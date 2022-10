“Bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thúy bất ngờ được trai trẻ kém 11 tuổi tỏ tình

Màn tỏ tình kết thúc trong tiếng cười của tất cả mọi người và hứa hẹn có phần 2 khiến khán giả háo hức.

Mới đây, chương trình "2 ngày 1 đêm" tung clip hậu trường thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, khi 2 khách mời là Mai Phương Thúy, Võ Hoàng Yến cùng dàn cast ngồi trò chuyện, Trường Giang đã đưa ra một thử thách: "HIEUTHUHAI hãy tỏ tình Mai Phương Thúy, em đã thích cô này đã 3 năm rồi, giờ em phải cố gắng để lấy cô ấy. Khi thoại em phải nhìn thẳng vào mắt, chủ động trong câu chuyện nhé".

Mai Phương Thúy được HIEUTHUHAI tỏ tình

Trước tình huống này, mọi người trêu chọc: "Liệu có "đốt nhà" Mai Phương Thúy không?". Dù vậy, nam rapper kém 11 tuổi vẫn cố gắng diễn xuất: "Thúy ơi, hôm nay Thúy có chuyện gì vui à, sao cứ cười vậy? Nãy giờ anh cố gắng nhìn lên trời để tìm một vì sao nhưng anh nghĩ trên trời không có vì sao nào sáng ngoại trừ vì sao đang ngồi cạnh anh". Cựu Hoa hậu Việt Nam bất ngờ đáp: "Hả, anh nói gì vậy?". HIEUTHUHAI tiếp tục: "Ý anh là anh thích em, thích từ lâu rồi, 3 năm rồi". Nói về lý do thích, anh chàng bày tỏ: "Tại sao lại không thích được, anh nghĩ tìm lý do để không thích em còn khó hơn lý do thích em. Em đẹp, nói chuyện có duyên, luôn tương tác với mọi người. Anh là người kiệm lời, em là người nói nhiều và chúng ta như là những mảnh ghép đan chặt vào nhau. Thật sự rất tiếc nếu như chúng ta không đến được với nhau".

Mai Phương Thúy bất ngờ đáp lại: "Anh chỉ là một đứa con nít". Nam rapper nhanh chóng bắt bẻ: "Thế sao em gọi anh là anh? Em đang ngại à, anh thấy em đỏ mặt rồi đó, em đừng từ chối tình cảm của mình nữa. Hôm nay nếu anh không làm điều này anh sẽ hối hận cả đời". Trước sự thúc giục, nhắc nhở của các đàn anh, HIEUTHUHAI táo bạo nói: "Anh có thể hôn em được không?" khiến Mai Phương Thúy đỏ mặt: "Em xin lỗi em không thể đồng ý với anh được. Em đã có người yêu rồi là Lê Dương Bảo Lâm và rất yêu người ấy". Màn kịch của dàn cast kết thúc trong tiếng cười của tất cả mọi người và hứa hẹn có phần 2 khiến khán giả háo hức: "Màn tỏ tình đang lãng mạn tự nhiên hài luôn", "Mấy cái tỏ tình này nghe khoái, xem không chán", "HIEUTHUHAI có duyên với các Hoa hậu nhỉ", "Thấy cặp đôi Hiếu với Thúy rất đẹp ạ", "Mai Phương Thúy ngại đáng yêu ghê"...

Mai Phương Thúy và HIEUTHUHAI thân thiết trong chương trình

Trong chương trình "2 ngày 1 đêm", Mai Phương Thúy và Võ Hoàng Yến là khách mời với hành trình ở Hà Giang. Bên cạnh sự nhiệt tình, năng nổ khi chơi trò chơi, những khoảnh khắc tương tác vui vẻ của nàng Hậu và rapper HIEUTHUHAI gây chú ý. Theo đó, cô và rapper kém 11 tuổi thường xuyên chung đội, hỗ trợ nhau. Khi cựu Hoa hậu Việt Nam bị đau chân, chàng trai sinh năm 1999 đã nhanh chóng đến đỡ đàn chị đi.

