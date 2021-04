“Bé An” Đất Phương Nam đổi đời làm đại gia bất động sản, lộ lý do chia tay bạn gái DJ nóng bỏng

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Hùng Thuận vừa xác nhận đã chia tay DJ Thái Hưng.

Mới đây, Hùng Thuận xác nhận đã chia tay bạn gái DJ Thái Hưng. Hiện anh sống cùng mẹ. “Trở về cuộc sống độc thân, tôi có nhiều thời gian dành cho công việc. Đàn ông cần nhất vẫn là sự nghiệp. Tôi vẫn nói vui với mọi người: yêu đương gì tầm này nữa”.

Hùng Thuận xác nhận đang độc thân

Về lý do “đường ai nấy đi”, Hùng Thuận cho hay, mọi thứ đều do duyên số. Anh bác bỏ thông tin do công việc của bản thân khó khăn nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm. “Kết thúc một mối tình, tôi cũng buồn một chút. Đôi khi, tôi vẫn nhớ lại thời hai người còn vui vẻ ở bên nhau. Nhưng chuyện đã qua, là đàn ông, tôi phải mạnh mẽ đối diện”.

Hùng Thuận từng kết hôn năm 2008 và có với vợ cũ một bé trai. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hùng Thuận hẹn hò với DJ Thái Đặng Hưng, sinh năm 1989. Cả hai hẹn hò từ đầu năm 2017 nhưng mãi tới đầu năm 2018, cặp đôi mới công khai mối quan hệ.

Nam diễn viên cũng cho biết, hiện anh chưa có dự định tìm kiếm hay sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. “Hiện tại Thuận chưa muốn có người yêu. Ở tuổi của Thuận, giờ khó kiếm người yêu lắm. Giờ chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Yêu gì tầm này nữa, Thuận làm biếng yêu lắm rồi”, nam diễn viên cho biết.

Hùng Thuận và bạn gái DJ đã "đường ai nấy đi"

Trước đó, diễn viên 8X chia sẻ về những trục trặc trong công việc kinh doanh. Cụ thể, 2 nhà hàng của anh phải đóng cửa liên tiếp vì thiếu kinh nghiệm. Thậm chí anh đã đánh mất luôn mối quan hệ bạn bè vì những bất đồng khi cả hai cùng hợp tác làm ăn. Cuộc sống của Hùng Thuận cũng gặp không ít khó khăn. Nam diễn viên chia sẻ với chúng tôi, công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho anh một cuộc sống dư giả. Anh phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, Hùng Thuận còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và cả bán hàng online để kiếm sống...

“Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Nhờ công việc livestream bán hàng qua mạng tôi có thể lo cho bản thân và cuộc sống gia đình. Ai có chê trách hay gièm pha, tôi cũng không quan tâm. Tôi làm việc đàng hoàng, không phạm pháp là được”, nam diễn viên tâm sự với chúng tôi .

Sau này, Hùng Thuận tập trung bán hàng online và kinh doanh bất động sản. Thời gian gần đây, Hùng Thuận nổi tiếng trên các trang mạng xã hội khi đầu tư thực hiện các video khảo sát chi tiết các căn nhà đang cần bán, chủ yếu ở khu vực TP.HCM, có giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện Hùng Thuận chuyên bán đất, nhà, biệt thự...

Tại một show truyền hình mới đây, MC Trần Anh Huy “gây sốc” khi hỏi Hùng Thuận rằng: “Anh, hồi nãy em giới thiệu anh là đại gia bất động sản như vậy có lố không?”. Tưởng Hùng Thuận sẽ chối nhưng nam diễn viên “Đất phương Nam” thẳng thắn thừa nhận: “Không, không lố lắm đâu”. Cũng tại chương trình này, Hùng Thuận cho biết, năm 2020 vừa qua có thể xem là một năm thắng lợi của anh trong việc kinh doanh. “Có lẽ năm vừa qua, Thuận đã chọn đúng hướng đi nên mọi chuyện đều suôn sẻ”, Hùng Thuận cho hay.

“Đất Phương Nam” là bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng vào năm 1997. Hùng Thuận trong vai “bé An” để lại nhiều ấn tượng và được khán giả yêu mến. Sau 20 năm, vai diễn "bé An" vẫn gắn liền với tên tuổi của nam diễn viên, nhưng thời gian càng dài, cái tên Hùng Thuận lại trở nên nhạt nhoà dần trong tâm trí khán giả. Vì vậy, dấu ấn của “Đất Phương Nam” vô tình trở thành bức tường án ngữ sự nghiệp của anh.

