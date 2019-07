Can Lộ Lộ sau 6 năm bị cấm sóng, 'đuổi khỏi showbiz' giờ ra sao?

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 16:25 PM (GMT+7)

Sau 6 năm "bị đuổi khỏi showbiz", cuộc sống của hiện tượng mạng Trung Quốc thay đổi khó tin.

Sao và scandal hậu trường đình đám Sự kiện:

Nếu như ở Việt Nam có Ngân 98 hay Bà Tưng thì Trung Quốc cũng nhiều lần xôn xao vì "người đẹp thích cởi" Can Lộ Lộ. Nổi tiếng từ clip tắm trần tuyển chồng do chính mẹ ruột tung lên internet năm 2013, Can Lộ Lộ đã trở thành thương hiệu chiêu trò "làm mưa làm gió" khắp showbiz và mạng xã hội.

Khi đó, mẹ của "thiên hạ đệ nhất nude" giải thích rằng bà chỉ muốn tìm cho con gái một chàng rể ưng ý. Thế nhưng, việc tìm được rể hay không chỉ là thứ yếu, mục đích chính giúp con gái nổi tiếng của mẹ Can Lộ Lộ đã thành công rực rỡ khi tiếng tăm của cô nàng đã "bay" khắp châu Á.

Suốt một thời gian dài, hiện tượng mạng Trung Quốc đắt show sự kiện và nhiều hoạt động quảng cáo. Tận dụng tối đa lợi thế ngoại hình, Can Lộ Lộ thường xuất hiện trong trang phục thiếu vải, cử chỉ phản cảm gây nhức mắt cho người đối diện.

Tai tiếng nhất trong chuỗi scandal của Can Lộ Lộ phải kể tới việc cô nàng khoe thân bằng vải voan viết thư pháp hay cùng mẹ đánh chửi, thẳng tay tát nhau trên truyền hình, khi thì vạch ngực ra "khám"...Chưa dừng lại ở đó, cô còn tự đánh bóng tên tuổi bằng những chuyện tình cảm giật gân và nghi vấn yêu đương đạo diễn U60 là một trong số đó.

Đỉnh điểm, tháng 9.2013, Can Lộ Lộ bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí FHM Singapore. Trái với dự kiến của nhà phát hành, ấn phẩm vừa ra mắt đã nhận phải sự tẩy chay gay gắt của dư luận và những nghệ sỹ trong showbiz Hoa. Trước áp lực của dư luận, Cục Văn Hóa của Trung Quốc đã cấm Can Lộ Lộ xuất hiện trên nhiều đài truyền hình - một quyết định xem như chấm dứt sự nghiệp của "người đẹp thích cởi". Cùng với đó, hàng loạt nhãn hàng từ chối mời Can Lộ Lộ. Từ đó, người đẹp rút khỏi hoàn toàn mọi hoạt động trong làng giải trí.

Bẵng đi hơn 1 năm gần như không cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, Can Lộ Lộ dần trở lại showbiz nhưng nơi cô xuất hiện lại gây tranh cãi. Đó có khi là quán bar, nhà hàng, quán karaoke với các đối tượng khách nam chủ yếu. Tuy nhiên so với trước đây, Can Lộ Lộ không còn diện những trang phục quá đỗi mát mẻ nữa. Cùng với số lượng hợp đồng và công việc ngày càng ít đi, dường như người đẹp ngày càng nhận ra vấn đề gốc rễ khiến mình bị tẩy chay.

Mới đây nhất, cô đăng ảnh mặc sơ mi trắng kín đáo, khiến khán giả ngỡ ngàng. Sự lột xác của người đẹp khiến nhiều khán giả không tin đây chính là mỹ nhân thích cởi năm nào.

Trả lời phỏng vấn, Can Lộ Lộ chia sẻ: "Tôi của trước đây bồng bột quá, cứ chạy theo cát-xê mà bỏ bê nhân phẩm. Giờ tôi ăn chay niệm phật, hối lỗi vì những ngày gây nghiệp chướng".