Chi Pu sau 3 cuộc tình lùm xùm, thiếu gia Hà Thành liệu có phải "bến đỗ" cuối cùng?

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 17:00 PM (GMT+7)

Sau loạt ồn ào chuyện tình cảm trong quá khứ, Chi Pu lại gây chú ý trước tin đồn yêu thiếu gia Hà thành là bạn trai cũ của bạn thân.

Nổi lên là một hot girl sở hữu gương mặt xinh xắn, Chi Pu nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ. Hình ảnh Chi Pu theo đuổi lúc mới nổi tiếng là sự trong sáng, ngọt ngào, không scandal. Cô nàng sau đó thử sức với phim ảnh và để lại nhiều ấn tượng. Không dừng lại ở đó, Chi Pu còn "lấn sân" ca hát với tuyên bố: "Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ". Nếu thời gian đầu Chi Pu gây nhiều tranh cãi, bị phản ứng gay gắt thì đến hiện tại cô dần được công nhận trên con đường ca hát nhờ sự cố gắng, nỗ lực và sự chỉn chu, đầu tư trong các sản phẩm âm nhạc.

Thăng tiến trong sự nghiệp và trở thành ngôi sao hạng A ở showbiz nhưng Chi Pu lại trở thành cái tên gây nhiều ồn ào về chuyện tình cảm đời tư. Thời mới nổi tiếng, câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên và Cường Seven đã xuất hiện dày đặc khắp các mặt báo. Chuyện tình cảm của cặp đôi hot teen thời đó được công chúng ủng hộ và ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào, lãng mạn mà cả hai dành cho nhau trong suốt 3 năm bên nhau.

Đến năm 2013, sau nhiều đồn đoán rạn nứt tình cảm, Cường Seven bất ngờ đăng tải bài viết, thông báo việc "đường ai nấy đi" với Chi Pu. Một thời gian sau, trong một buổi phỏng vấn, Chi Pu chia sẻ nguyên nhân chia tay là do có quá nhiều mâu thuẫn khiến cả hai không thể tiếp tục dung hoà. Chuyện tình "đứt gánh" của Chi Pu và Cường Seven cũng từng khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau khi chia tay với Cường Seven, Chi Pu trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Đến năm 2014, nữ diễn viên được nhắc nhiều với Gil Lê. Thời điểm Nam tiến, Chi Pu chỉ có một thân một mình từ Hà Nội vào Sài Gòn và nhận được sự trợ giúp từ Gil Lê. Sau này, khi đã nổi tiếng, chính Chi Pu cũng thừa nhận, nếu không có sự giúp đỡ này, cô khó mà có được tên tuổi như hôm nay. Luôn xuất hiện như hình với bóng, cùng những cử chỉ tình tứ, thân mật, đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống, cặp đôi vướng nghi vấn tình yêu đồng giới.

Từ cuối năm 2017, dân mạng rộ thông tin Chi Pu - Gil Lê đã chia tay. Cụ thể, thời điểm Chi Pu lấn sân ca hát, cặp đôi không còn bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội, cũng không xuất hiện tình tứ như trước.

Sau 2 năm yên ắng, cách đây không lâu, chuyện tình của Gil Lê và Chi Pu bất ngờ được công chúng nhắc đến nhiều hơn. Trong một talkshow, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ lại mối tình sâu đậm trong quá khứ, câu chuyện khiến dân mạng dậy sóng khi cho rằng Chi Pu đang nhắc đến mối tình với Gil Lê. Gil Lê sau đó cũng phản ứng bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến câu chuyện càng trở nên ồn ào.

Sau ồn ào chuyện tình cảm với Gil Lê, Chi Pu lại vướng nghi vấn hẹn hò với bạn trai người Hàn Quốc - Jin Ju Hyung - nam chính trong MV "Cho ta gần hơn". Cặp đôi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch, hẹn hò riêng tư...

Một năm sau tin đồn hẹn hò, Jin Ju Hyung là người lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm với Chi Pu. Tuy nhiên hiện tại cả hai chỉ còn là tình bạn thay vì tình cảm yêu đương nam nữ do khoảng cách địa lý.

Những ngày gần đây, cư dân mạng lại râm ran thông tin Chi Pu đã có người yêu mới. Bạn trai của Chi Pu được cho là một thiếu gia có gia thế "khủng" ở Hà Nội.

Nhiều nguồn tin cho hay, bạn trai mới của Chi Pu kém cô 2 tuổi nhưng nổi tiếng là công tử ăn chơi và sành điệu.

Bất ngờ hơn, nhiều tin đồn lan truyền sau đó cho rằng, bạn trai mới của Chi Pu lại chính là người tình cũ của bạn thân Quỳnh Anh Shyn. Dân mạng sau đó cũng phát hiện Quỳnh Anh Shyn đã bỏ theo dõi bạn thân Chi Pu trên Instagram. Hành động này của cô nàng khiến dân tình đặt một dấu hỏi lớn về mối quan hệ của cả hai và cho rằng, tình bạn giữa Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn đã rạn nứt. Giữa nhiều thông tin đồn đoán, Quỳnh Anh Shyn còn liên tục chia sẻ những dòng status bóng gió đầy ẩn ý, khiến cho tin đồn càng trở nên ầm ĩ hơn.

