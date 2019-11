Á hậu Trang Nhung diện cây hàng hiệu sang chảnh, đọ dáng bên hai cháu gái mỹ nhân

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:36 PM (GMT+7)

Mỗi lần xuất hiện, Trang Nhung đều thu hút sự chú ý của truyền thông bởi gu thời trang đẳng cấp.

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu - diễn viên Trang Nhung nhận được nhiều chú ý khi xuất hiện tại một buổi hội thảo về diễn xuất. Xuất hiện trong bộ váy đen sang trọng, Trang Nhung lập tức trở thành tâm điểm của sự kiện.

Trang Nhung chia sẻ, bộ váy cô diện nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton. Bên cạnh đó, mỹ nhân gốc Bắc còn khéo léo phối với sự kiện giầy, túi xách và phụ kiện đều từ thương hiệu đắt đỏ khiến nhiều người xuýt xoa.

Trang Nhung khoe khéo làn da trắng mịn màng cùng đôi chân dài miên man. Cách phối đồ cục tinh tế và phong cách trang điểm vừa đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng càng tôn lên vẻ đẹp của nữ diễn viên. Dù đã qua hai lần sinh nở nhưng Trang Nhung vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Tháp tùng Trang Nhung tại sự kiện là ông xã của cô - đạo diễn Nguyễn Hoàng Duy. Đặc biệt trong lần này, người đẹp còn đưa cả hai cô cháu gái theo cùng để tham khảo về khoá học diễn xuất tại Úc.

Hai cháu gái của nữ diễn viên Trang Nhung đều rất giống dì, có làn da trắng mịn cùng mái tóc dài đen truyền thống. Sánh bên nhau, ba dì cháu Á hậu khiến cư dân mạng không biết nên bình chọn như thế nào vì đều rất xinh đẹp.

Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một trong những cô cháu gái của Trang Nhung chính là Lương Ánh Ngọc, mỹ nhân mới của showbiz Việt trong thời gian gần đây. Lương Ánh Ngọc năm nay 18 tuổi, sở hữu gương mặt sáng, đậm chất Á Đông cùng mái tóc đen dài mượt mà và chiều cao ấn tượng 1.67m.

Sớm được truyền cảm hứng và niềm yêu thích diễn xuất từ người dì Trang Nhung, Ánh Ngọc bắt đầu tham gia vào sân khấu kịch Hồng Vân từ năm 15 tuổi. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Tình Mẫu Tử, Quý Cô Thừa Kế, Chị trợ lý của anh...

Giữa tháng 8 vừa qua, Lương Ánh Ngọc vừa giành ngôi vị Á quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2019. Để trau dồi khả năng diễn xuất, Ánh Ngọc còn tích cực tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng như Anh có tài mà, Ta đã khác...

Ngoài Ánh Ngọc, đi cùng với Trang Nhung trong sự kiện này còn có Ánh My (mặc váy hai dây hồng), là chị gái của Ánh Ngọc. Theo Á hậu Trang Nhung chia sẻ, Ánh My đang theo đuổi con đường trở thành đạo diễn. Cũng như em gái Ánh Ngọc, Ánh My sở hữu gương mặt xinh xắn, mái tóc đen dài cùng gu thời trang gợi cảm.

