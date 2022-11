12 nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Thứ Bảy, ngày 05/11/2022 18:42 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo SCMP, những ngôi sao nhạc pop có mặt trong danh sách 12 ca sĩ giàu nhất thế giới đều được công nhận tài năng, tư duy kiếm tiền.

Theo SCMP, Rihanna đã làm việc chăm chỉ để gia nhập hội tỷ phú showbiz. Ở tuổi 34, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản ròng 1,7 tỷ USD, gấp đôi người đứng vị trí thứ hai. Cô kiếm tiền nhờ tiền bản quyền âm nhạc, thương hiệu mỹ phẩm Fenty và dòng nội y Savage x Fenty do LVMH đồng sở hữu. Nữ ca sĩ đang giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới sau 6 năm im ắng.

Ở tuổi 64, Madonna sở hữu khối tài sản ròng 850 triệu USD. Sau hơn 40 năm gia nhập giới giải trí, nữ hoàng nhạc pop vẫn biểu diễn, sáng tác nhạc. Thời gian gần đây, bà gây chú ý khi lấp lửng việc là người thuộc cộng đồng LGBTQ+, hình ảnh chỉnh sửa quá đà. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của nữ ca sĩ, với những bản hit từ thập niên 1980 như "Like a Prayer" và "Like a Virgin".

Celine Dion bán được hơn 220 triệu album trên toàn thế giới. Khối tài sản của cô kiếm được là 470 triệu USD, chủ yếu từ các chuyến lưu diễn ở Las Vegas, theo Forbes. Xuất hiện trong danh sách Phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ, Celebrity Net Worth cho rằng khối tài sản thực của diva nước Mỹ phải lên đến 800 triệu USD. Ở tuổi 54, Dion vẫn nổi tiếng. Hai ca khúc "My Heart Will Go On" và "All By Myself" được cho là huyền thoại của làng nhạc thế giới.

Theo SCMP, không có gì ngạc nhiên khi Beyonce sở hữu khối tài sản ròng 500 triệu USD. "Ong chúa" là nữ ca sĩ có ảnh hưởng to lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Bên cạnh việc kiếm hàng triệu USD nhờ các bản hit, cô còn kiếm bộn tiền nhờ làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng khổng lồ từ thực phẩm đến sản phẩm công nghệ.

Diva gốc Cuba đồng hạng với Beyonce trong danh sách 12 ca sĩ giàu nhất thế giới. Gloria Estefan là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thập niên 1980, có nhiều ca khúc tiếng Anh và Tây Ban Nha đứng đầu bảng xếp hạng. Ngoài ra, Gloria Estefan còn viết sách dạy nấu ăn, chủ đề trẻ em và là cố vấn khách mời cho "American Idol".

Bước chân vào showbiz với tư cách thành viên nhóm nhạc Spice Girls, nhưng sau nhiều năm, Victoria Beckham lại thành danh trong vai trò nghệ sĩ giải trí, đắt show quảng cáo và trở thành nhà thiết kế thời trang. Vợ của cựu danh thủ nổi tiếng David Beckham có khối tài sản 450 triệu USD.

Theo Forbes, trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Barbra Streisand bỏ túi hàng trăm triệu USD nhờ các buổi hòa nhạc. Ngoài ra, ngôi sao 80 tuổi sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ tại Malibu, Mỹ với giá trị 80 triệu USD, nâng tổng khối tài sản lên 400 triệu USD.

Jennifer Lopez có khối tài sản ròng 400 triệu USD. Giọng ca "On the Floor" kiếm tiền nhờ sự nghiệp âm nhạc thăng tiến và những lần đóng phim. Ngoài ra, vợ của Ben Affleck còn lấn sân sang thiết kế thời trang, sản xuất chương trình truyền hình và khiêu vũ.

Shain Twain rời xa ánh đèn sân khấu năm 2002 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn sở hữu khối tài sản ròng 400 triệu USD. Sau khi chiến đấu với bệnh Lyme, bị mất giọng nghiêm trọng, cô nghĩ mình không thể hát nữa. Năm 2022, Shain Twain khiến fan vui mừng khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Shania Twain: Not Just a Girl" cùng với album mới, bao gồm các bản hit làm nên sự nghiệp của nữ ca sĩ và đĩa đơn mới.

Taylor Swift làm việc chăm chỉ để góp mặt trong danh sách 12 diva giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản ròng 400 triệu USD, theo SCMP. Nhờ có fandom Swifties lớn mạnh, mỗi album của nữ ca sĩ đều thành công về mặt doanh số. Ngoài ra, nhờ hợp đồng với Universal Music, cô toàn quyền sở hữu bản quyền ca khúc và làm khối tài sản ròng tăng vọt.

Cher là một trong những tượng đài nhạc pop đông fan nhất nước Mỹ. Bà kiếm được khối tài sản khổng lồ nhờ sự nghiệp âm nhạc, phim ảnh đồ sộ. Ngôi sao 76 tuổi hiện có khối tài sản ước tính là 360 triệu USD. Gần đây, bà còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang và được công chúng ủng hộ mạnh.

Mỗi dịp Giáng sinh, ca khúc "All I Want For Chrismas Is You" của Mariah Carey trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc. Theo Celebrity Networth, cô kiếm được 600.000 USD/năm nhờ bản quyền ca khúc trên. Ngoài ra, diva nước Mỹ chinh phục khán giả bằng giọng hát du dương đỉnh cao. Cô được vinh danh là diva bán chạy thứ hai mọi thời đại, sau Madonna và có khối tài sản ròng 340 triệu USD.

Nguồn: https://tienphong.vn/12-nu-ca-si-giau-nhat-the-gioi-post1483894.tpoNguồn: https://tienphong.vn/12-nu-ca-si-giau-nhat-the-gioi-post1483894.tpo