, Ngọc Anh còn là một người mẫu. Cô từng có kinh nghiệm làm mẫu ảnh từ năm 18 tuổi. Khác với hình ảnh kín đáo trên màn ảnh, ngoài đời Ngọc Anh có phong cách thời trang quyến rũ để khoe lợi thế hình thể. Mới đây, cô khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa với hai bức ảnh bikini nóng bỏng.

Bức hình Ngọc Anh diện bikini làm fan nam khó rời mắt

Nói về việc ra biển chụp hình, Ngọc Anh chia sẻ cô rất chú trọng tới việc giữ gìn làn da. “Vì da mình dễ mụn và thuộc loại nhạy cảm gần như là bệnh lý đặc trị vấn đề về da nên da mình dễ bị đỏ, kích ứng và ngứa, mẩn. Chính vì vậy, mình càng phải giữ gìn làn da nhiều hơn. Mình rất chú trọng bước làm sạch da. Khi đi biển, Ngọc Anh uống viên chống nắng, bôi kem chống nắng. Nếu ở ngoài biển quá lâu, mình sẽ xịt thêm kem để dặm. Năm nay vì sức khỏe không cho phép nên mình chỉ ra bể bơi hoặc đứng ngoài bãi cát chụp hình tầm nửa tiếng thôi, không cần phải xịt thêm chống nắng dặm lại. Mình cũng chăm chỉ uống các loại nước ép để tăng cường sức đề kháng và tăng khả năng chống nắng tự nhiên cho da. Sau khi phơi nắng, mình sử dụng các loại dưỡng thể có độ cấp ẩm cao để giúp da phục hồi. Việc dùng các loại kem kích trắng để giữ cho tông màu da không bị cháy nắng quá nhiều. Thực ra khi đã đi biển thì khó mà về không đen chút nào. Vậy nên để da bị đen đi ít thì cũng đỡ hơn” – Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh chú tâm tới việc giữ làn da khi ra biển chụp hình

Không chỉ có làn da đẹp, Ngọc Anh còn nhận được những lời khen về vóc dáng. Với số đo ba vòng gợi cảm, nhất là vòng ba trên 92cm nên Ngọc Anh còn được fan đặt biệt danh “đệ nhất vòng ba” của vũ trụ màn ảnh VTV. Khi được hỏi về bí quyết, nữ diễn viên Phố trong làng chia sẻ: “Thực ra do tạng người Ngọc Anh vốn thế. Ngực nhỏ, lưng võng nên đường cong cũng rõ hơn. Vòng ba không phải quá to so với nhiều chị em gymer hiện giờ nhưng cũng gọi là có. Cơ địa của mình một phần may mắn dựa trên nền tảng vóc dáng như vậy nên cũng dễ tập hơn chút. Nếu tập thân dưới thì Ngọc Anh chủ yếu thiên về các bài tập cô lập được nhóm cơ mông nhiều nhất có thể. Mình muốn hạn chế bài tập nhóm cơ đùi vì không muốn cơ đùi của mình phát triển thêm nữa”.

Cô nàng chăm chỉ tập luyện hình thể để có vóc dáng như ý

Dù nhận được nhiều lời khen nhưng Ngọc Anh thừa nhận cô vẫn có những nhược điểm về ngoại hình. “Thực ra cơ thể mình vẫn còn nhiều mặt hạn chế mà tập luyện cũng không sửa được. Như việc chiều cao cơ thể, chân tay ngắn chẳng hạn, chỉ có thể khắc phục bằng guốc thôi” – nữ diễn viên bộc bạch.

Ngọc Anh cố gắng duy trì thành thói quen việc chăm chỉ tập gym

Nói về việc tập luyện thể thao ở phòng tập gym, Ngọc Anh cho biết: “Chế độ tập luyện không có gì đặc biệt quá với Ngọc Anh. Theo lý thuyết, 1 tuần nên đến phòng tập 4-5 buổi, chia đều cho việc tập toàn thân, thân dưới hay thân trên, 1 buổi cho cardio chẳng hạn. Vì đặc thù công việc nên không phải lúc nào Ngọc Anh cũng duy trì việc tới phòng tập đều đặn như vậy. Mình cũng chỉ tới phòng tập khoảng 3 buổi 1 tuần thôi”.

Ngôi sao của loạt phim truyền hình Việt đang ngày được chú ý

Nữ diễn viên nhấn mạnh tới yếu tố kiên trì rèn luyện sức khỏe: “Điều quan trọng là mình nên tạo thói quen cho việc tập luyện. Kiểu như không tập ngày hôm đó sẽ thấy bứt rứt chân tay chẳng hạn. Có như vậy thì vóc dáng mình mới không lo. Nếu cứ hô hào khẩu hiệu phải tập thế này thế kia nhưng có dám chắc duy trì, theo được lâu không. Vậy nên tư tưởng mình phải tạo một thói quen kể cả ra phòng tập hay đi bộ, hoặc tập ở nhà đều tốt”.

Không ngại để mặt mộc, Ngọc Anh thừa nhận da cô thuộc dạng da dễ mụn, nhạy cảm

Cô y tá xinh đẹp thu hút các khán giả là thế, ngoài đời rất tự tin làm mới mình với nhiều phong cách thời trang đa dạng. “Theo Ngọc Anh, bài tập chỉ quyết định 30% thôi. 70% còn lại phụ thuộc vào chế độ ăn uống. Tùy theo nhu cầu mỗi người, chúng ta có thể điều chỉnh chế độ ăn. Nếu muốn gầy, lượng calo nạp vào bao giờ cũng phải ít hơn lượng calo thải ra. Nên cố gắng ăn nhiều rau xanh, chất xơ, không nên ăn nhiều đồ chiên rán mà nên có một chế độ ăn sạch, ăn xanh thì vóc dáng sẽ cải thiện theo thời gian” – Ngọc Anh chia sẻ thêm.

Cô y tá Ngọc ngoài đời có gu thời trang gợi cảm quyến rũ

Ngọc Anh đốn tim fan bởi loạt ảnh nữ tính

