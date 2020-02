Bạn thân Hoàng Thuỳ Linh giàu có, sống sang chảnh cỡ nào sau 4 năm lấy chồng đại gia?

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng một thời thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mi Trần tên thật Trần Trà Mi, từng là diễn viên, ca sĩ trẻ nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cháu gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Mi Trần sớm bộc lộ đam mê và mong muốn theo đuổi con đường này.

Mi Trần sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, gương mặt biểu cảm

Sở hữu ngoại hình bốc lửa, gương mặt biểu cảm cùng năng khiếu ca hát, Mi Trần từng cùng Trà My Angel và Hoàng Thùy Linh thành lập nhóm nhạc lấy tên Thiên thần. Tuy nhiên, trước khi ra mắt sản phẩm nhóm đầu tiên, Mi Trần đột ngột rút lui vì bận công việc chung. Dù vậy, cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Trà My Idol, Trà My Angel và Hoàng Thùy Linh, Trương Quỳnh Anh, Sĩ Thanh...

Sau khi hoạt động solo, Mi Trần tạo ấn tượng với công chúng qua vai trò diễn viên. Có thời điểm, cô phủ sóng dày đặc trên truyền hình qua loạt dự án phim như Lốc xoáy tình đời, Những cánh hoa bay, Phía sau hào quang, Hoàng tử ăn mày... Mỹ nhân sinh năm 1986 cũng từng cho ra mắt album cá nhân mang tên Hãy thuộc về em.

Người đẹp lên xe hoa cùng doanh nhân thành đạt và rút lui khỏi showbiz

Sau khi Nam tiến và hoạt động nghệ thuật năng nổ, đến đầu năm 2015, Mi Trần bất ngờ lên xe hoa cùng thiếu gia giàu có tên là Viết Hòa. Anh sinh năm 1986, đang làm việc tại TP.HCM và có vẻ ngoài khá điển trai. Đám cưới của Mi Trần được tổ chức hoành tráng tại Hà Nội và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Dù đã qua một lần sinh nở nhưng Mi Trần vẫn giữ được thân hình thon gọn, nóng bỏng

Sau khi lập gia đình, Mi Trần rút lui khỏi làng giải trí để sinh con và toàn tâm chăm sóc gia đình. 4 năm sau khi kết hôn, Mi Trần vẫn chưa có ý định quay lại showbiz.

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in tại các địa danh nổi tiếng trên thế giới

Thời gian gần đây, người đẹp thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ăn mặc nóng bỏng. Bà mẹ một con không ngần ngại diện bikini khoe vòng 2 săn chắc, thon gọn. Không ít người nhận xét Mi Trần đúng là “gái một con trông mòn con mắt” khi ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Cuộc sống ngập trong hàng hiệu của Mi Trần

Bên cạnh những hình ảnh nóng bỏng, Mi Trần còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu cùng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hạng sang.

