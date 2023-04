3 bóng hồng "sánh bước" với Lương Triều Vỹ từng là mỹ nhân nổi tiếng giờ ra sao?

Trương Ngọc Mạn

Trương Mạn Ngọc - Lương Triều Vỹ là mối tình tốn không ít giấy mực của báo chí. Lương Triều Vỹ từng chia sẻ: "Mạn Ngọc là người duy nhất có thể khiến tôi phát điên". Cuối cùng, chuyện tình cảm giữa 2 người không có được kết quả tốt đẹp.

Thập niên 80-90, Trương Mạn Ngọc thuộc top "Tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Hoa ngữ, bên cạnh Củng Lợi, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Với nhan sắc nổi bật, cô còn giành ngôi á hậu cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) 1983.

Từ đó, Trương Mạn Ngọc bắt dầu tham gia nghệ thuật và đóng nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình tên tuổi. Chỉ trong 1 năm ra mắt, Mạn Ngọc trở thành hiện tượng giới điện ảnh khi tham gia dự án nghệ thuật Duyên phận cùng cố tài tử Trương Quốc Vinh. Nhờ bộ phim, cô vượt qua nhiều tên tuổi nữ để đoạt giải Kim Tượng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Thời điểm đó, Trương Mạn Ngọc gắn liền với danh xưng như: “Nữ thần sắc đẹp”, “Mỹ nhân điện ảnh xứ Cảng”... Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc từng mê đắm nhiều người đối diện.

Trương Mạn Ngọc ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như: Tân trát sư huynh, Đông tà tây độc, Tâm trạng khi yêu, Anh hùng, Điềm mạt mật,... Sau 30 năm cống hiến, Mạn Ngọc tuyên bố giải nghệ từ năm 2012. Từ đó đến nay hiếm khi tham gia sự kiện giải trí.

Xinh đẹp và sự nghiệp thành công là thế, Trương Mạn Ngọc được nhiều người săn đón, tuổi xế chiều của cô lại lẻ loi khi sống một mình nhiều năm qua. Theo hàng xóm của nữ diễn viên, sống một mình trong căn hộ, không có nhiều bạn bè và người thân.

Khác xa với hình ảnh rực rỡ, quyến rũ trong quá khứ, Trương Mạn Ngọc ở tuổi U60 sở hữu dáng vóc gầy gò và phong thái giản dị. Nhiều khán giả không còn nhận ra minh tinh từng khiến đàn ông châu Á mê mẩn một thời.

Chương Tử Di

Chương Tử Di và Lương Triều Vỹ từng đóng cặp chính trong bộ phim In The Mood For Love và 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Trong nhiều năm, người đẹp cùng Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn tạo thành tứ Đại hoa đán đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Chương Tử Di gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng: Thập diện mai phục, Anh hùng của đạo diễn họ Trương. Cô còn tham gia phim Hollywood như: Hồi ức một geisha, Giờ cao điểm 2...

Chương Tử Di mang vẻ đẹp đậm nét Á đông cùng gương mặt điện ảnh. Cô cũng là nữ diễn viên có lối diễn xuất đa dạng.

"Chương Tử Di cũng là người giữ phong độ ổn định nhất khi bước vào mảnh đất Hollywood. Thay vì cố gắng tạo vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ, cô nỗ lực không ngừng nghỉ về thực lực diễn xuất. Điều này giúp nữ diễn viên giữ được vị thế vững chắc tại kinh đô phim ảnh nổi tiếng khắc nghiệt nhất thế giới", tờ ITN nhận xét về Chương Tử Di.

Nữ diễn viên nổi tiếng liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Ước tính tài sản của nữ diễn viên 44 tuổi hiện khoảng 2 tỷ nhân dân tệ.

Tổ ấm nhỏ của Chương Tử Di và Uông Phong được công chúng ngưỡng mộ. Cô cũng có tấm lòng yêu thương con gái riêng của chồng. Bởi, trước khi về chung một nhà với Chương Tử Di, Uông Phong từng trải qua nhiều cuộc tình và có hai con riêng.

Thang Duy

Thang Duy nổi tiếng nhờ những cảnh diễn khỏa thân cùng Lương Triều Vỹ trong phim Sắc, giới. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đậm nét Á Đông mà ít ai có được. Phim trở thành niềm tự hào của điện ảnh Trung Hoa trong mắt quốc tế, mang về cho Lý An và đoàn làm phim vô số giải thưởng.

Tuy nhiên, bộ phim ngập tràn cảnh nóng này đã khiến Thang Duy bị tẩy chay ngay tại quê nhà dù truyền thông và giới chuyên môn dành nhiều lời khen ngợi cho cô. Cô bị gán cho tội danh kẻ làm ô nhục văn hóa truyền thống.

Trong suốt một thời gian dài, Thang Duy rời xa showbiz, thậm chí phải sang Mỹ sinh sống và điều trị trầm cảm. Nhiều năm sau, Thang Duy mới vực dậy sự nghiệp thông qua các dự án như: Truy tìm người hoàn hảo, Truy tìm người hoàn hảo 2: Cuốn sách tình yêu và gần nhất là Decision to Leave.

Cuộc sống của Thang Duy hiện tại đã ổn định hơn. Năm 2014, cô xác nhận kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc - Kim Tae Yong. Cặp đôi gặp nhau từ lần hợp tác trong dự án điện ảnh của Hàn Quốc mang tên Thu muộn. Hai vợ chồng nữ diễn viên đón con gái đầu lòng chào đời 2 năm sau đám cưới.

Hiện, cô gần như rút khỏi showbiz và thỉnh thoảng trở về Trung Quốc để tham gia một số sự kiện rồi lại quay trở về Hàn với chồng con.

Ở tuổi 44, Thang Duy được nhận xét xinh đẹp mặn mà dù những nếp nhăn có hằn lên trên khuôn mặt. Cô từng chia sẻ: "Một người phụ nữ quyến rũ là một người tỏ ra khôn ngoan trong cuộc sống. Người phụ nữ nên biết trau dồi bản thân nhờ việc tích lũy kinh nghiệm. Vẻ đẹp tâm hồn chính là vẻ đẹp vĩnh cửu của phụ nữ. Nó trong sáng và tồn tại vĩnh cửu giống như kim cương vậy. Đối với tôi, mỗi người phụ nữ đều là một viên ngọc sáng và họ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình".

