Bộ ngực khổng lồ của ngôi sao truyền hình thực tế phát nổ

Thứ Ba, ngày 15/03/2022 10:04 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm diễn viên phim 18+ nổi tiếng của Anh Sophie Anderson vừa gặp phải tai nạn hi hữu: nổ ngực.

Sophie Anderson không chỉ là một diễn viên phim người lớn (phim 18+) nổi tiếng của Anh mà còn thu hút sự chú ý bởi bộ ngực silicon khổng lồ. Cô tự hào với bộ ngực giả của mình. Tuy nhiên, mới đây, Sophie Anderson gặp một tai nạn hi hữu, bộ ngực silicon của cô phát nổ. Sophie Anderson đã quay một video clip ngắn khóc lóc kể về vụ "nổ ngực giả" của mình và hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ cư dân mạng để giúp cô có đủ tiền sớm phẫu thuật.

Sophie Anderson cho biết vì muốn "nâng cấp vòng 1" nên cô tới một nơi làm đẹp để đặt túi silicon cỡ to hơn. Tuy nhiên, quá trình này đã gặp sự cố khi túi silicon bị vỡ, để lại một lỗ thủng lớn trên ngực, bác sĩ phải nhanh chóng hút toàn bộ chất dịch để tránh bị tràn gây nhiễm trùng và hoại tử vùng da xung quanh. Hiện, Sophie Anderson mong muốn người hâm mộ của mình có thể giúp cô bằng cách cho tiền để cô đủ chi phí thực hiện một cuộc nâng cấp vòng 1 khác.

Sophie Anderson sinh năm 1987 là một nữ diễn viên phim khiêu dâm, người mẫu, người nổi tiếng mạng ở Anh. Không chỉ vậy, cô còn phát hành single "Driving for dick" vào tháng 8-2019. Năm 2020, Anderson tham gia chương trình truyền hình "Slag Wars: The Next Destroyer", một series truyền hình thực tế của Anh phát sóng bắt đầu vào tháng 11-2020.

Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/bo-nguc-khong-lo-cua-ngoi-sao-truyen-hinh-thuc-te-phat-no-2022031508...Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/bo-nguc-khong-lo-cua-ngoi-sao-truyen-hinh-thuc-te-phat-no-20220315084319567.htm