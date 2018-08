Dàn người tình "bí ẩn" của cháu gái ông trùm sòng bạc Macau

Lê Chỉ San từng được Châu Tinh Trì theo đuổi song cô đã từ chối tình cảm của Tinh gia.

Lê Chỉ San (Luisa Maria Leitao) từng tham gia nhiều bộ phim như Câu chuyện sát thủ, Kim ngọc mãn đường, Cảnh sát Á châu, Ký cướp ngựa… Bông hồng lai Bồ Đào Nha sinh năm 1966 , xuất thân trong một gia đình hào môn tại Macau. Ông cố của nữ diễn viên là Lê Đăng – một luật sư nổi tiếng ở Macau lúc bấy giờ. Dì của Lê Chỉ San – Lê Uyển Hoa chính là vợ cả của ông trùm sòng bạc giàu nhất Macau, Hà Hồng Sân. Nói cách khác, Lê Chỉ San được biết đến là cháu gái của vua cờ bạc khét tiếng châu Á. Mối quan hệ với Hà Hồng Sân giúp Lê Chỉ San dễ dàng gia nhập TVB.

Tờ QQ cho biết, khi còn học trung học, Lê Chỉ San là bạn cùng lớp với Maisy Ho Chiu Ha – con gái thứ hai của Hà Hồng Sân. Cả hai rất thân thiết và thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Có mối quan hệ thân tình với ông trùm sòng bạc Macau, Lê Chỉ San quen biết rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong làng giải trí như Trương Quốc Vinh, Lương Gia Huy, Dương Thiên Hoa…

Trong những năm đầu ở TVB, Lương Gia Huy có mối tình ngắn ngủi với Lê Chỉ San dù khi đó cô vẫn còn đi học. Tài tử phim Người tình được cho là mỗi lần Lê Chỉ San tan ca, Lương Gia Huy đều đến đón cô nàng. Thậm chí, báo giới Hong Kong còn đồn rằng, cặp đôi từng tới tham dự buổi ra mắt phim Thùy liêm thính chánh (Reign Behind the Curtain) vào năm 1983. Tuy nhiên, chuyện tình chênh nhau 8 tuổi của cặp đôi không kéo dài lâu. Trong một chương trình truyền hình, tài tử từng cho biết nguyên nhân khiến cả hai chia tay vì lý do tuổi tác.

Ngược lại, giới thạo tin đồn rằng, lý do cả hai chia tay là Lê Chỉ San phải lòng một chàng trai khác. Khi biết chuyện, Lương Gia Huy đã chọn cách chia tay. Sau khi đường ai nấy đi, sự nghiệp của Lương Gia Huy dần được cải thiện khi anh tập trung hơn cho phim ảnh. Gặp lại nhau sau nhiều năm chia tay, cả Lương Gia Huy và Lê Chỉ San vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Thậm chí, cả hai còn chụp ảnh chung vô cùng thân thiết.

Sau này, cháu gái của ông trùm cờ bạc chuyển sang ca hát, hợp tác cùng Trần Tuệ Nhàn và Trần Nhạc Mẫn. Tuy nhiên, Trần Tuệ Nhàn bất ngờ ra solo riêng. Còn Trần Nhạc Mẫn lại rút lui để tập trung kinh doanh. Chán nản, Lê Chỉ San cũng từ bỏ nghiệp ca sĩ. Sau khi cha qua đời vì bệnh tật, ông trùm Hà Hồng Sân không chỉ lo cho người đẹp mọi chi phí sinh hoạt mà còn thu xếp cho cô vào TVB.

Khi mới gia nhập TVB, người đẹp sinh năm 1966 cầm trịch chương trình 430 Space Shuttle. Đây cũng dịp để cô quen biết Châu Tinh Trì và Trịnh Y Kiện. QQ cho biết, Tinh gia từng có ý định theo đuổi Lê Chỉ San. Tuy nhiên, anh bị cháu gái ông trùm sòng bạc từ chối. Sau này, cả hai cũng hiếm khi liên lạc với nhau.

Theo báo chí Hong Kong, nhiều năm sau, khi quảng bá cho bộ phim Sông Dương Tử 7, Lê Chỉ San là người phỏng vấn Châu Tinh Trì, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí thỉnh thoảng còn cười đùa rất vui vẻ, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn hoàn toàn bình thường.

Lê Chỉ San và Trịnh Y Kiện từng hẹn hò được ba năm khi mới gia nhập TVB. Sau này, hai người thường xuyên cãi nhau, mối quan hệ có nguy cơ đổ vỡ khi sự nghiệp của tài tử Người trong giang hồ ngày càng thuận lợi hơn.

Sau 3 năm mặn nồng, Trịnh Y Kiện và Lê Chỉ San tuyên bố chia tay nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Cả hai vẫn vui vẻ chụp hình chung trong các sự kiện. Thậm chí, khi Trịnh Y Kiện làm khách mời trong show mà Lê Chỉ San làm MC, cả hai trao đổi vô cùng thoải mái, không có chút ngượng ngùng.

Mối quan hệ của Lê Chỉ San với Trần Tiểu Xuân được ít người biết đến hơn so với Trịnh Y Kiện. Điều thú vị là sau này, cả hai người đàn ông từng yêu cháu gái vua cờ bạc Macau đều góp mặt trong phim Người trong giang hồ. Tờ QQ cho biết, chỉ sau khi chia tay Lê Chỉ San, tên tuổi Trần Tiểu Xuân mới thực sự nổi tiếng với bộ phim đề tài xã hội đen đình đám của Hong Kong.

Sau nhiều mối tình không thành, Lê Chỉ San lại tiếp tục hẹn hò với Thiệu Truyền Dũng và Trương Đạt Luân. So với những người tình trước của cô, Thiệu và Trương không phải là những cái tên nổi tiếng mà ai cũng biết tới. Lê Chỉ San được nhận xét là người rất thông minh và có nhiều mối quan hệ trong giới. Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân… đều là những người bạn lâu năm với nữ diễn viên.

QQ cho hay, vào thời điểm mới đầu quân cho TVB, Lê Chỉ San chưa bao giờ đi rao giảng về mối quan hệ của mình với ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân. Cô bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Dù không có nhan sắc nổi bật nhưng với cách nói chuyện lôi cuốn, thông minh, Lê Chỉ San được nhiều tài tử nổi tiếng theo đuổi trong đó có Châu Tinh Trì.

QQ nhận xét, sau khi chia tay, Lê Chỉ San là người phụ nữ hiếm hoi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường với tất cả những người tình cũ. Hiện tại, Lê Chỉ San vẫn sống độc thân và là MC của nhiều chương trình truyền hình.