"Cô vợ lộ clip nhạy cảm" có động thái bất ngờ sau 8 năm ở ẩn

Chủ Nhật, ngày 03/07/2022 00:10 AM (GMT+7)

Một trong những “thiên thần của Charlie” sắp trở lại nghiệp diễn xuất sau bộ phim 18+ năm 2014.

Cameron Diaz vừa công bố sẽ trở lại vai trò diễn viên trong dự án phim của Netflix sẽ khởi động cuối năm nay, đóng chung với ngôi sao Jamie Foxx. Năm 2018, người đẹp đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu do cô cảm thấy đã có đủ những gì mình muốn từ diễn xuất. Lần cuối cùng Diaz xuất hiện trên màn ảnh là năm 2014 với một số bộ phim, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là Cảnh nóng bị lộ (Sex Tape).

Phim xoay quanh một cặp vợ chồng đang cố hâm nóng đời sống tình cảm bằng cách tự quay một bộ phim nhạy cảm. Họ không có ý định phát tán nó mà chỉ nhằm tìm cảm hứng cho “chuyện phòng the”. Tuy nhiên sau một số trục trặc với công nghệ, đoạn phim đã vô tình lọt ra ngoài, dẫn đến một loạt tình huống dở khóc dở cười. Cameron Diaz và bạn diễn Jason Segel có rất nhiều cảnh quay táo bạo trên phim. Nữ diễn viên mô tả mức độ “cởi đồ” trong phim của mình là cực kỳ “trần trụi”: "Bạn sẽ thấy không sót thứ gì".

"Sex tape" tràn ngập cảnh khỏa thân 100% của hai diễn viên chính.

Bộ phim hài tình cảm đạt doanh thu gần 130 triệu đô từ chi phí sản xuất 40 triệu đô. Ngôi sao sinh năm 1972 từng bị chê bai vì đóng một bộ phim có quá nhiều cảnh “giường chiếu” khi đã có tuổi. Nhưng nữ diễn viên cho rằng bộ phim không phải chỉ câu kéo người xem bằng cảnh nóng, nó truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu trong mối quan hệ vợ chồng với cách thể hiện hài hước. Việc “cởi đồ như cơm bữa” trên phim trường cũng giúp nữ diễn viên yêu cơ thể mình và chú tâm hơn vào việc chăm sóc bản thân.

Cameron Diaz nổi tiếng với dòng phim hài lãng mạn, trước khi tuyên bố nghỉ hưu, cô thuộc nhóm sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hollywood.

Diaz đã vắng bóng 8 năm trên màn ảnh kể từ đó, không tính một lần đóng cameo trong Những thiên thần của Charlie phiên bản điện ảnh 2019. Dù lui về sau ống kính, cô vẫn rất bận rộn với nhiều hoạt động khác. Những năm qua, cô xuất bản sách, thành lập một nhãn hiệu rượu vang và chăm sóc đứa con đầu lòng được chào đời đầu năm 2020. Khi xuất hiện trên chương trình No filter của siêu mẫu Naomi Campbell, cô đã chia sẻ rằng : "Kể cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tôi từng có như được vinh danh với vô số giải thưởng cũng không quý giá bằng việc làm mẹ".

Cameron Diaz sinh năm 1972, bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí khi được một nhiếp ảnh gia phát hiện tài năng. Cô được biết đến nhiều nhất qua vai diễn nữ thám tử tóc vàng xinh đẹp Natalie Cook trong loạt phim truyền hình Những thiên thần của Charlie (2000).

Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu với tư cách 3 thiên thần của Charlie đã làm mê đảo khán giả khắp thế giới những năm 2000, trong đó có khán giả Việt Nam.

Bên cạnh đó là những bộ phim như Chuyện tình của Mary (There's something about Mary - 1998), Khung trời ảo mộng (Vanilla sky - 2001, đóng cùng Tom Cruise), Chuyện xảy ra ở Vegas (What happens in Vegas - 2008), Cô giáo lắm chiêu (Bad teacher - 2011)... Cho đến nay cô đã đóng trên 50 bộ phim, 25 phim điện ảnh do cô đóng chính đã ra rạp với tổng doanh thu lên đến gần 5,6 tỷ đô (theo The Numbers thống kê).

