Á khôi Diễm Anh duyên dáng du xuân, bị gia đình "giục yêu"

Nghiêm Hoàng Diễm Anh gây thương nhớ với bộ ảnh du xuân, tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Việt.

Ngày đầu xuân Nhâm Dần, Nghiêm Hoàng Diễm Anh - Á khôi "Hoa khôi tài sắc Việt Nam" 2019 diện áo dài cách tân đi du xuân. Nhan sắc trẻ trung rạng ngời của cô khiến những người chứng kiến hậu trường buổi chụp phải tấm tắc khen ngợi.

Diễm Anh chia sẻ, Tết là ngày đoàn viên gia đình nên trong dịp này, cô ưu tiên lựa chọn áo dài để diện khi du xuân.

Diễm Anh chọn áo dài cách tân thanh lịch, tôn lên nét đẹp duyên dáng kín đáo

Nàng Á khôi mỏng manh như nụ đào thắm

2021 là một năm khó khăn với toàn xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Diễm Anh vẫn thầm cảm ơn khi công việc, cuộc sống của cô và gia đình vẫn ổn định

Chứng kiến nhiều biến động của xã hội, Diễm Anh càng thêm trân trọng những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Dịp Tết, cô dành trọn vẹn thời gian để nghỉ ngơi, hàn huyên cùng người thân

Chia sẻ về chuyện tình cảm, nàng Á khôi cho hay cô vẫn còn độc thân. Gia đình mong muốn cô sớm tìm được “ý trung nhân”

Diễm Anh thuộc tuýp phụ nữ của gia đình nên cũng mong muốn tìm được người đàn ông trưởng thành. Mặc dù vậy, cô cho rằng vạn sự tùy duyên và bản thân không có hình mẫu cụ thể. Khi yêu, người đẹp muốn tìm hiểu thật kỹ. Nếu thực sự gặp người phù hợp cô mới "tiến tới"

Cô mong ước dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi người đều có thể bình an khỏe mạnh, cuộc sống sớm trở lại bình thường. Diễm Anh đồng thời gửi lời chúc tới tất cả khán giả một năm mới bình an - khỏe mạnh, vạn sự như ý, an khang - thịnh vượng!

